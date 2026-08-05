إدارة ترامب تضغط لخفض أسعار الوقود وتتجه لتمديد إعفاء قانون جونز

- تسعى إدارة ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات التشريعية، مع توقعات بانخفاض الأسعار بفضل تمديد الإعفاء من قانون جونز لزيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات. - قانون جونز يتطلب نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على سفن أميركية، والإعفاء منه ساهم في خفض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، مع مناقشات لتمديده. - يواجه ترامب ضغوطًا سياسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، منتقدًا "إكسون موبيل" و"شيفرون" ومطالبًا بإعادة جزء من الأرباح للمستهلكين، مما يعكس رغبة في مساءلة شركات الطاقة.

تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار مشتقات الوقود ومنها البنزين والسولار قبل حلول الانتخابات التشريعية المقبلة. وفيما قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ​يوم الثلاثاء إن أسعار ‌الوقود من المتوقع أن تنخفض في الأسابيع المقبلة، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن البيت الأبيض من المتوقع أن يمدد، في الأيام المقبلة، الإعفاء من قانون جونز الذي يبلغ عمره عشرة أعوام، في محاولة لخفض أسعار البنزين، في وقت يصعّد فيه الرئيس ترامب هجماته على شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" بتهمة جني أرباح طائلة.

وينص قانون جونز على أن تُنقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويقودها طاقم أميركي، ويهدف الإعفاء منه إلى خفض أسعار البنزين عبر زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.

وأضاف رايت، خلال مؤتمر ​صحافي عقده في براونزفيل ​بولاية تكساس، أن من المرجح تمديد الإعفاء من ​قانون جونز مؤقتاً مرة أخرى، ​وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة بولاية كاليفورنيا وعلى الساحل الشرقي ​للولايات المتحدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التغييرات المحتملة التي قد تُفرض على نطاق الإعفاء من قانون جونز؟ ما هي الآثار الاقتصادية والسياسية لتمديد الإعفاء من قانون جونز قبل الانتخابات التشريعية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو/ تموز، غير أن مسؤولين في الإدارة واصلوا عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع البحري والمشرّعين لبحث تغييرات محتملة تضيّق نطاق الإعفاء مع الحفاظ على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوية، وفق ثلاثة مصادر مطّلعة على المناقشات طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح علناً.

وتنتهي صلاحية الإعفاء الحالي في 16 أغسطس/ آب المقبل، وهو يُعد بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون جونز في تاريخ البرنامج، إذ استُخدم نحو 200 مرة على مدى أربعة أشهر ونصف حتى نهاية يوليو/تموز، وفق بيانات حكومية أميركية. وتتقلّص أمام ترامب الخيارات السهلة لخفض أسعار البنزين، التي يتجاوز متوسطها حالياً أربعة دولارات للغالون في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولجأت الإدارة الأميركية بالفعل إلى إجراءات عدة، من بينها تعزيز جهود إمدادات النفط وزيادة المرونة التنظيمية، فيما صعّد ترامب يوم الاثنين ضغوطه على شركتي "إكسون" و"شيفرون" بالقول إن عليهما إعادة جزء من الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود. ولم تردّ الشركتان على طلبات للتعليق.

اقتصاد دولي سعر البنزين الأميركي يكسر وعود ترامب

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت للصحافيين في براونزفيل بولاية تكساس، يوم الثلاثاء، إن الإعفاء ساهم في خفض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، مرجحاً تمديده مجدداً، ومضيفاً أن أسعار الوقود من المتوقع أن تنخفض خلال الأسابيع المقبلة.

ورداً على سؤال عن تصريحات ترامب، قال رايت: "يؤمن الرئيس ترامب بالأسواق ويؤمن بالرأسمالية، لكنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما فيها منبره الرئاسي، لتشجيع الشركات والضغط عليها من أجل خفض أسعار الطاقة لمصلحة الأميركيين". في المقابل، يضغط منتقدو التمديد من أجل فرض قيود جغرافية وتدقيق أكثر صرامة على كل شحنة. وأشارت المصادر إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وأن التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير.

يأتي هذا التوجه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة فوق حاجز الأربعة دولارات للغالون، وسط ضغوط تضخمية متجددة طاولت أسعار الطاقة والسلع الأساسية خلال عام 2026. وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يجعل ملف أسعار البنزين قضية سياسية واقتصادية حساسة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.

كذلك يعكس تصعيد الرئيس ترامب انتقاداته لشركتي إكسون موبيل وشيفرون توجهاً أوسع لدى بعض الحكومات نحو مساءلة كبرى شركات الطاقة عن هوامش أرباحها، في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية.