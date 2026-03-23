إسرائيل تفرض قيوداً على حركة الطيران بمطار اللد بسبب هجمات إيران

- أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف عن فرض قيود على حركة الطيران في مطار بن غوريون بتل أبيب، حيث سيتم تقليص عدد الرحلات والركاب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية المستمرة. - سيتم السماح برحلة واحدة فقط للإقلاع وأخرى للهبوط كل ساعة، مع تحديد عدد الركاب المغادرين بـ50 راكباً، وذلك استجابةً للوضع الأمني المتوتر. - دعت شركة طيران العال الإسرائيلية إلى فتح مطار رامون كبديل، وسط توصيات بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي جزئياً أو كلياً.

أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، فرض قيود على حركة الطيران في مطار اللد (بن غوريون) بتل أبيب، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية تجاه إسرائيل رداً على عدوان الأخيرة المستمر منذ 28 فبراير/شباط الماضي. وقالت ريغيف في بيان بوقت متأخر مساء الأحد: "حرصاً على سلامة الأرواح، قررتُ مؤقتاً تقليص عدد عمليات الإقلاع والهبوط، وعدد الركاب في مطار بن غوريون"، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة.

وأضافت: "ابتداءً من الساعة الخامسة مساء الاثنين (15:00 ت.غ)، ستُسيّر رحلة واحدة (فقط) خلال كل ساعة، بحيث تعمل الطائرات بطريقة قدوم طائرة واحدة بدون حد أقصى لعدد الركاب، ثم مغادرة طائرة واحدة بحد أقصى 50 راكباً". وأوضحت الصحيفة وفقاً لوكالة الأناضول، أن ذلك يعني أن عدد الركاب المسموح به على متن الرحلة المغادرة من مطار اللد سينخفض ​​إلى 50 راكباً بدلًا من 120 راكباً الذي كان مسموحاً به قبل صدور القرار الأخير.

كما سيُسمح خلال الساعة لرحلة واحدة فقط بالإقلاع، ورحلة واحدة بالهبوط في الساعة التي تليها، وذلك بدلًا من طائرتين كانتا تصلان وتغادران في نفس الساعة، بحسب الصحيفة. ويأتي هذا القرار بعد أن استهدفت صواريخ باليستية إيرانية وسط وجنوب إسرائيل خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن عشرات الجرحى. وأوضحت ريغيف أن قرار تقييد الرحلات بمطار بن غوريون قابل للتغير وفقاً لتوصيات المؤسسة الأمنية والهيئات المختصة.

ومساء الأحد، أوصى مسؤولون بقطاع الطيران الإسرائيلي بـ"الإغلاق الفوري" للمجال الجوي، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية، وفق القناة "13" العبرية. كما أوصوا بإغلاق المجال الجوي قبل حلول عيد الفصح اليهودي مطلع إبريل/نيسان المقبل، مع الإبقاء على الرحلات الضرورية فقط. وفي ظل قيود مفروضة على حركة الطيران منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، لا يزال المجال الجوي الإسرائيلي يعمل جزئياً، مع استمرار تقييم الوضع الأمني، وسط دعوات متصاعدة لإغلاقه بالكامل.

من جانبها، قالت شركة طيران العال الإسرائيلية وفقاً لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إنها ستراجع استمرار عملياتها بعد أن أمرت وزارة النقل بتقليص حركة المسافرين في مطار بن غوريون القريب من تل أبيب. ودعت الشركة، التي تسيّر رحلات لإعادة الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، السلطات إلى فتح مطار رامون قرب إيلات على البحر الأحمر بديلاً لمطار بن غوريون.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)