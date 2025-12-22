إدارة ترامب: تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير

- جمعت الخزانة الأميركية 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام، وهو مبلغ أعلى قليلاً مما أُعلن سابقاً، لكن أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 300 مليار دولار. المحكمة العليا تراجع قانونية هذه الرسوم التي فرضها ترامب دون موافقة الكونغرس. - تراجعت صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 14% في 2025، متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي حددت عند 15% بعد اتفاق مع بروكسل، مقارنةً بمعدل أولي بلغ 25%. - تأثرت الشركات الهندسية الألمانية أيضاً، حيث انخفضت صادراتها بنسبة 9.5%، مع فرض رسوم بنسبة 50% على منتجات الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2025.

ذكر البيت الأبيض أن الخزانة الأميركية حصّلت 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري. وجاء هذا الادعاء من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب مساء الأحد، حيث عرضت قائمة بـ "انتصارات ماجا 2025" بشكل متكرر مع موسيقى "لو-فاي" في الخلفية. كذلك سلّطت مربعات نصية أخرى تظهر على الجانب الأيسر من الشاشة المنقسمة الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل. وعلى الجانب الأيمن من الشاشة المنقسمة، تظهر شخصية كرتونية لترامب وهو يقرأ كتاباً إلى جانب شجرة عيد الميلاد.

ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فإن قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلاً من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقاً. وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي حُصّلت بين تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغت ما يزيد قليلاً عن 200 مليار دولار. ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو/ تموز الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأميركية حالياً بمراجعة قانونية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 من دون موافقة الكونغرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أميركية. وبعد تولّيه منصبه، فرض ترامب رسوماً جمركية على السلع من دول متعددة، متذرّعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.

الصادارت الألمانية تتلقّى ضربة من الرسوم الأميركية

في السياق، أظهرت دراسة اليوم الاثنين أن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة انخفضت 14% تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مما جعلها أكثر قطاعات الصناعة الألمانية تضرراً من الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبموجب اتفاق بين واشنطن وبروكسل، حددت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية على السيارات من أوروبا عند 15% اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب، أي أقل بكثير من المعدل الذي حدده ترامب في البداية عند 25% إضافة إلى الرسوم القائمة البالغة 2.5%.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها وكالة رويترز، فقد عانت الشركات الهندسية الألمانية أيضاً من الرسوم الجمركية، إذ أظهرت الدراسة تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة 9.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتخضع صادرات الآلات لرسوم أميركية بنسبة 50% على منتجات الصلب والألمنيوم. وعلى مستوى جميع القطاعات، هبطت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة 7.8% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة بعد نمو متوسط بلغ نحو خمسة بالمائة في الفترات المماثلة من عام 2016 إلى عام 2024.

