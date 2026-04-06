إسرائيل تتكبّد نحو 15 مليار دولار في عدوانها على إيران ولبنان

- تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة جراء الحرب مع إيران وحزب الله، حيث بلغت التكاليف نحو 15 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها في المستقبل بسبب استمرار القتال وتداعياته الاقتصادية. - وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبت 39 مليار شيكل لتغطية النفقات العسكرية، مع احتمالات زيادة ميزانية الأمن على المدى الطويل، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا لتخفيف القيود الاقتصادية للحد من الخسائر. - قطاع الزراعة الإسرائيلي يعاني من خسائر فادحة بسبب صعوبات التصدير، مما أدى إلى شلل في مطار بن غوريون والنقل البحري، وارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 180%.

كشفت صحيفة عبرية أن إسرائيل تكبدت منذ بداية العدوان على إيران ولبنان تكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار، متوقعة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار القتال واتساع تداعياته الاقتصادية. وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، أمس الأحد، إن "تكلفة الحرب الجارية مع إيران وحزب الله في لبنان ارتفعت إلى نحو 47 مليار شيكل (قرابة 15 مليار دولار) وسترتفع خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار القتال واتساع تداعياته الاقتصادية".

وأضافت أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية طالبت بنحو 39 مليار شيكل لتغطية النفقات العسكرية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال عام 2026 في حال استمرار الحرب أو تكرار جولات قتال مماثلة". وأشارت إلى أن الحرب، التي دخلت أسبوعها السادس، تعزز احتمالات زيادة ميزانية الأمن على المدى الطويل بدل تقليصها، في ظل الاستعداد لمواجهات إضافية محتملة مع إيران و"حزب الله".

وفي الجانب المدني، أوضحت الصحيفة أنه "جرى تسجيل نحو 26 ألف طلب تعويض عن أضرار ناجمة عن الصواريخ تُقدّر قيمتها بين مليار و1.5 مليار شيكل"، لكنها اعتبرت أن هذه الأضرار المباشرة لا تمثل العبء الأكبر على الميزانية. وبيّنت أن العبء الرئيسي يتمثل في خطة تعويض الشركات والعمال التي تُقدّر بنحو 6.5 مليارات إلى سبعة مليارات شيكل، إضافة إلى نحو نصف مليار شيكل لتغطية تكاليف العمال الذين أُحيلوا إلى إجازات غير مدفوعة. ورجّحت الصحيفة أن تضغط الحكومة لتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية في محاولة للحد من الخسائر وتقليل كلفة الحرب على الاقتصاد.

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إن قطاع الزراعة الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة من جراء الحرب منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بما في ذلك في ظل عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم. وأضافت الصحيفة أن المزارعين يتكبدون "خسائر تُقدر بعشرات الملايين من الشيكلات نتيجةً للصعوبات البالغة التي تواجههم في تصدير منتجاتهم، ويطالبون وزارة المالية بتقديم مساعدة عاجلة". ومنذ اندلاع هذه الحرب، يواجه مطار بن غوريون، الأكثر أهمية في إسرائيل، شللاً شبه كامل، وكذلك في ما يتعلق بحركة النقل البحري، وهو ما أعاق عمليات التصدير.

وأعربت الصحيفة عن مخاوف من فقدان العملاء في الخارج الثقة بقدرة إسرائيل على توريد هذه المنتجات، ما قد يدفعهم لوقف إبرام عقود مستقبلية مع المزارعين. وبحسب "يديعوت أحرونوت": "يُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بالتسويق فالمحلي، حيث قلصت المطاعم وقاعات المناسبات التي تستهلك كميات كبيرة من الخضراوات أنشطتها أو أغلقت أبوابها بسبب الحرب، ما فاقم الأزمة". وقالت: "قفزت أسعار الأسمدة في إسرائيل بنسبة 180%. وبما أن الأسمدة تُشكل نحو 10% من تكلفة الإنتاج الزراعي، فإن هذا يُعد ضربة مباشرة للمستهلك".

(الدولار = 3.13 شيكلات)

(الأناضول، العربي الجديد)