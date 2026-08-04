إسرائيل توافق على ترحيل 4.5 مليارات شيكل من المصارف الفلسطينية

- وافق الجانب الإسرائيلي على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، بفضل تدخلات القيادة الفلسطينية والشركاء الدوليين، مما يعزز السيولة لدى المصارف. - القرار يسمح بترحيل 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، مما يساهم في تحسين قدرة المصارف على تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. - يشدد المحافظ على أهمية إيجاد آلية مستدامة لتقليل الاعتماد على الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكداً على الجهود المشتركة لمعالجة التحديات المصرفية.

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فوراً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة نائب رئيس دولة فلسطين، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وتتولى سلطة النقد دور البنك المركزي الفلسطيني من حيث الرقابة على المصارف وإدارة أسواق الصرف والسياسة النقدية.

وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليارات شيكل فوراً إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، ويساهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية المستدامة التي تسعى سلطة النقد لإيجادها لتخفيف الاعتماد على الشيكل؟ ما هي التحديات الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين والتي أدت إلى هذه الأزمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكّد المحافظ أنّ هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيكل، وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجاباً على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزّز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أنّ سلطة النقد، وبالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، باشرت فور صدور الموافقة اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن بأسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة الفورية من القرار.

اقتصاد عربي سلطة النقد الفلسطينية تحشد لمعالجة أزمة تكدس الشيكل

وثمّن المحافظ الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية، وفي مقدّمتها سيادة نائب رئيس دولة فلسطين، إلى جانب الدعم الذي قدّمه الشركاء الدوليون، والذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تعكس أهمية استمرار العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني.

وفي الوقت ذاته، شدّد المحافظ على أنّ هذا الإجراء، على أهميته، يمثل معالجة عاجلة للضغوط الراهنة، ويؤكّد الحاجة إلى إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد على الشيكل في المعاملات اليومية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، التي توفّرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.