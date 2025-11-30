إذا تعطّلت فرامل سيارتك فجأة... فهكذا تنجو في ثوانٍ

- أثار مقطع على "تيك توك" ضجة كبيرة بعد أن شاركت سيدة نصيحة لإنقاذ حياة السائقين عند تعطل الفرامل، حيث حصد الفيديو أكثر من 330 ألف مشاهدة، مشيرة إلى وضع ناقل الحركة على وضعية الحياد (N) لإبطاء السيارة. - رغم انتشار النصيحة، يحذر الخبراء من مخاطرها، حيث قد تفقد السائق السيطرة على السيارة في بعض الحالات، ويوصون بالضغط المتكرر على الفرامل وتعشيق الغيارات المنخفضة. - يشدد الخبراء على أهمية فحص نظام الفرامل دورياً لتجنب المواقف الخطرة، مع التأكيد على الهدوء واستخدام الفرامل اليدوية بحذر.

أثار مقطع متداول على "تيك توك" ضجّة واسعة بعدما أعادت سيدة نشر نصيحة وُصفت بأنها قد تنقذ حياة أي سائق يتعرّض للحظة مرعبة: تعطّل الفرامل في أثناء القيادة. ورغم بساطة الخطوات التي يمكن التحدّث عنها، كشف انتشارها جهلاً واسعاً لدى كثير من السائقين الذين قالوا إنهم لم يسمعوا بها مطلقاً أو لم يتلقّوها خلال دروس القيادة الأساسية.

حصدت المدوّنة "ريتا" أكثر من 330 ألف مشاهدة بعدما شاركت فيديو يشرح خطوة يعتقد البعض أنها قد تكون الفاصل بين النجاة والكوارث. وهي تقول إنها صادفت القصة عبر أحد صانعي المحتوى، الذي روى حادثاً مأساوياً لامرأة فقدت السيطرة على سيارتها على الطريق السريع، بعدما تعطّل المحرك وتوقفت الفرامل بالكامل، فلم تستطع سوى توجيه السيارة قبل أن تصطدم في النهاية.

وتنقل ريتا عن ذلك المدوّن نصيحته الذهبية، ومفادها أنه إذا شعرت بأن الفرامل لا تستجيب، فضع ناقل الحركة فوراً على وضعية الحياد (N) واترك السيارة تُبطئ تلقائياً قبل أن تتوقف جانباً وتطفئ المحرك.

وتضيف أنّ مشاركة هذه المعلومة قد "تنقذ حياة" إذا عرفها السائق في اللحظة المناسبة، مطالبة المتابعين بإعادة نشرها لرفع الوعي العام، خصوصاً أن المخاطر المرتبطة بتعطل الفرامل ليست نادرة كما يظن البعض، بل تحدث نتيجة أعطال مفاجئة أو إهمال الصيانة. وتفاعل المشاهدون مع فيديو ريتا بكثافة، مؤكدين أنهم سمعوا بهذه النصيحة للمرة الأولى، فيما روى آخرون تجارب شخصية قالوا إنهم تمكنوا من النجاة بالفعل لأنهم وضعوا السيارة على الحياد.

لكن رغم انتشار النصيحة، لا يجمع الخبراء على صحتها. فهناك من يعتبر أن الانتقال إلى الحياد قد يفيد في بعض الحالات، خصوصاً على الطرقات الصاعدة، غير أن مؤسسات متخصّصة مثل "فيكس أوتو" تحذّر من أن هذه الخطوة قد تُفقد السائق السيطرة على السيارة إذا كانت الطريق منحدرة أو إذا ظلّ المحرك دافعاً للعجلات، فيما يؤكد اختصاصيون أن الحلول المتاحة تختلف بحسب سرعة السيارة وطبيعة الطريق والحالة الميكانيكية للمركبة، وفقاً لما أوردت مجلة "موتور1" المتخصصة.

ويوصي الخبراء بالبديل الأكثر أماناً: الخطوة الأولى هي الهدوء والمحافظة على رباطة الجأش. ثم البدء بـ الضغط المتكرر على دواسة الفرامل لإعادة بناء الضغط الهيدروليكي الذي قد يسمح باستعادة جزء من قوة الكبح. وإذا لم تستجب الفرامل، يتحوّل السائق إلى تعشيق الغيارات المنخفضة لإبطاء السيارة تدريجياً من دون فقدان السيطرة. بعدها يأتي دور الفرامل اليدوية التي يجب تفعيلها بحذر لتفادي انزلاق العجلات، فيما يتم توجيه السيارة إلى مكان آمن مع تشغيل أضواء التحذير لتنبيه السائقين الآخرين إلى وجود خطر.

وبعد التوقف الكامل، يُنصح بإطفاء السيارة وطلب المساعدة، سواء الإسعاف إن كانت هناك إصابات، أو ونش السحب لمعرفة سبب العطل وتجنّب تكراره. ويشدد الخبراء على أن فحص نظام الفرامل بشكل دوري هو أفضل وسيلة لتجنّب هذا النوع من المواقف التي قد تكون قاتلة.