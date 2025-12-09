- أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين. - سيتم نقل شاحنات المساعدات إلى غزة تحت مرافقة وتأمين بعد فحص أمني دقيق، ويأتي القرار بعد تفاهمات سياسية بين الأطراف المعنية. - يُستخدم معبر الكرامة بشكل رئيسي لنقل الأفراد والبضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، ويخضع لرقابة إسرائيلية وفلسطينية وأردنية، ويعتبر أداة للعقوبات الاقتصادية في بعض الأحيان.

أعلنت إسرائيل الثلاثاء، عزمها إعادة فتح معبر الكرامة (جسر الملك حسين حسب التسمية الأردنية واللنبي حسب التسمية الإسرائيلية) مع الأردن غداً الأربعاء، لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر/أيلول. وقال مسؤول إسرائيلي وفقاً لوكالة فرانس برس، إنه "وفقاً للتفاهمات وتوجيهات المستوى السياسي، سيسمح ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء) بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة (الضفة الغربية) وإلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين".

وأضاف أن "جميع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ستسير تحت مرافقة وتأمين، بعد خضوعها لفحص أمني دقيق". ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل أمام الشاحنات على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين. و عقب الحادثة أعلنت سلطات الاحتلال وقف العمل في المعابر البرية مع الأردن، وهي الكرامة والشيخ حسين ووادي عربة (إسحق رابين).

ويختص معبر الكرامة بشكل رئيسي بحركة نقل الأفراد والبضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، وتعبره يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص، ويخضع لرقابة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، وللجهات المختصة في الجانب الأردني. أما جسر الشيخ حسين، فيقع في شمال الأردن، وهو يختص بتنقل الإسرائيليين، وتنظيم حركة التجارة براً من إسرائيل وإليها، ويدخل منه حملة الجنسيات غير الفلسطينية أو الدبلوماسيون المتجهون من دولة الاحتلال وإليها براً أو حملة تأشيرات الزيارة الإسرائيلية.

ويربط الجسر الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن، ويبعد عن العاصمة عمّان نحو 60 كم ومدينة أريحا بالضفة الغربية نحو خمسة كيلومترات، ويستخدم معبراً حدودياً بين الأردن والضفة الغربية. وتتولى سلطة المطارات في الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجسر من جانب فلسطين، كذلك يستخدم الفلسطينيون الجسر للذهاب إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان لاستخدام الطائرات، لأنه لا يسمح لهم بالطيران من مطار بن غوريون الدولي.

وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر في مناسبات مختلفة، منها: "خلال الأيام الأولى من العدوان على غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وخلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عقب عملية إطلاق نار قتل أردني فيها ثلاثة رجال أمن إسرائيليين، وخلال سبتمبر الماضي، بعد عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني رداً على اعتراف بعض الدولة بالدولة الفلسطينية"، ما يعني أنّ الاحتلال يستخدم المعبر أداة لعقوبات اقتصادية.

