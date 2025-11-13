أعلنت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإسبانية، اليوم الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها خمسة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) لصاحبها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك لعدم امتثالها للوائح التي تحكم الإعلان عن المنتجات المالية مثل العملات المشفرة، ووصفت الأمر بالجريمة المستمرة والخطيرة للغاية، حسبما جاء في منشور في الجريدة الرسمية للدولة. وكانت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإسبانية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن فتح تحقيق يستهدف منصة "إكس" بعد اكتشاف "إعلانات تروج لها شركة مالية غير مرخصة" على الشبكة الاجتماعية، تدعى "كوانتوم إيه آي" (Quantum AI)، والتي كانت تروج للعملات المشفرة.

واستغلت "كوانتوم إيه آي" صور شخصيات عامة إسبانية لنشر تغريدات على منصة "إكس" تحاكي قصصا إخبارية يدّعي فيها أحد هؤلاء المشاهير تحقيق عوائد مرتفعة باستخدام تطبيق أنشأته إحدى هذه الكيانات. وسبق أن أصدرت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإسبانية تحذيرًا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن عدة مواقع إلكترونية تابعة للمخطط الاحتيالي الذي تديره "كوانتوم إيه آي"، والتي كانت تستخدم صورة الفنان الإسباني أنطونيو ريسينيس وصحيفة "إل باييس".

ولم ترد منصة "إكس"، على طلب التعليق المرسل عبر البريد الإلكتروني، ونقلت وسائل إعلام إسبانية أنه يمكن لمنصة "إكس" الطعن في الغرامة أمام المحكمة العليا الإسبانية، بعدما أصبح الاستئناف الآن غير مقبول أمام الغرفة الإدارية للمحكمة الوطنية.

انتهاك خطير

وبحسب هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية، فإن بث هذه الإعلانات يخالف اللوائح المعتمدة في مارس/آذار 2023، والتي تلزم المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير لتنظيم الإعلان عن المنتجات المالية بشكل أفضل، وقالت إن "المنصة ترتكب انتهاكا مستمرا خطيرا للغاية من خلال الفشل في الامتثال لواجباتها في تقديم المساعدة إلى المفوضية". بينما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للوسطاء الماليين في اسبانيا رودريغو بوينافينتورا غداة فتح التحقيق ضد منصة "إكس" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أنه بموجب هذا التنظيم، أصبحت المواقع الإلكترونية والمنصات الإلكترونية ملزمة قانونيا في إسبانيا "بالتحقق من أن المعلنين ليسوا على قوائم الشركات غير القانونية" وأن "لديهم الترخيص لتقديم الخدمات المالية".

وباشرت هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الإسبانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إجراءات تأديبية ضد منصة "إكس" لسماحها بنشر إعلانات الذكاء الاصطناعي الكمي على منصتها دون التحقق مما إذا كانت هذه الكيانات تُمارس عمليات احتيال مالي.