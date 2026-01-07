إسرائيل تبيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار في الأسواق الدولية

- جمعت إسرائيل 6 مليارات دولار من طرح سندات سيادية بعد وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي رغم النزاعات. - أُدير الطرح من قبل بنوك عالمية كبرى، وشارك فيه مستثمرون من نحو 30 دولة، بما في ذلك دول اتفاقيات أبراهام، في ظل تأثير السياسة النقدية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية. - يعكس الطلب المرتفع على السندات استمرار تدفق السيولة نحو أسواق الديون، ويبرز الفصل بين الاعتبارات المالية والسياسية في قرارات الاستثمار.

بينما تتصاعد الدعوات إلى محاسبة إسرائيل على الحرب في قطاع غزة، أظهرت الأسواق الدولية وجهًا آخر للأزمة، عبر استقبال إصدار جديد من السندات السيادية، ما يسلّط الضوء على التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي الدولي وآليات التمويل العالمي. ويثير هذا التطور تساؤلات عن دور الأسواق والمؤسسات المالية في تمويل دول منخرطة في نزاعات دامية، وحدود المساءلة الاقتصادية في ظل استمرار الحروب والانتهاكات.

في السياق، جمعت إسرائيل حوالى 6 مليارات دولار من أول طرح سندات لها في الأسواق الدولية منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حوالى 3 أشهر. وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الطرح شمل سندات بآجال 5 و10 و30 سنة، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب فيه حوالى 36 مليار دولار، لكنها لم تكشف عن حجم الاكتتاب الفعلي بعد إعلان أسعار العائد رسمياً.

سُعِّرَ العائد على السندات ذات الأجل الأطول بمقدار 6.11%، أي بزيادة قدرها 1.25% عن سندات الخزانة الأميركية. وبلغ هامش العائد على السندات أجل 10 و5 سنوات نقطة مئوية و0.9 نقطة مئوية عن سعر العائد على السندات المناظرة الأميركية. وانخفض الفارق بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن التوجيهات الأولية التي قدمتها البنوك التي تدير عملية الطرح، وذلك بفضل الطلب المرتفع من الصناديق حول العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن يالي روثنبرغ، المديرة العامة للحسابات في وزارة المالية الإسرائيلية القول: "تعكس هذه النتيجة عودة إلى مستويات فارق سعر العائد قبل الحرب (في غزة)، وتشير إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي". وسبق عملية البيع اجتماعات مع عشرات المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وفقًا لمسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية طلب عدم الكشف عن هويته. وأضافت روثنبرغ أن مستثمرين من نحو 30 دولة، بما في ذلك أعضاء اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية، شاركوا في الطرح.

وبموجب الاتفاقيات التي تقودها الولايات المتحدة والتي بدأت في عام 2020، أضفت إسرائيل الطابع الرسمي على علاقاتها مع دول من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وقد توترت العلاقات بشدة بسبب الدمار الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة. لكن إسرائيل تأمل تحسنها مع وقف إطلاق النار، وأن تنضم المزيد من الدول العربية إلى اتفاقيات أبراهام.

وقاد كل من بنك أوف أميركا، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وجيه.بي مورغن تشيس، عملية طرح السندات أمس. وعادةً ما تبيع إسرائيل سندات بالدولار مرة واحدة فقط في السنة، وكان آخر طرح لها في الأسواق العالمية في فبراير/ شباط 2025، عندما اقترضت 5 مليارات دولار من الديون لأجل خمس وعشر سنوات. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الشريحة لأجل 30 عاماً أُضيفت إلى الطرح الأخير استجابةً لطلب المستثمرين.

يأتي هذا الإصدار في سياق دقيق تشهده الأسواق المالية العالمية، حيث لا تزال قرارات الاستثمار في أدوات الدين السيادي مرتبطة بعاملين رئيسيين: السياسة النقدية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية. فمنذ بدء البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإشارة إلى اقتراب دورة خفض أسعار الفائدة، ازداد اهتمام المستثمرين بالسندات ذات العائد الثابت، ولا سيما السندات طويلة الأجل، بحثًا عن عوائد مستقرة قبل أي تراجع محتمل في الفائدة.

في الوقت نفسه، تشهد الأسواق حالة من إعادة تسعير المخاطر، إذ بات المستثمرون يميّزون بين المخاطر الأمنية قصيرة الأجل والقدرة المالية طويلة الأمد للدول على خدمة ديونها. هذا الاتجاه ظهر بوضوح في الإقبال على السندات السيادية التي تصدرها دول تشهد توترات سياسية أو نزاعات، طالما لم تنعكس تلك التوترات مباشرة على المؤشرات الكلية الأساسية مثل النمو، الإيرادات الضريبية، والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي.

يعكس الطلب المرتفع على هذا الإصدار استمرار تدفّق السيولة العالمية نحو أسواق الديون، خصوصًا من قبل الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد وشركات التأمين، التي تبحث عن تنويع محافظها جغرافيًا وزمنيًا. كذلك إن تقلّص هوامش العائد مقارنة بالتوجيهات الأولية يشير إلى استعداد المستثمرين لقبول عائد أقل مقابل ما يرونه مخاطرة يمكن إدارتها، في ظل بدائل محدودة توفر عوائد أعلى في الأسواق المتقدمة.

من جهة أخرى، يسلّط الإصدار الضوء على الدور المتنامي للأسواق المالية في تمويل احتياجات الموازنات العامة، خصوصًا في فترات ما بعد النزاعات أو الأزمات، حيث ترتفع النفقات العامة المرتبطة بالأمن، وإعادة الإعمار، والدعم الاجتماعي، في مقابل ضغوط على الإيرادات. وفي هذا السياق، تلجأ الحكومات عادة إلى تمديد آجال الاستحقاق، كما في إضافة شريحة الثلاثين عاماً، لتخفيف ضغط خدمة الدين السنوية وإعادة توزيع أعبائه على مدى زمني أطول.

بصورة أوسع، يعكس هذا التطور استمرار فصل نسبي بين الاعتبارات المالية البحتة والاعتبارات السياسية والأخلاقية في سلوك جزء من المستثمرين العالميين، حيث تُتخذ قرارات الاكتتاب بناءً على معايير المخاطر والعائد، والتصنيفات الائتمانية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق، أكثر مما تُبنى على التطورات الميدانية أو المواقف السياسية.

