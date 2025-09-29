إخلاء سبيل مدير كازينو لبنان وموقوفين آخرين

- وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان على إخلاء سبيل المدير العام لكازينو لبنان، رولان الخوري، بكفالة مالية قدرها 20 مليار ليرة لبنانية، بعد أكثر من شهرين من توقيفه في قضية ألعاب الميسر والمراهنات غير الشرعية. - شمل القرار أيضاً إخلاء سبيل داني عبود وجاد غاريوس، بكفالة مماثلة، بعد اتهامهم بتبييض الأموال وهدر أموال الدولة، بينما أسقطت تهمة الجناية المتعلقة بالاختلاس المالي. - داهم جهاز أمن الدولة كازينو لبنان ومراكز شركة "بيت أرابيا"، وصادر أجهزة وبرمجيات، في إطار التحقيقات حول تراخيص غير قانونية للألعاب عبر الإنترنت.

وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي، اليوم الاثنين، على إخلاء سبيل المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان الخوري لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد أكثر من شهرين على توقيفه، في ملف الكازينو وألعاب الميسر والمراهنات عبر الإنترنت بطريقة غير شرعية.

وشمل قرار إخلاء السبيل الذي جاء بعد البتّ بطلبات الاستئناف إلى جانب الخوري، جميع الموقوفين في الملف، أبرزهم، مدير شركة "بيت أرابيا" (أول منصّة ألعاب عبر الإنترنت في لبنان، مملوكة من كازينو لبنان)، داني عبود، ورئيس مجلس إدارة Olive Support Systems OSS المشغلة للشركة، جاد غاريوس، وذلك لقاء أيضاً كفالة قدرها 20 مليارا لكلّ منهما، علماً أن موقوفين آخرين لم تتخطَّ كفالتهم الـ 3 مليارات ليرة.

تأتي هذه الخطوة، بعدما كان القاضي طارق أبو نصار أصدر مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قراره الظني في الملف، والذي خلص إلى إسقاط تهمة الجناية المتعلقة بالاختلاس المالي التي كانت ادعت عليهم بها القاضية دورا الخازن، موجّهاً تهماً جنحية، بتبييض الأموال وهدر أموال الدولة، وغيرها. وطاولت الادعاءات بحق الخوري تهماً جنحية بين اقتراف الغش وارتكاب الخطأ الفادح لتحقيق مغانم خاصة، والتسبّب بهدر أموال عمومية، والتملّص من دفع ضرائب ورسوم عبر إخفاء مداخيل، وغيرها.

وادعى أبو نصار على رجل الأعمال هشام عيتاني، وهو من المساهمين الكبار في شركة "أوليف سابورت سيستيم" والشركة وغاريوس بتهم ارتكاب الغش لتحقيق مغانم خاصة، وهدر الأموال العمومية، والتملّص من دفع الضرائب والرسوم وارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال، وغيرها من التهم، فيما مَنع المحاكمة عنهم في جناية اختلاس المال العام.

وأوقف الخوري في 2 يوليو/تموز الماضي، بعدما خضع لاستجواب طويل من جانب القاضية دورا الخازن في إطار التحقيقات القضائية الموسّعة التي تجري في ملف المراهنات وألعاب الميسر عبر الإنترنت التابعة لشركة "بيت أرابيا" والتي كانت أسفرت عن توقيف عبود وغاريوس، وعدد من الموظفين وأصحاب صالات قمار ومراهنات، مع إقفال مجموعة منها بالشمع الأحمر.

وكان جهاز أمن الدولة داهم قبل توقيف الخوري كازينو لبنان وعدداً من مراكز شركة "بيت أرابيا" وصادر أجهزة كومبيوتر محمولة، وبرمجيات، وأقفل بعضاً من الفروع بالشمع الأحمر، وذلك في إطار التحقيقات بإعطائها تراخيص بطريقة غير قانونية، إلى جانب مداهمته فرع شركة "أو أم تي" لتحويل الأموال، في منطقة الطيونة في بيروت، والتي تقوم بتشريج حسابات اللاعبين والمشتركين.

وحصلت "بيت أرابيا" المملوكة من كازينو لبنان، على الرخصة الأولى والوحيدة للألعاب عبر الإنترنت وذلك عبر وزارة المالية اللبنانية في عام 2022، بحسب تأكيدها، ما يتيح للمستخدمين اللعب عبر الإنترنت حصرياً واستخدام منتجات مثل ماكينات القمار والكازينو المباشر والبوكر والمراهنات الرياضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ودخلت الشركة أيضاً عالم كرة السلة اللبنانية، المعشوق من اللبنانيين، صغاراً وكباراً، فهي اللعبة الأولى في لبنان، وأدخلت المراهنات إليها، بفتح المجال أمام الجمهور للتصويت على نتائج المباريات، والرهان عليها، كما كانت تخصص في أرض الملعب مبالغ مالية، لمن يتمكن من الجمهور، تحديداً من يلتقط قمصاناً ترمى عشوائياً عليهم، بتسديد رمية ناجحة من منتصف الملعب.