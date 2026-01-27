إسبانيا تسجّل أدنى مستويات البطالة منذ أزمة 2008

- شهد سوق العمل الإسباني في 2025 تحولاً بارزاً مع انخفاض البطالة إلى أقل من 10% لأول مرة منذ 2008، وخلق أكثر من 600 ألف وظيفة جديدة، مما رفع عدد المشتغلين إلى 22.46 مليون، وهو أعلى مستوى تاريخي. - التحسن يعكس تعافياً تدريجياً من الأزمة المالية، حيث انخفضت البطالة من 27% في 2013 إلى 9.93%، رغم زيادة القوى العاملة إلى 25 مليون شخص، مع تراجع أعداد العاطلين بنحو 120 ألف شخص. - تميزت الفترة الأخيرة بزيادة توظيف النساء والعمالة الأجنبية، مع نمو في قطاع الخدمات، وتحسن في جودة التوظيف بزيادة العقود الدائمة وتراجع المؤقتة.

سجّل سوق العمل الإسباني خلال عام 2025 تحولاً لافتاً، مع تراجع معدل البطالة إلى ما دون عتبة 10% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، في مؤشر اعتبره مراقبون علامة فارقة بعد ما يقارب عقدين من التقلبات الحادة في التشغيل. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مسح القوى العاملة أن معدل البطالة استقر عند 9.93% مع نهاية العام، بالتوازي مع خلق أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة، ما رفع عدد المشتغلين إلى نحو 22.46 مليون شخص، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد الإسباني تاريخياً.

ويأتي هذا التحسن في سياق تعافٍ تدريجي من تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد قبل أكثر من 15 عاماً، حين قفزت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة قاربت 27% في عام 2013، بعد أن كانت دون 8% قبيل الأزمة. ومنذ ذلك الحين، ظل تجاوز حاجز 10% هدفاً صعب المنال، لم يتحقق سوى مرات محدودة خلال العقود الأربعة الماضية. ورغم الزخم القوي في خلق الوظائف، بدا تراجع أعداد العاطلين أقل حدة، إذ انخفض عددهم بنحو 120 ألف شخص فقط خلال العام.

ويعزى ذلك، وفق خبراء، إلى الزيادة الكبيرة في حجم القوى العاملة التي اقتربت من 25 مليون شخص، وهو ما يعكس اتساع سوق العمل ودخول أعداد جديدة من الباحثين عن عمل، بينهم نساء ومهاجرون. وخلال الربع الأخير من العام، أضاف الاقتصاد الإسباني أكثر من 76 ألف وظيفة جديدة، مع تراجع عدد العاطلين بأكثر من 136 ألفاً، لتستقر البطالة عند نحو 2.48 مليون شخص.

ويعد هذا الأداء من أقوى النتائج الفصلية المسجلة منذ ما قبل جائحة كورونا، سواء من حيث التشغيل أو تقليص البطالة. وسجّل التوظيف خلال هذه الفترة حضوراً لافتاً للنساء، اللواتي حصدن النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة، إلى جانب نمو واضح في تشغيل العمالة الأجنبية مقارنة بالمولودين داخل البلاد. وعلى مستوى القطاعات، تصدّرت الخدمات المشهد مدفوعة بزخم موسم نهاية العام والأنشطة التجارية، في حين شهدت الزراعة والبناء نمواً محدوداً، مقابل تراجع ملحوظ في القطاع الصناعي.

وفي ما يتعلق بطبيعة الوظائف، كشفت البيانات عن انخفاض في العمل بدوام كامل مقابل ارتفاع في عقود الدوام الجزئي، مع تحسن نسبي في جودة التوظيف، إذ ارتفع عدد العقود الدائمة وتراجع الاعتماد على العقود المؤقتة. كما سجل عدد العاملين لحسابهم الخاص زيادة معتدلة.

ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس مرحلة جديدة في مسار سوق العمل الإسباني، قوامها توسع القاعدة التشغيلية وتحسن الاستقرار الوظيفي، رغم استمرار تحديات تتعلق بنوعية العمل والتوازن بين القطاعات الإنتاجية.