- أعلنت إسرائيل عن تخصيص عشرات المليارات من الشيكلات لزيادة الإنفاق الدفاعي لتمويل الحرب الجوية مع إيران، حيث وافق مجلس الوزراء على ميزانية خاصة للحرب، معتبرين ذلك استثمارًا ضروريًا رغم التكاليف الاقتصادية الباهظة. - تخطط إسرائيل لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 40 مليار شيكل، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 140 مليار شيكل بحلول عام 2026، مع تخصيص احتياطي لتغطية احتياجات عسكرية محتملة. - ارتفع الاقتراض الحكومي الإسرائيلي إلى مستويات قياسية، ومن المتوقع رفع هدف العجز المالي، مع استمرار إجراءات التقشف لتمويل الحروب حتى نهاية عام 2027.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستخصص ميزانية خاصة تبلغ عشرات المليارات من الشيكلات للإنفاق الدفاعي الإضافي لتمويل الحرب الجوية مع إيران. وذكر سموتريتش أن مجلس الوزراء اجتمع مساء اليوم للموافقة على الميزانية الخاصة بالحرب. وأضاف "هذه ليست نفقات، إنها استثمار". وقال نتنياهو إن البيانات تظهر أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية على الرغم من الحروب المستمرة منذ أكثر من عامين، وفق رويترز. واعتبر نتنياهو أن التوجه إلى الحرب كان أمراً حتمياً رغم التكاليف الاقتصادية الباهظة التي تفرضها العمليات العسكرية.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول في وزارة المالية، في وقت سابق اليوم، تخطط إسرائيل لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 40 مليار شيكل (نحو 13 مليار دولار)، وهو ما يعادل قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن موازنة معدلة لعام 2026. وأوضح المسؤول أن ميزانية الدفاع سترتفع بنحو 28 مليار شيكل (نحو تسعة مليارات دولار)، مع تخصيص عشرة مليارات شيكل إضافية (نحو ثلاثة مليارات دولار) كاحتياطي لتغطية احتياجات عسكرية محتملة. وبذلك سيصل إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى نحو 140 مليار شيكل (قرابة 45 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 115% مقارنة بعام 2023 قبل اندلاع حرب غزة.

وأشار المسؤول إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي سيُخصص لإعادة تجديد المخزونات العسكرية ودفع مستحقات قوات الاحتياط، بعد أن استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 ألف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط 2026. وارتفع الاقتراض الحكومي الإسرائيلي ارتفع إلى مستويات قياسية بعد عامين من الحروب، إذ بلغ نحو 280 مليار شيكل (حوالي 90 مليار دولار) في عام 2024، قبل أن يبقى مرتفعا عند نحو 200 مليار شيكل (نحو 64 مليار دولار) العام الماضي، وفق "بلومبيرغ".

ومن المرجح أيضاً رفع هدف العجز المالي الذي كان محدداً عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي من مستواها الحالي البالغ نحو 69%. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت بالفعل إجراءات تقشف بقيمة نحو 30 مليار شيكل (نحو 9.5 مليارات دولار) لتمويل الحروب التي تخوضها في غزة ولبنان وإيران، وهي إجراءات من المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2027. وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين إقرار الموازنة قبل 31 مارس/آذار، وإلا تُحلّ الحكومة تلقائياً.