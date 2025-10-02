إسطنبول تستضيف الملتقى الاقتصادي التركي العربي

- انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي في إسطنبول تحت شعار "3 جسور تربط العالم"، حيث أكد المسؤولون على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية. - يشارك في الملتقى نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الدول العربية، لمناقشة قضايا الطاقة، التجارة، والاستقرار المالي، مع التركيز على الإنعاش الاقتصادي في سوريا والتحول الاقتصادي في العراق. - يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع مجالات الاستثمار والتمويل، وتطوير الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، مما يعزز الروابط الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي.

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي التركي العربي (TAF16) في نسخته السادسة عشرة في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار "3 جسور تربط العالم". وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، افتُتحت الجلسات بكلمة لرئيس الملتقى مراد أفه، تلتها كلمة لوزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك

، حيث أكدا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

وتحضر الملتقى هذا العام نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مسؤولين كبار من عدة دول عربية، من بينهم وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، ونائب وزير المالية المصري ياسر صبحي، إلى جانب محمد علي الضراط رئيس لجنة الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى حرص الأطراف المختلفة على استثمار الملتقى منصةً للتلاقي الاقتصادي الإقليمي.

وتناقش جلسات الملتقى جملة من المحاور الاقتصادية الرئيسية، أبرزها قضايا الطاقة والاستقرار بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والتعاون في مجال النفط، إضافة إلى موضوعات التجارة والترابط مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية. كما يتناول الملتقى تنسيق السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي وشبكات الأمان الإقليمية، إلى جانب الإصلاح المصرفي والمالي الذي يركز على قضايا السيولة والمدفوعات الرقمية.

ويُخصَّص حيز مهم من النقاش لملف الإنعاش الاقتصادي في سورية عبر تقييم القطاعات ذات الأولوية في مرحلة التعافي، مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والإسكان والخدمات اللوجستية، مع التركيز على دور القطاع الخاص والمستثمرين في الخارج وأهمية الشراكات لإعادة الإعمار وتمويل التعافي. كذلك، سيبحث الملتقى مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي والتحول الرقمي في البنوك الإسلامية، فيما ستُعقد جلسة خاصة لمناقشة التحول الاقتصادي في العراق وما يرتبط به من قضايا الطاقة والبنية التحتية وأسواق رأس المال.

كما سيشهد الملتقى استعراض خريطة طريق للتعاون الاقتصادي بين تركيا والدول العربية، تتضمن رؤية شاملة للنمو المستدام والتعاون الإقليمي وتوسيع مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطوير الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبناء.

ويبرز الملتقى بوصفه منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والعالم العربي وتقييم فرص الاستثمار المتاحة. وقد أكد مراد أفه في حديث سابق لوكالة الأناضول أن الملتقى، الذي أُطلق عام 2005 برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، تحول إلى فضاء إقليمي مهم لتعميق التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكات بين الجانبين.

لعب الملتقى الاقتصادي التركي العربي دوراً مهماً في تعميق الحوار الاقتصادي، وتوفير أرضية لتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت تحديات اقتصادية تستدعي تعاوناً أوثق بين الطرفين.

ويأتي انعقاد الملتقى بنسخته الجديدة في إسطنبول ليؤكد حرص تركيا والدول العربية على مواصلة بناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بما يواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية. ويُتوقع أن تسفر جلساته عن رؤى عملية وخطط تعاون تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وترسم ملامح مرحلة أكثر تكاملًا بين الاقتصادات العربية والتركية.

(الأناضول، العربي الجديد)