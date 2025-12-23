- اتهمت إدارة ترامب الصين بممارسات تجارية غير عادلة للهيمنة على صناعة الرقائق الإلكترونية، لكنها لن ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية قبل منتصف 2027. - التقرير يشير إلى أن الصين تستغل علاقاتها في سلاسل التوريد العالمية للضغط الاقتصادي، وتستخدم ممارسات تتناقض مع مبادئ المنافسة العادلة. - يأتي التقرير في ظل هدنة تجارية هشة بين الولايات المتحدة والصين، مع اتفاق على تخفيف القيود على صادرات التكنولوجيا والمعادن الحيوية بعد لقاء ترامب وشي.

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين باستخدام ممارسات تجارية غير عادلة بهدف الهيمنة على صناعة الرقائق الإلكترونية عالمياً، لكنها أعلنت في الوقت نفسه أنها لن ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من الرقائق قبل منتصف عام 2027. وجاءت هذه الاتهامات ضمن نتائج تحقيق استمر عاما كاملا، ونشره مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم الثلاثاء بشأن سيطرة بكين على قطاع أشباه الموصلات، وهو التحقيق الذي بدأ خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وذكر التقرير أن الصين "قد تسخّر علاقات الاعتماد" في سلاسل التوريد العالمية، وتستخدم نفوذها في قطاع الرقائق أداةً للضغط الاقتصادي على دول أخرى. وأضاف أن مساعي بكين للهيمنة على هذه الصناعة تستند إلى ممارسات "تتناقض مع مبادئ المنافسة العادلة واقتصاد السوق". لكن التقرير أوضح أن إدارة ترامب لن تفرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على الرقائق الصينية قبل عام 2027 على الأقل.

ويأتي نشر نتائج التحقيق قبيل اجتماع متوقع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، يُرجّح عقده في بكين خلال الأشهر المقبلة، كما يختتم عاماً مضطرباً شهد في بعض مراحله حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم العالمية وألقت بظلالها على الاقتصاد الأميركي.

كما يأتي التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هدنة هشة، بعدما رفع الطرفان الرسوم الجمركية إلى مستويات بلغت 145% في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى اضطراب شديد في حركة التجارة، قبل أن يتفقا لاحقاً على خفض التصعيد. وكانت بكين قد أوقفت أيضاً إمدادات معادن نادرة بالغة الأهمية، تُستخدم في صناعات تبدأ من السيارات وتصل إلى الطائرات المقاتلة.

وعقب لقاء جمع ترامب وشي في كوريا الجنوبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا والمعادن الحيوية. وأشار الملف الذي أُتيح إلى أن الصين تستغل مزاياها بوصفها اقتصاداً "غير سوقي" لتوجيه صناعة الرقائق لديها "عبر جميع المراحل الرئيسية لسلسلة إمدادات أشباه الموصلات".

وكتب مسؤولون في مكتب الممثل التجاري الأميركي أن هذه المزايا غير السوقية تشمل "دعماً مالياً حكومياً ضخماً ومستداماً للقطاع، وقيوداً على دخول الأسواق وتوجيهاً حكومياً، وصناديق إرشاد حكومية، ونقل التكنولوجيا القسري وسرقة الملكية الفكرية، وتفضيلات تنظيمية غير شفافة وممارسات تمييزية، إضافة إلى ممارسات عمالية تضغط على الأجور".

ورغم تأجيل فرض الرسوم الجديدة، قالت الولايات المتحدة إنها قد ترفعها اعتباراً من 23 يونيو/ حزيران 2027، إلى مستوى سيُحدد قبل ذلك التاريخ بثلاثين يوماً. وتجري إدارة ترامب تحقيقاً أوسع نطاقاً يتعلق بالأمن القومي في قطاع الرقائق، قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية، لكنها امتنعت حتى الآن عن نشر نتائج التحقيق أو اتخاذ إجراءات جمركية بناءً عليه.

وكان ترامب قد هدد بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الرقائق، لكنه لمح إلى أن الشركات التي تستثمر في التصنيع داخل الولايات المتحدة قد تُستثنى من هذه الإجراءات.