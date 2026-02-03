إسرائيل وأذربيجان توقعان اتفاقاً استراتيجياً في الذكاء الاصطناعي

وقّعت إسرائيل وأذربيجان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعكس توجّه البلدين نحو تعميق شراكتهما التكنولوجية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس.

وأفاد مكتب نتنياهو، في بيان رسمي أوردته وكالة الأناضول، بأن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية تطوراً، معتبراً أن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في ترسيخ مكانة إسرائيل بوصفها لاعباً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن الأهداف التي تضعها الحكومة الإسرائيلية على رأس أولوياتها. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من توقيع إعلان مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة في المجال ذاته، ما يعكس تسارع الجهود الإسرائيلية لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية في التقنيات المتقدمة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية للذكاء الاصطناعي العميد (احتياط) إيريز أسكال، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف. ووفق البيان، تسعى الدولتان إلى توظيف الذكاء الاصطناعي رافعةً لتعزيز تحالفهما القائم وتوسيعه إلى مجالات جديدة. وتشمل الشراكة المرتقبة تطوير البنية التحتية للحوسبة الفائقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية الحيوية، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز برامج البحث والتطوير المشترك.

Israel and Azerbaijan signed a Memorandum of Understanding in the field of Artificial Intelligence. The MOU signed today is the next step in advancing the State of Israel toward global leadership in the field of AI, as part of the flagship goals of Prime Minister Netanyahu. pic.twitter.com/bmGKNz17J7 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 3, 2026

وفي هذا السياق، قال نتنياهو إن "الذكاء الاصطناعي يشكل جوهر التعاون بين إسرائيل وأذربيجان"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على شراكة متينة تعود إلى سنوات طويلة، كما وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لزيارة إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار دبلوماسي متدرّج بين الجانبين، بدأ بقرار أذربيجان فتح سفارة لها في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعقبه افتتاح السفارة رسمياً في تل أبيب في مارس/آذار 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية. كما زار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العاصمة باكو في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث التقى الرئيس علييف.

في المقابل، تحاول إسرائيل تعزيز حضورها الخارجي وترميم علاقاتها الدولية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والرسمي عالمياً على خلفية العدوان الذي شنته على قطاع غزة بدعم أميركي، والتي خلّفت تداعيات إنسانية وسياسية واسعة. وخلال نحو عامين، شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيداً غير مسبوق نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي شملت حروباً دامية واعتداءات متكررة على أكثر من ساحة إقليمية. وقد أسفرت الحرب الأخيرة على غزة عن أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، فضلاً عن دمار طاول قرابة 90% من البنية التحتية المدنية، وسط تقديرات أممية تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

(الأناضول، العربي الجديد)