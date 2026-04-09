إسرائيل تعلن استئناف العمليات في منصة كاريش للغاز بعد هدنة إيران

- أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف العمليات في منصة كاريش للغاز الطبيعي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعكس أهمية الغاز المستخرج في تلبية احتياجات الطاقة الإقليمية والدولية. - تلقت شركة إنرجيان إخطاراً بإعادة التشغيل الآمن للمنصة، مما أدى إلى ارتفاع سهمها في بورصة لندن بنسبة 2.4%، واستئناف حقل ليفياثان البحري للغاز العمليات بعد توقف دام شهراً. - استئناف العمليات يهدف لاحتواء الخسائر الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث يشكل الغاز المستخرج عنصراً استراتيجياً في مزيج الطاقة الإقليمي ويُستخدم جزئياً في التصدير إلى أوروبا.

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الخميس أنها أصدرت تعليمات لشركة إنرجيان بالبدء في استئناف العمليات في منصة كاريش للغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر المتوسط عقب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وتم إغلاق المنصة منذ 28 فبراير/شباط، عندما بدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكدت إنرجيان أنها تلقت إخطاراً من وزارة الطاقة يسمح بإعادة التشغيل الآمن واستئناف الإنتاج والعمليات من كاريش. وأضافت الشركة "تعمل إنرجيان على إعادة تشغيل الإنتاج بأمان واستئناف العمليات المعتادة بما يتماشى مع إجراءات التشغيل التي تتبعها". وارتفع سهم إنرجيان المدرج في بورصة لندن 2.4% إلى 851 بنساً. واستأنف حقل ليفياثان البحري للغاز العمليات الأسبوع الماضي بعد توقف دام شهراً بسبب الحرب.

تأتي إعادة تشغيل منصة كاريش وحقل ليفياثان في سياق حساس لأسواق الطاقة الإقليمية والدولية، حيث شكّل توقف الإنتاج خلال الأسابيع الماضية ضغطاً إضافياً على إمدادات الغاز في شرق المتوسط، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. ويُعد الغاز المستخرج من الحقول البحرية قبالة سواحل إسرائيل عنصراً مهماً في مزيج الطاقة الإقليمي، إذ تعتمد عليه دول مجاورة، خصوصاً في تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، كما يُستخدم جزئياً في التصدير إلى أوروبا عبر مصر، ما يمنحه بعداً استراتيجياً يتجاوز السوق المحلية.

كما أن استئناف العمليات يعكس محاولة لاحتواء الخسائر الاقتصادية، سواء على مستوى الشركات المشغلة أو إيرادات الدولة، إذ يؤدي توقف الحقول إلى خسائر مباشرة في الإنتاج وعائدات التصدير، فضلاً عن تأثيره على ثقة المستثمرين في بيئة الطاقة شرق المتوسط.

(رويترز، العربي الجديد)