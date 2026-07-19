إسبانيا تنتظر ملايين الدولارات من لاعبيها حال فوزهم بكأس العالم

تنتظر وكالة الضرائب الإسبانية نتيجة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، المقرر إقامته الأحد، وقد بدأت بالفعل عملها، وقد حسب فنيون من وزارة المالية أن اللاعبين الـ 17 من الأندية الإسبانية قد يدفعون ما يقارب 6 ملايين يورو (نحو 6.68 ملايين دولار) ضرائب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي نسبة المكافآت التي تذهب مباشرة لوكالة الضرائب الإسبانية؟ كيف يؤثر تصنيف المكافآت كدخل من العمل على طريقة احتساب الضرائب للاعبين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح البيان الصادر عن المصلحة، مساء السبت، أن 4.4 ملايين يورو ستذهب إلى وكالة الضرائب، بينما سيجري توزيع الباقي بين خزينة نافارا، وخزينة مقاطعة جيبوثكوا، وخزينة بيسكاي، وذلك بحسب الأندية التي يلعب فيها اللاعبون الدوليون، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية. وبحسب المكافآت التي جرى التفاوض عليها قبل أشهر بين قادة المنتخبات الوطنية والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، سيحصل كل لاعب على 254701.92 يورو في حال فوزه بالكأس. أما اللاعبون الـ 17 المقيمون في إسبانيا فسيحصلون على مكافأة قدرها 12.8 مليون يورو.

وتوضح لجنة الفنيين بوزارة المالية أيضاً أن النظام الضريبي الإسباني يعتبر المكافآت دخلاً من العمل لأغراض ضريبة الدخل الشخصي، حتى في غياب علاقة عمل. ويمنع هذا التصنيف كدخل من العمل تطبيق التخفيض بنسبة 30% لتلقي المكافأة بطريقة غير منتظمة بشكل ملحوظ على مدار فترة زمنية. وينطبق هذا على كل من: بيدري، جافي، لامين يامال، فيران توريس، داني أولمو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، خوان جارسيا، ماركوس لورينتي، مارك بوبيل، أليكس باينا، وبورخا إجليسياس.

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ويلتقي المنتخب الإسباني لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني بحثاً عن التتويج بأغلى ألقاب كرة القدم العالمية، وستكون المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في وقت لاحق من اليوم الأحد، في إيست راذرفورد، بالقرب من مدينة نيويورك.

تنافس بين إسبانيا والأرجنتين على الأرقام المالية في كأس العالم

في السياق، قال موقع "فوتبول بينشمارك" إن القيمة التسويقية للمنتخب الإسباني تبلغ 1.47 مليار يورو، مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني الذي تبلغ قيمته 818 مليون يورو، حيث إن قيمة المنتخب الإسباني المالية تتفوق بنسبة 80% على بطل العالم.

وتظهر تلك الاختلافات بشكل واضح من خلال لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، الذي تقدر قيمته السوقية بمبلغ 292.2 مليون يورو، وهو أعلى لاعب في العالم قيمة تسويقية، كما أن المنتخب الإسباني يملك قواماً من اللاعبين الشباب بمعدل أعمار 26.7 عاماً، مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني الذي يبلغ معدل أعماره 29.1 وهو واحد من أكبر الفرق في البطولة.

القيمة التسويقية للمنتخبات أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

كما يتفوق المنتخب الإسباني من خلال ظهوره في تشكيل أفضل اللاعبين في البطولة من حيث القيمة التسويقية، حيث يوجد سبعة لاعبين من أصل 11 في المنتخب الإسباني، في تشكيل تبلغ قيمته مليار يورو، وإلى جانب لامين يامال، توجد أسماء أخرى مثل بيدري (139 مليون يورو) وكوبارسي (110 ملايين يورو) فيما يعد إنزو فيرنانديز، أعلى اللاعبين الأرجنتينيين قيمة تسويقية بمبلغ 104 ملايين يورو، ويأتي خلفه جوليان ألفاريز بمبلغ 88 مليون يورو.

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ويمتد تأثير المنتخب الأرجنتيني إلى ما هو أبعد من النواحي الرياضية، حيث سيطر الفريق على التغطية الإعلامية للبطولة، فقد حظي لاعبو المدرب ليونيل سكالوني بـ667 مليون متابع عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام" مقارنة بـ140 مليون للمنتخب الإسباني. وأوضحت "ماركا" أن تأثير ميسي ظهر بشكل واضح حيث يملك بمفرده 512 مليون متابع.

(اليورو= 1.14 دولار)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)