إسرائيل ليست وحدها في أرض الصومال

- منذ انفصاله عن الصومال في 1991، يسعى إقليم أرض الصومال للاعتراف الدولي مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وموارده، وقد نجح في بناء إدارة قوية وتعزيز التعاون الدولي. - الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يأتي في ظل توترات إقليمية، حيث تسعى إسرائيل لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر وأفريقيا، مستغلة موقع الإقليم الاستراتيجي. - التعاون الدولي مع أرض الصومال يشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموانئ، مما يعكس أهميته الاستراتيجية، لكنه يثير توترات مع الحكومة الصومالية في مقديشو.

منذ إعلانه الانفصال عن جمهورية الصومال عام 1991، بالتزامن مع الحرب الأهلية، سعى إقليم أرض الصومال للحصول على اعتراف باستقلاله، ومع نجاحه في بناء إدارة محلية، تسوق كبناء لدولة، تبنّى أيضاً منطق المقايضة بما يحوزه من مزايا، الموقع الاستراتيجي، والموارد مقابل الاعتراف الرسمي به، بالتوازي مع فتح قنوات للتعاون مع أطراف دولية وإقليمية، يكرس من خلالها، اعترافاً بحكم الأمر الواقع، وسيطرته على الإقليم، ويظهر فيها طرف يتعاون مع دول وجهات ضمن شراكة اقتصادية.

وبفعل ارتباط موقع الإقليم بممرات الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، مدفوعاً بعوامل من بينها العدوان على غزة، بات محلّ اهتمام متزايد من إسرائيل، التي كانت أول دولة تعترف به رسمياً، وتوظف تلك الخطوة في مواجهة الخصوم والمتنافسين الإقليميين، عبر أدوات تدمج بين الاقتصاد والمصالح الجيوسياسية والأهداف العسكرية.

ويأتي الاعتراف أيضاً، تتويجاً لمسار اتخذه الإقليم من مقايضة الموارد بالاعتراف السياسي؛ إذ جري فعلياً دمجه في شبكات المصالح التي تشكلها القوى المتحالفة مع إسرائيل، عبر دعم سياسي سبق الاعتراف، ومشاريع تدخل ضمن مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، فقد سعت إدارة الإقليم إلى مخاطبة أطراف إقليمية ودولية للتعاون، ليس لأغراض التنمية وحدها، بل باعتبار ذلك مدخلاً لفرض انفصاله، والتعامل معه بوصفه دولةً، واستخدَمَ في ذلك، سيطرته على الأصول الاستراتيجية، وعلى رأسها موقعه على خليج عدن، وقربه من مضيق باب المندب الذي تمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية، ونحو 30% من حركة سفن الحاويات، بما فيها شحنات نفط الخليج.

وبعد العدوان على غزة، ورد الحوثيين بهجمات على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها، تضرّرت تل ابيب، وأصبح هناك ما يشبه الحصار البحري عليها، وأدى الصراع في البحر الأحمر، إلى تخفيض أنشطة النقل البحري على مستوى دولي، وزادت تكلفة ومدة مرور البضائع، لذا وجود إسرائيل في أرض الصومال، وفي الجهة المقابلة لليمن، يحقق لها أهدافاً عدّة، منها توظيف ميناء بربرة، وساحل الإقليم منصةً للمراقبة والتأمين والتمركز العسكري في البحر الأحمر، بما يخلق مستوى أعلى من الردع، ويكون مستقبلاً مركزاً للإمداد العسكري، يوسع نفوذ إسرائيل ويعزّز حضورها في أفريقيا على المستوى الاقتصادي أيضاً.

لكن لم تكن إسرائيل وحدها في أرض الصومال، لأنها تعمل مع حلفائها في شرق القارة، وتكمل على خطواتهم، من جانب سعت إثيوبيا، وبوصفها دولة حبيسة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الإقليم (يناير/كانون الثاني 2024) دون موافقة مقديشو، تحصل بموجبها على منفذ بحري بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً، يسمح ببناء ميناء تجاري وقاعدة بحرية (ما يخفّف اعتمادها على ميناء جيبوتي)، ذلك مقابل حصة من خطوطها الجوية، ودراسة الاعتراف باستقلال الإقليم.

ورغم أن المذكرة جمدت لاحقاً بعد محادثات بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية، وإعلان مصر رفضها للخطوة، إلّا أنها تبرز كيفية توظيف الإقليم، سيطرته على الساحل الشمالي ورقةَ ضغط ومساومة للحصول على الاعتراف، بينما حاول من جانبه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، نزع هذه الورقة، وعرض على الولايات المتحدة منحها حق السيطرة التشغيلية على ميناء وقاعدة بربرة، في محاولة لتأكيد السيادة على هذه الأصول، وتعكس هذه الخطوة بجانب الصراع بين مقديشو وهرجيسا، التشابكَ بين الدبلوماسية والاقتصاد والأمن في البحر الأحمر، وتدخل الأطراف الإقليمية.

ومع التراجع التكتيكي لإثيوبيا، تقدمت إسرائيل بخطوة الاعتراف بأرض الصومال، وهو ما يقرب أديس أبابا من هدفها أيضاً، وكلا الطرفين مستفيد من الوجود الإماراتي المهمين في أرض الصومال، والتي تمثل رابطة العقد لهذا التحالف الضمني، إذ كثفت الإمارات مشاريعها في ميناء بربرة، وشكلت منصة تعاون ذات بعدَين اقتصادي وجيوسياسي، في إطار حضور ممتد في إدارة وتشغيل الموانئ على سواحل البحر الأحمر، ضمن دول في شرق أفريقيا. وخلال العقد الأخير، ضخّت أبوظبي مئات الملايين من الدولارات في أرض الصومال لتحويل بربرة إلى مركز تجاري إقليمي، وممر لوجستي، ووقعت عام 2016 عقد امتياز لتطوير الميناء بقيمة 422 مليون دولار ولمدة 40 عاماً.

ويضم الميناء بنية تحتية ذات طابع مزدوج، تشمل مدرجاً جوياً بطول أربعة كيلومترات، هو الأكبر أفريقياً، وهو قادرٌ على استقبال طائرات الشحن الثقيلة والمقاتلات وملاجئ محصنة للطائرات، ما يعكس تداخلاً بين الاستثمار والعسكرة وتوظيف التمويل في خدمة النفوذ، ويعيد للقاعدة أهميتها التاريخية موقعاً عملياتياً، بعد أن استُخدمت سابقاً خلال الحرب الباردة. ومع تحديث بنيتها وارتباطها بالميناء العميق، عادت لتجذب اهتمام قوى دولية، وهو ما يفسر زيارات مسؤولي "أفريكوم" ونائب السفير الأميركي في الصومال.

وسبق أن سعت الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية، قبل أن تتراجع في 2019 مركّزة على إظهار أنشطة التمويل التجاري، والبنية التحتية، عقب اعتراض الحكومة الصومالية.

وفي سياق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل منذ 2020، تعزّز التعاون بين الطرفَين في شرق القارة، بما فيها أرض الصومال، ضمن تحالف ضمني مدفوع بمصالح اقتصادية وأمنية، أبرزها السيطرة على الموانئ وتوظيفها في أنشطة عسكرية واستخباراتية.

كما امتد هذا الحضور إلى قطاع النقل، مع توقيع شركة مهارات الإماراتية اتفاقية لإعادة تأهيل مطار هرجيسا الدولي بقيمة 70 مليون دولار، في خطوة أسهمت في تعزيز مكانة الإقليم وتقديمه شريكاً مستقراً، يجري انتخابات متتالية، ويسعى للتنمية والشراكة، لكن عملياً، باتت موارد الإقليم الاقتصادية مرتبطة كثيراً بالاستثمارات الإماراتية، وبدعم من أطراف أخرى من حلفاء إسرائيل.

وحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول الاعتراف، يتركّز التعاون في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، ونقل التكنولوجيا، ودعم قطاع الصحة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وهي ذات الصيغة التي تروج العلاقات مع الدول الأفريقية، وأيضاً اتفاقيات التطبيع، غير أنّ دراسات لمراكز أبحاث إسرائيلية، من بينها معهد دراسات الأمن القومي، ركّزت على أبعاد أمنية تشترك فيها إسرائيل وحلفاؤها، وبتعميق التعاون الاقتصادي أساساً للعلاقة يُحافَظ على استدامتها.

لم يكن مستغرباً، عقب الاعتراف الإسرائيلي بيومَين، أن يعلن حاكم إقليم أرض الصومال قرب بدء عمليات التنقيب عن النفط، في ظل توقع دخول شركات أميركية وبريطانية، بعد أبحاث حول جدوى التنقيب بدأت 2018، وكشفت عن وجود مخزون نفطي، رغم أن الإقليم كان قد حدّد 2027 موعداً للتنقيب، في المقابل، أعلنت الحكومة الصومالية عقب الاعتراف أيضاً، خططاً للتنقيب بالتعاون مع تركيا، ما ينذر بتصاعد صراع الموارد بين هرجيسا ومقديشو، ويعمّق النزاع في سياق إقليمي أوسع.

ويتقاطع هذا المسار مع تحركات دولية داعمة للإقليم، إذ عقد في هرجيسا قبل شهر مؤتمر استثماري بمشاركة وفود من 23 دولة، في محاولة لتنويع النشاط الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال، وهو رسائل سياسية لفرض الاعتراف بحكم الأمر الواقع، عبر شراكات اقتصادية دولية، يحضر فيها منتدى التعاون الاقتصادي الأفريقي الإسرائيلي، الذي يشغله أعضاء في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي شكر بنيامين نتنياهو رئيسَه السابق (والموساد) لجهوده في التواصل مع أرض الصومال.

كما كانت أشكال التعاون الإقليمية والغربية، وإنْ حملت شعارات التنمية والإغاثة، تحمل هدفاً سياسياً، وإن اتخذت طريقها عبر شراكات تنموية غربية تمتد من مشاريع للتطوير الزراعي إلى مشاركة منظمات دولية في الإشراف على الانتخابات في الإقليم، بينهم مشاركون من دول عربية أيضاً!

يتضح من هذا المسار أنّ الاعتراف الإسرائيلي جاء نتيجة مباشرة لاستخدام الإقليم لأصوله الاقتصادية والاستراتيجية أوراق مساومة للاعتراف، وأيضاً استثمار صراعات وتنافساً إقليمياً تقود فيه إسرائيل جبهةً، وهي الرابح الأكبر، ويحمل فعلياً مخاطر تصاعد التوتر في البحر الأحمر، والإضرار باستقرار دول القرن الأفريقي، كما تتشابك فيه العوامل الاقتصادية والسياسية، في دول شرق القارة، وليس ما تشهده اليمن من صراع إماراتي سعودي، أو دعم أطراف مع حلفاء إسرائيل قوات الدعم السريع في السودان، بمعزل عن أرض الصومال، والثلاث دول، يبرز فيها التشابك بين الاستحواذ على الثروات النفطية والمعدنية، والسيطرة على الموانئ.