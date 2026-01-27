إسرائيل تتجه نحو كازاخستان باتفاقيات حول المياه والتكنولوجيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، بأنّ تل أبيب ترغب في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع كازاخستان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه مع نظيره الكازاخستاني يرميك كوشرباييف في العاصمة أستانا، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأضاف الوزير الإسرائيلي: "نرغب في تعزيز شراكتنا الاقتصادية في العديد من المجالات".

وأعلن ترحيب تل أبيب بقرار كازاخستان الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار أستانا "أول دولة في آسيا الوسطى تُقدم على هذه الخطوة"، وفق البيان.

وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلن ترامب انضمام كازاخستان إلى "اتفاقيات أبراهام" التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل. وذكر ساعر أنه وصل إلى أستانا برفقة وفد اقتصادي وتجاري "رفيع المستوى"، يضم أكثر من 30 ممثلاً من منظمات إسرائيل "الاقتصادية ومن قطاعات عديدة، كالأمن السيبراني والصحة والزراعة وغيرها".

وعن المجالات التي تسعى إسرائيل لتعزيز شراكتها مع كازاخستان فيها، أوضح ساعر أنها تتمثل في "المياه والابتكار والأمن الغذائي". والأحد، غادر ساعر إسرائيل في جولة تبدأ بأذربيجان وتنتهي بكازاخستان برفقة وفد يضم أكثر من 40 مسؤولاً حكومياً ورجال أعمال واقتصاد.

وتحاول إسرائيل ترميم علاقاتها الخارجية في ظل غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم جراء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها بدعم أميركي على الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال نحو عامين، عصف عدوان إسرائيل بالمنطقة، عبر شنها حروبا دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية.

ففي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت حرب إبادة جماعية بغزة، ثم شنت حربين على لبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية وتوغلات برية في أراضي الدولتين الجارتين سورية ولبنان، وغارات على اليمن وغارة على قطر.

(الأناضول)