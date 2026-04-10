إسبانيا تراهن على الصين لفتح أسواق جديدة وتقليص الفجوة التجارية

- تهدف زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الصين إلى تقليص العجز التجاري الإسباني الذي بلغ 42 مليار يورو، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مع التركيز على قطاع السيارات الكهربائية والصادرات الزراعية والصناعية. - تسعى إسبانيا لتعزيز دورها كوسيط بين الاتحاد الأوروبي والصين، مستفيدة من علاقاتها الثنائية لتخفيف التوترات التجارية ودفع أجندة إيجابية في إدارة الخلافات الاقتصادية. - تركز المباحثات على الاستثمارات الصينية في إسبانيا، مع تعزيز التعاون التكنولوجي في مجالات الابتكار والطاقة والاتصالات، وضمان الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الحيوية.

تتجه زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الصين، المقررة بين 13 و15 إبريل/نيسان الجاري، في إطار جولته السنوية الرابعة المتتالية، إلى فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين مدريد وبكين، في وقت يتفاقم فيه العجز التجاري الإسباني ويبلغ مستويات قياسية تصل إلى 42 مليار يورو. وتأتي الزيارة في سياق محاولة الحكومة الإسبانية إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية مع الصين، وتعزيز حضورها داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتوازي مع بحث دور سياسي يسمح لإسبانيا بالوساطة بين الاتحاد الأوروبي وبكين.

ويتمثل الهدف الأساسي للزيارة في تقليص الاختلال الكبير في الميزان التجاري، والذي يميل بشكل واضح إلى صالح الصين نتيجة ارتفاع حجم الواردات، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية، إضافة إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات الصينية نحو السوق الأوروبية في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وتسعى مدريد إلى توسيع صادراتها، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، إلا أن الرهان الأعمق يتمثل في رفع مستوى التأثير الإسباني داخل الصين بما يعزز موقعها داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعمل الحكومة الإسبانية على توظيف هذه الزيارة لتعزيز موقعها حلقةَ وصلٍ بين بكين وبروكسل، في ظل تباينات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي حول طبيعة العلاقة مع الصين. وتراهن مدريد على أن علاقاتها الثنائية مع القيادة الصينية يمكن أن تساهم في تخفيف التوترات التجارية ودفع الطرفين نحو أجندة أكثر إيجابية في إدارة الخلافات الاقتصادية.

كما يشكل ملف الاستثمارات الصينية في إسبانيا محوراً رئيسياً في المباحثات، حيث تسعى الحكومة إلى فرض شروط تضمن انعكاس هذه الاستثمارات على الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل داخل البلاد وإدماج الموردين الإسبان في سلاسل القيمة المضافة. ويأتي ذلك في ظل نقاشات مستمرة حول مدى استفادة الاقتصاد الإسباني بشكل مباشر من بعض الاستثمارات الأجنبية.

وفي الجانب التكنولوجي، تركز الزيارة على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والطاقة والاتصالات وصناعة السيارات، مع حضور وفد من الشركات الإسبانية الكبرى، إضافة إلى زيارة مقر شركة "شاومي"، في إشارة إلى رغبة مدريد في توسيع شراكاتها مع الشركات الصينية الرائدة في قطاع التكنولوجيا. أما على مستوى المواد الاستراتيجية، فتولي إسبانيا اهتماماً خاصاً لضمان الوصول إلى المعادن النادرة والمواد الحيوية التي تدخل في الصناعات المتقدمة، وهو ملف يرتبط مباشرة بسلاسل التوريد العالمية وبالاعتماد المتزايد على الصين في هذا المجال.

وتعكس هذه الزيارة في مجملها محاولة إسبانية لربط الاقتصاد بالدبلوماسية، في مرحلة تتسم بتصاعد المنافسة العالمية، حيث لم تعد العلاقات التجارية منفصلة عن الحسابات الجيوسياسية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل موازين القوى بين أوروبا والصين والولايات المتحدة.