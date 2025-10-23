إدانة توتال إنرجيز بتهمة التضليل البيئي

- أدانت محكمة باريس شركة توتال إنرجيز بتهمة التضليل البيئي، حيث روجت الشركة لطموحها في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما أثر على سلوك المستهلكين. - رحبت منظمات بيئية مثل "غرينبيس فرنسا" و"أصدقاء الأرض فرنسا" بالحكم، معتبرةً إياه سابقة قانونية هامة ضد التضليل المناخي من قبل شركات النفط الكبرى. - أمرت المحكمة توتال إنرجيز بوقف نشر الرسائل المضللة وتعويض الجمعيات المدعية، بينما رفضت بعض الادعاءات المتعلقة بالغاز والوقود الحيوي.

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، جزئيا شركة توتال إنرجيز بتهمة التضليل البيئي، حيث وجد أنها مارست "ممارسات تجارية مضللة" من خلال الترويج لـ"طموحها لتحقيق الحياد الكربوني" و"أن تكون لاعبا رئيسيا في التحول في مجال الطاقة"، وبهذا القرار يكون القضاء قد حكم جزئيا لصالح المنظمتين غير الحكوميتين "غرينبيس فرنسا" و"أصدقاء الأرض فرنسا" الناشطتين في المجال البيئي.

وحسب منظمة "لاينت إيرث" (منظمة دولية غير حكومية تُعنى بالقانون البيئي) التي تتابع عن كثب أحكام القضاء ضد صناعة النفط والغاز، فإن إدانة توتال إنرجيز تعتبر أول إدانة لشركة نفطية في العالم بتهمة التضليل البيئي بسبب الطريقة التي تقدم بها التزاماتها المناخية.

ورحّبت منظمة "غرينبيس فرنسا" بما وصفته بـ"سابقة قانونية هامة ضد التضليل المناخي الذي تمارسه شركات النفط الكبرى". وقال المدعي "هذه هي المرة الأولى في العالم التي تُدين فيها محكمة شركة نفط وغاز كبرى بتهمة تضليل الجمهور من خلال تلميع صورتها بشأن مساهمتها في مكافحة تغير المناخ".

وسلطت الجمعيات الضوء على نحو أربعين رسالة في حملة التواصل التي أطلقتها المجموعة، والتي بدأت في مايو/أيار 2021 على موقعها الإلكتروني، وفي الصحافة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى شاشات التلفزيون. في ذلك الوقت، أعادت توتال تسمية نفسها "توتال إنرجيز" للتأكيد على طموحها بأن تكون "شركة جميع أنواع الطاقة"، من النفط إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ثم أعلنت المجموعة عن هدفها المتمثل في "الحياد الكربوني بحلول عام 2050، جنبا إلى جنب مع المجتمع"، وروّجت للغاز باعتباره الوقود الأحفوري الأقل تسببا بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على الرغم من سجلها المناخي المثير للجدل بسبب تسربات غاز الميثان، التي تُسبب ارتفاعًا كبيرًا في درجة حرارة الغلاف الجوي.

تضليل المستهلك

وقضت محكمة باريس بأن توتال إنرجيز قدمت ادعاءات بيئية "من المرجح أن تُغير سلوك المستهلك الشرائي" و"تضلله" للاعتقاد بإمكانية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع زيادة إنتاج النفط والغاز. ووفقا لبيان صحافي صادر عن المحكمة، فإن هذه الأخيرة أمرت المجموعة "بالتوقف عن نشر هذه الرسالة المضللة، وحكمت بتعويضات عن الضرر المعنوي الذي لحق بالجمعيات المدعية، ونصت على نشر الجزء المنطوق من القرار على الموقع الإلكتروني التجاري للمجموعة.

مع ذلك، رفضت المحكمة ادعاءات الجمعيات بشأن ادعاءات توتال إنرجيز البيئية، والتي اعتبرتها مبالغا فيها في ما يتعلق بالغاز والوقود الحيوي. ورأت المحكمة أن هذه الرسائل لا يمكن اعتبارها إعلانات موجهة للمستهلكين بل "مرتبطة مباشرة بترويج أو بيع أو توريد منتجات الطاقة التي تقدمها شركة توتال إنرجيز للمستهلكين".