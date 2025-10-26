- تدعم الإدارة الأميركية الأرجنتين اقتصاديًا عبر حزمة إنقاذ خلال فترة انتخابات مهمة، مؤكدة أن الدعم يتم عبر خط مبادلة وليس خطة إنقاذ، باستخدام صندوق تثبيت أسعار الصرف الذي لم يسجل أي خسائر. - قامت وزارة الخزانة الأميركية بشراء البيزو الأرجنتيني لدعم قيمته أمام الدولار، بهدف تحقيق الاستقرار في حكومة صديقة وتجنب مصير مشابه لفنزويلا، باستخدام صندوق تثبيت أسعار الصرف البالغ 211 مليار دولار. - تواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية بسبب سياسات التقشف للرئيس خافيير ميلي، مما أدى إلى تباطؤ النمو وزيادة الفقر، مع تلقي دعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقيمة 40 مليار دولار.

دافعت الإدارة الأميركية اليوم الأحد عن خططها لتقديم حزمة إنقاذ اقتصادي لدعم الرئيس الأرجنتيني وسط انتقادات بان ذلك يتم لأسباب سياسية من أموال دافعي الضرائب.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة لن تخسر أموال دافعي الضرائب في إطار إجراءات الدعم المالي للأرجنتين، مؤكداً أن واشنطن تدعم حليفاً في أميركا اللاتينية بينما تشهد البلاد انتخابات مهمة.

وكانت الولايات المتحدة قد اشترت في وقت سابق من هذا الشهر عملة البيزو الأرجنتيني، وأتمّت اتفاق إطار لمبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي الأرجنتيني، وذلك عقب اجتماع بين كبار المسؤولين الماليين في البلدين في واشنطن. وقال بيسنت في أثناء مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة NBC "لن تكون هناك خسائر على دافعي الضرائب. هذا خط مبادلة، وليس خطة إنقاذ، وهو من صندوق تثبيت أسعار الصرف الذي أُشرف عليه في وزارة الخزانة. لم يسجل هذا الصندوق أي خسائر من قبل، ولن يسجل خسائر الآن".

وزارة الخزانة تشتري البيزو

وجاءت تصريحات بيسنت متزامنة مع فتح صناديق الاقتراع في انتخابات تجديد نصفية للبرلمان الأرجنتيني يسعى فيها حزب الرئيس اليميني خافيير ميلي لتعزيز موقعه وتجنّب أي تراجع عن برنامجه للتقشف المالي وإصلاحات القطاع الخاص وهي السياسات التي تحظى بدعم إدارة ترامب.

وقد قامت وزارة الخزانة الأميركية وفي خطوة نادرة، بشراء البيزو الأرجنتيني في السوق المفتوحة لدعم قيمته أمام الدولار، على الرغم من اعتقاد العديد من المتعاملين والاقتصاديين أن العملة مبالغ في تقييمها. ولم تفصح الوزارة إلا عن القليل من التفاصيل بشأن خط المبادلة وتدخلاتها في سوق البيزو.

يأتي هذا الدعم من صندوق تثبيت أسعار الصرف التابع لوزارة الخزانة، والبالغ حجمه 211 مليار دولار، والذي استُخدم سابقاً لدعم تسهيلات الإقراض الفيدرالي خلال أزمات مثل جائحة كورونا وأزمة استقرار البنوك في عام 2023. ويُعدّ أكبر أصول الصندوق ما يُعرف بحقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي.

"نحن ندعم حليفاً للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية ونريد أن نحدد الإيقاع في المنطقة." وأضاف أن إدارة ترامب لا تريد أن تنزلق الأرجنتين إلى المصير ذاته الذي واجهته فنزويلا، التي وصفها بأنها "دولة فاشلة تحكمها شبكات المخدرات، نعتقد أن من الأفضل كثيراً أن نستخدم القوة الاقتصادية الأميركية في وقت مبكر لتحقيق الاستقرار في حكومة صديقة وقيادة الطريق، لأن لدينا العديد من الحكومات الأخرى في أميركا اللاتينية ، مثل بوليفيا والإكوادور وباراغواي ،التي ترغب جميعها في أن تحذو الحذو نفسه."

انتخابات مهمة

ويقترع الناخبون في الأرجنتين اليوم الأحد لتجديد نصف أعضاء مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، بينما يأمل حزب ميلي "الحرية تتقدم" في تحسين حصته من مقاعد مجلس النواب التي لا تزيد عن 15%. وتجري الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة بفعل إجراءات التقشف التي يقودها ميلي، وهو معلق تليفزيوني سابق وصل إلى السلطة في ديسمبر 2023 متعهداً بإخضاع اقتصاد الأرجنتين المترنّح لـ“علاج بالصدمة”، رافعاً منشاراً كهربائياً رمزاً لخطته في خفض الإنفاق الحكومي.

ومنذ توليه الحكم، ألغى عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، وأوقف مشاريع الأشغال العامة، وقلص الإنفاق على الصحة والتعليم والمعاشات، وقاد حملة واسعة لتحرير الأسواق من القيود التنظيمية. وقد أدت نحو عامين من التقشف إلى إغراق ملايين الأرجنتينيين في الفقر، لكن السياسات نفسها ساهمت في خفض معدل التضخم إلى الثلث، وإن كان ذلك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستهلاك والإنتاج الصناعي.

وتراجعت نسب تأييد ميلي، كما تلقى حلفاؤه هزيمة قاسية في انتخابات إقليم بوينس آيرس في سبتمبرالماضي ما يجعل من غير المرجح أن يحقق الحزب النسبة المستهدفة من المقاعد. ويقول محللون إن حصول حزب ميلي على الأغلبية في البرلمان يبدو أمراً مستبعداً، ما يعني أن حزبه سيواصل الاعتماد على دعم حلفاء من يمين الوسط لمواجهة الحركة البيرونية اليسارية التي تعارض كل سياساته.

وبعدد لا يتجاوز ستة أعضاء في مجلس الشيوخ و37 نائباً في مجلس النواب، واجه الرئيس الذي يصف نفسه بأنه "فوضوي رأسمالي" رفضاً واسعاً من الكونغرس لسياساته الرئيسية، بما في ذلك محاولاته خصخصة شركات الدولة الكبرى. وزادت الأمور سوءاً بعد تورط أعضاء من دائرته المقربة في فضائح متعددة، غير أن ميلي تلقى هذا الشهر دعماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعدت إدارته بتقديم مساعدات بقيمة 40 مليار دولار.

(رويترز، فرانس برس)