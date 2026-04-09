إسرائيل تتكبد خسائر بـ21 مليار دولار في حربها على إيران ولبنان

- تكبّدت إسرائيل خسائر مالية كبيرة في حربها الأخيرة على إيران ولبنان، حيث بلغت التكاليف الإجمالية حوالي 92 مليار دولار، مع انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% وتراجع الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والثقافة. - شملت النفقات العسكرية حوالي 50 مليار شيكل، بينما بلغت التكاليف المدنية المباشرة حوالي 10 مليارات شيكل، مما أثر على الشركات وزاد العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي. - من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً لتحديد زيادة ميزانية المؤسسة العسكرية، والتي قد تصل إلى 3.9 مليارات دولار، مما قد يؤدي إلى رفع عجز الموازنة أو خفض ميزانيات أخرى.

تكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة في حربها الأخيرة على إيران، وفي عدوانها المستمر على لبنان. وبلغت الخسائر 65 مليار شيكل ما يعادل 21 مليار دولار، وذلك من دون احتساب الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل الناجمة عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتأخر الاستثمارات. كما ترافقت هذه التقديرات مع توقعات بخفض الميزانية، وطرح تساؤلات بشأن المدة التي يمكن خلالها الاستمرار في دفع الإجازات المدفوعة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الأربعاء، بأنّ متوسط التكلفة اليومية لهذه الحرب بلغ حوالي مليار شيكل، أي نحو 324 مليون دولار، فيما نقلت عن حسابات المستشار المالي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنّ التكاليف اليومية خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، اللذين شهدا نسقاً عدوانياً مرتفعاً، وصلت إلى حوالي 1.8 مليار شيكل، ما يعادل نحو 584 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إنه قبل العملية البرية في لبنان، انخفضت التكاليف إلى حوالي 210 ملايين دولار يومياً. لكن منذ توسع العمليات في عمق الأراضي اللبنانية، عادت التكاليف اليومية إلى نحو مليار شيكل أو أكثر. وتشمل هذه النفقات تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، واستخدام الذخائر، وتآكل المعدات العسكرية وتلفها، وعلاج الإصابات، فضلاً عن النفقات السرية، بما في ذلك استخدام أنظمة أسلحة جديدة ومكلفة.

وذكرت الصحيفة أنّ التكلفة العسكرية بلغت 50 مليار شيكل (16.2 مليار دولار)، بينما بلغت التكاليف المدنية المباشرة حوالي 10 مليارات شيكل (3.2 مليارات دولار)، لكن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الضربات الصاروخية الإيرانية، والتي لم يتم تقييمها بالكامل بعد، رغم أنها طاولت أكثر من ألف موقع على مدار أربعين يوماً من القتال. كما لا تشمل الخسائر الاقتصادية الأوسع التي لحقت بالشركات التي أُغلقت بالفعل أو تلك التي يُتوقع إغلاقها بسبب هذه الهجمات.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن بنك إسرائيل (المركزي) أن إجمالي تكلفة الحرب التي شنتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى تكلفة الحرب الأخيرة على إيران والعدوان على لبنان منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بلغ حوالي 92 مليار دولار، فضلاً عن انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% على الأقل. كما أشار إلى تراجع الاستثمار نتيجة إغلاق قطاعات بأكملها، مثل السياحة والثقافة والفعاليات الاحتفالية خلال عيد المساخر وعيد الفصح، إضافة إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة 40% خلال فترة القتال.

وبالمقارنة، وبحسب الإعلام العبري، فإن حرب الـ12 يوماً على إيران في يونيو/ حزيران العام الماضي، كلّفت الجيش الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي نحو 5.8 مليارات دولار. وحتى الآن، لم تُدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن تلك الحرب بالكامل، فيما يُقدَّر إجمالي التكاليف حالياً بنحو 6.6 مليارات دولار. أما الحرب الحالية، فتبدو تكلفتها أعلى بكثير، بسبب طول مدة القتال وارتفاع النفقات اليومية، بما في ذلك ما يتعلق بالعدوان الذي تشنه إسرائيل حالياً على لبنان. كما أنّ العمليات اليومية استمرت رغم وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش

والأمن يسرائيل كاتس، من أجل تحديد حجم الزيادة المطلوبة في ميزانية المؤسسة العسكرية بعد الحرب. ويطالب الجيش بما لا يقل عن 3.9 مليارات دولار، من بينها 1.8 مليار دولار تعاني منها إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الأمن، وهي الجهة المعنية بدعم الجرحى من العسكريين وأسرهم، وذلك بسبب ارتفاع عدد القتلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويتطلب تمويل هذه الزيادة اتخاذ إجراء واحد أو الجمع بين إجراءين: إما رفع عجز الموازنة العامة من 4.9% إلى 5.6%، أو خفض ميزانيات المشتريات والتطوير في جميع الوزارات الحكومية بنسبة تتراوح بين 2% و3%. كما يُتوقع أيضاً تأجيل بعض المشاريع الوطنية، من بينها مشروع مترو الأنفاق، وبناء مكاتب حكومية جديدة في القدس، والاستثمارات في الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وسبق أن أكد كل من نتنياهو وسموتريتش، في بيان مشترك لهما، في 10 مارس/ آذار الماضي، أنّ إسرائيل ستخصص ميزانية خاصة تبلغ عشرات المليارات من الشواكل للإنفاق العسكري الإضافي لتمويل الحرب على إيران. قبل أن تصادق لجنة المالية الإسرائيلية، في 23 مارس على ميزانية الدولة لعام 2026 التي أضافت نحو 10 مليارات دولار إلى مخصصات وزارة الأمن ضمن التعديل الجديد، لترتفع إلى أكثر من 46 مليار دولار.