إسرائيل تضغط بورقة مساعدات غزة... ولجنة حكومية لضبط الأسعار

- التحديات الاقتصادية في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة إغلاق وفتح المعابر للضغط على المقاومة، مما يؤثر سلبًا على الأسواق ومعيشة الفلسطينيين. استقرار الأسعار يعتمد على تدفق الشاحنات بشكل يومي ومتوازن. - تحسن مؤقت في الأسعار: شهدت الأسواق انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بفضل دخول كميات أكبر من البضائع والرقابة الحكومية، لكن أسعار البيض واللحوم لا تزال مرتفعة، مما يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. - الحاجة إلى دعم اقتصادي مستدام: الانخفاض الحالي في الأسعار لا يعني استقرار الأسواق، بل يتطلب تدفقًا مستمرًا وكبيرًا للمساعدات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي المراوغة في ملف المساعدات واللعب بورقة إغلاق المعابر من آن لآخر ثم إعادة فتحها، من أجل الضغط على المقاومة في غزة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأسواق ومعيشة الفلسطينيين في القطاع.

ورغم ذلك تشهد أسواق قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع، مع دخول مئات شاحنات المساعدات والتجارية إلى الأسواق عبر المعابر، بعد أشهر طويلة من الانقطاع والتقييد.

وحسب مراقبين، ستتواصل اضطرابات الأسواق حيث لن تصل إلى حالة الاستقرار الكامل في الأسعار، في ظل مراوغات الاحتلال وعدم الالتزام ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات وفتح المعابر.

وأوضح مراقبون لـ"العربي الجديد" أن استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية مرهون باستمرار تدفق الشاحنات بشكل يومي ومتوازن مع احتياجات السوق المحلي.

ومن جانبهم، أكد مواطنون وتجار أن حركة السوق بدأت تستعيد حيويتها بشكل بطيء، بعد فترة من الشلل التام الذي أصاب النشاط الاقتصادي خلال الحرب، في وقت تواصل الجهات الحكومية ولجان الطوارئ مراقبة الأسعار ومنع عمليات الاستغلال التي كانت سائدة في فترة الحرب، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق المحلي وضمان توفر السلع للمواطنين بأسعار معقولة.

انخفاض ملموس

قال أحد وجهاء مخيم الشاطئ وعضو لجنة الطوارئ، أبو خالد طه، إن هناك لجنة حكومية تتابع الأسعار بشكل يومي وتعمل على ضبط السوق وتنظيمه ومنع الاحتكار، مشيرا إلى أن بعض التجار كانوا يستغلون الظروف المعيشية الصعبة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، لكن مع دخول البضائع بكميات أكبر ووجود رقابة فعلية بدأت الأسعار بالانخفاض تدريجيا.

وأضاف طه لـ"العربي الجديد": "اللجنة الحكومية بالتعاون مع وجهاء المخيمات وأعضاء لجان الطوارئ الشعبية، تواصل جولات ميدانية في الأسواق يوميا لضبط أي تجاوزات في الأسعار أو عمليات احتكار".

وأوضح أن فرق المتابعة تقوم بتوثيق الأسعار ومقارنتها بين المناطق لحماية المواطن وضمان عدالة التسعير، لافتا إلى أن بعض التجار أبدوا تعاونا ملحوظا في خفض الأسعار فور توفر البضائع بكميات كافية، ما ساهم في تهدئة السوق ومنع تفاقم الأزمة.

في حين، ذكر الفلسطيني سعيد ناجي، وهو نازح من مدينة رفح إلى مخيم النصيرات، أن الانخفاض في الأسعار هذه المرة يعد الأبرز منذ وقف إطلاق النار السابق في شهر فبراير الماضي، قائلا إن المواطنين بدأوا يلمسون فرقا واضحا في أسعار بعض السلع الأساسية.

وأضاف لـ"العربي الجديد": "الأسعار لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لكنها أفضل بكثير من الأشهر الماضية التي شهدت ارتفاعا جنونيا في كل شيء"، مشيرا إلى أن الانخفاض يتركز حاليا على الخضروات والفواكه وبعض مشتقات الألبان، بينما لا تزال أسعار البيض واللحوم مرتفعة جدا بسبب نقص الكميات الواردة إلى القطاع.

ولفت إلى إن الأسعار الحالية رغم تحسنها لا تزال تشكل عبئا على الأسر محدودة الدخل، لكنها خطوة إيجابية نحو التعافي الاقتصادي المنشود.

وذكر ناجي أن أسعار الأجبان كانت تتراوح بين 10 إلى 55 شيكلا قبل أيام (الدولار 3.3 شواكل)، لكنها انخفضت حاليا إلى ما بين 3 و25 شيكلا، بينما انخفض سعر الكيلو الواحد من الخضروات من متوسط 35 شيكلا إلى نحو 10 شواكل فقط، أما الفواكه التي غابت عن الأسواق لأشهر طويلة، فقد أصبحت متوفرة بأسعار تتراوح بين 10 و40 شيكلا للكيلو الواحد، كما شهدت المنظفات انخفاضا ملحوظا نتيجة دخول كميات جديدة للسوق.



تحسن مؤقت في غزة

عبّر البائع رائد عقل، الذي يعمل في بيع الفواكه متنقلا في شوارع مدينة غزة، عن سعادته بعودته إلى عمله بعد توقف دام نحو عامين بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية. وقال عقل الذي مارس هذه المهنة لأكثر من 17 عاما لـ"العربي الجديد"، إنه كان يعتمد عليها مصدرَ دخل وحيداً لإعالة أسرته المكونة من سبعة أفراد، لكن منع إدخال الفواكه أجبره على التوقف والبحث عن عمل دون جدوى.

وأوضح أنه خلال فترة الحرب اضطر للاعتماد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أسرته اليومية، في حين كانت الأسواق مغلقة والسلع شبه معدومة، ومع تدفق الشاحنات التجارية مؤخرا وبدء عودة البضائع للأسواق، استعاد أمله في تحسين وضعه المعيشي واستئناف نشاطه التجاري من جديد".

وأشار عقل إلى أن دخله اليومي الحالي يتراوح بين 70 و120 شيكلا، وهو مبلغ يعد جيدا في ظل الظروف الراهنة وانخفاض أسعار الفواكه مقارنة بالفترات السابقة، مضيفا: "استمرار تدفق البضائع وتنوعها في الأسواق سيسهم في استقرار الأسعار وضمان استمرار مصدر الرزق".

وأكد أن عودة البضائع للسوق تعني عودة الحياة، معربا عن أمله في أن تستمر حركة المعابر دون انقطاع، لأن أي توقف جديد سيعيد الأسعار إلى الارتفاع ويؤدي إلى شلل في الأسواق من جديد.

من جانبه، يرى المختص في الشأن الاقتصادي، محمد بربخ، أن الانخفاض الحالي في الأسعار لا يعني أن الأسواق قد استقرت بعد، بل هو نتيجة مباشرة لتدفق محدود للبضائع خلال الأيام الماضية.

وأوضح بربخ في حديث لـ"العربي الجديد" أن استقرار الأسعار عند مستوياتها الطبيعية مرهون باستمرار تدفق الشاحنات بشكل يومي ومتوازن مع احتياجات السوق المحلي.

وأضاف: "القدرة الشرائية للمواطنين تكاد تكون معدومة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 83% خلال أشهر الحرب"، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات السلبية تجعل أي تحسن في الأسعار غير كافٍ لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، ما لم تترافق مع برامج دعم وتشغيل ومساعدات إنسانية موسعة.

وبيّن بربخ أن ما دخل إلى قطاع غزة من بضائع خلال فترة الحرب لا يتجاوز 15% من احتياجات السوق الفعلية، ما جعل الأسعار شديدة الحساسية لأي تغيّر في تدفق الشاحنات أو فتح المعابر وإغلاقها.

ولفت إلى أن إسرائيل ما زالت تتبع سياسة "التقطير" في إدخال السلع الأساسية، وفي بعض الأحيان تتعمد "إغراق السوق" ببعض الأصناف لتكبيد التجار خسائر فادحة وضرب دورة السوق الطبيعية.

وأكد أن هذه السياسات خلقت حالة من "التشوه الاقتصادي" في السوق الغزي، حيث باتت الأسعار تتأثر بشكل مباشر بالأحداث السياسية والتطورات الميدانية، بدل أن تستند إلى معايير العرض والطلب الطبيعية، مشددا على ضرورة تبني خطة اقتصادية متكاملة تضمن تدفقا مستقرا للبضائع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد.

وكان رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أمجد الشوا، حذر من الاكتفاء بالحديث عن عدد الشاحنات دون النظر إلى نوعية المساعدات التي تدخل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم في هذه المرحلة تتمثل في إدخال المواد الغذائية والملابس والخيام ومستلزمات المأوى والمياه، إلى جانب إنشاء محطات تحلية وخزانات مياه لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.

وقال الشوا في حديث سابق لـ "العربي الجديد" إن القطاع بحاجة إلى أكثر من 1000 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الفعلية. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الكميات التي تدخل لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، مشددا على أن القطاع يحتاج إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات، بما يشمل الوقود وغاز الطهي والمواد الطبية والإغاثية، بشكل عاجل ومنتظم.