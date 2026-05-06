- أعلنت إسرائيل عن تزويد ألمانيا بوقود الطائرات استجابة لطلب برلين، وسط مخاوف أوروبية من نقص الإمدادات بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وتأثيرها على موسم السفر الصيفي. - ارتفعت أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، خاصة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، مع تحذيرات من نقص محتمل في وقود الطائرات. - رغم عدم وجود نقص حالي في الطاقة بألمانيا، إلا أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وتستعد لاتخاذ إجراءات سريعة إذا لزم الأمر، بالتعاون مع قطاع الطيران.

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء أنها ستشرع في تزويد ألمانيا بوقود الطائرات بعدما تلقت طلباً من برلين لتقديم المساعدة خلال الأيام الأخيرة. وقال بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية إن تنسيق شحنات الوقود سيجري بالتعاون مع المصافي، لكنها لم تقدم تفاصيل عن كمية وقود الطائرات أو الجدول الزمني. وأضافت الوزارة أنها ستبحث أيضاً سبل مساعدة ألمانيا في ما يتعلق بالغاز الطبيعي.

وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن هذه الخطوة اتُّفق عليها بين وزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية جدعون ساعر، حيث أعلن ساعر القرار لنظيره الألماني خلال زيارة لبرلين.

وتزايدت المخاوف في أوروبا من حدوث نقص في إمدادات وقود الطائرات بسبب الحرب في إيران وتعطّل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، خصوصاً مع اقتراب موسم السفر الصيفي من ذروة النشاط. وقد ارتفعت أسعار الوقود منذ أن أدت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما تسبب في أسوأ أزمة يشهدها قطاع الطيران منذ جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن إسرائيل أبدت استعدادها لتقديم الدعم عبر شحنات من وقود الطائرات والغاز الطبيعي، لكن التفاصيل والكميات لا تزال غير متوفرة، إذ تجري الشركات مفاوضات بشأن العقود. وفي بيان منفصل، قال متحدث باسم الوزارة إن ألمانيا لا تعاني حالياً من نقص مادي في الطاقة، لكنها على تواصل مع قطاع الطيران لمراقبة أي تأثيرات محتملة، والاستعداد لاتخاذ إجراءات مضادة سريعة إذا لزم الأمر.

وأثرت أزمة وقود الطائرات المتمثلة بنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار سلباً بسوق السفر الجوي، إذ تشير تقارير إلى إلغاء 13 ألف رحلة معظمها لشركات الطيران منخفض التكلفة خلال ذروة موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش في وقت سابق، إن أوروبا قد تبدأ في ‌إلغاء رحلات اعتباراً من أواخر مايو/ أيار بسبب نقص وقود الطائرات، مسلطاً الضوء ​على مخاطر اضطراب موسم السفر ​الصيفي النشط. كذلك حذرت شركات الطيران الأوروبية من حدوث ​نقص في وقود الطائرات في غضون ​أسابيع نتيجة حرب إيران التي تسببت في إغلاق ‌طريق ⁠الإمداد الرئيسي عبر مضيق هرمز. وتعد أوروبا على وجه الخصوص معرضة لهذا الخطر لزيادة اعتمادها على واردات وقود ​الطائرات، إذ ​تستورد ⁠نحو 75 بالمئة من إمداداتها من الشرق الأوسط.

وأظهر تقرير صادر ​عن وكالة الطاقة الدولية أن ​متوسط ⁠الطلب العالمي على وقود الطائرات والكيروسين بلغ 7.8 ملايين برميل يومياً في ⁠2025. ​ودول الخليج أكبر مورد ​للسوق العالمية وتمدها بنحو 400 ألف برميل يومياً.

(رويترز، العربي الجديد)