- أغلقت إسرائيل معبر الكرامة بشكل مفاجئ، مما أوقف حركة العبور بين الضفة الغربية والأردن، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني، بعد إعادة فتحه لفترة قصيرة. - جاء الإغلاق بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، حيث أطلق سائق أردني النار على الجنود في المعبر، مما دفع السلطات الأردنية والإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. - دعت السلطات المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام لمعرفة موعد إعادة فتح المعبر.

أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود، ومديرية الأمن العام الأردني، الأحد، أن إسرائيل أعادت إغلاق معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن بشكل مفاجئ. بينما قالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن جسر الملك حسين لن يُفتح أمام حركة العبور اليوم الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني.

وقالت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر(رسمية)، في بيان، إن "الجانب الإسرائيلي أغلق، وبشكل مفاجئ، معبر الكرامة (جسر الملك حسين) في كلا الاتجاهين"، أي إنها منعت الخروج من الضفة والدخول من الأردن. ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (اللنبي) (المسمى فلسطينياً معبر الكرامة)، ووادي عربة (إسحاق رابين). وأضافت الهيئة أنه "بناءً عليه فإن المعبر مغلق لهذا اليوم الأحد، ونرجو من المسافرين متابعة منصات الهيئة الرسمية للاطلاع على أي مستجدات".

وكانت الهيئة قد أعلنت صباح اليوم إعادة فتح معبر الكرامة، بعد إغلاقه منذ الخميس، إثر مقتل جنديين إسرائيليين، بعملية إطلاق نار على المعبر. من جهتها، أفادت مديرية الأمن العام الأردني (تتبع لوزارة الداخلية) في بيان مقتضب، بـ"إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر". ودعت المسافرين إلى "متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر".

وكان الأمن الأردني قد أعلن، السبت، إعادة فتح جسر الملك حسين (اللنبي) أمام حركة المسافرين. والخميس، أوقف الأمن الأردني حركة السفر عبر معبر "جسر الملك حسين" الرابط بين المملكة والضفة الغربية، بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي. وجاء القرار بعد إعلان إسرائيل أن سائقاً أردنياً أطلق النار على جنودها في المعبر، ما أدى إلى مقتل اثنين منهما، فيما فتحت المملكة تحقيقاً بالحادثة. وفي سبتمبر/ أيلول 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين ومنفذ العملية.

(الأناضول، العربي الجديد)