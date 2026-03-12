إجراءات لصرف رواتب فئات من المتقاعدين في سورية مع حلول إبريل

- أعلنت الحكومة السورية عن إجراءات جديدة لصرف رواتب المتقاعدين العسكريين، بما في ذلك المنشقين عن نظام الأسد، بشرط عدم تورطهم في جرائم ضد الشعب السوري، مع بدء المراجعات في أبريل 2026 لتخفيف معاناة المستحقين. - استأنفت المؤسسة السورية للبريد صرف الرواتب لنحو 11,500 متقاعد في الحسكة، مع تعزيز الكوادر وزيادة النوافذ لتسريع الإجراءات، رغم التحديات التقنية وغياب شبكات الاتصالات. - أطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة بالتعاون مع شركة "شخاشيرو" لتسهيل العمليات المالية للمتقاعدين، رغم استمرار معاناتهم بسبب التأخير والازدحام والأعطال المتكررة في أجهزة الصراف الآلي.

أعلن وزير المالية السوري يسر برنية عن إجراءات لتسديد الرواتب الخاصة بالمتقاعدين العسكريين المنتمين إلى وزارتي الدفاع والداخلية ممن أوقفت معاشاتهم لأسباب أمنية من قبل نظام الأسد. وتشمل الإجراءات أيضاً صرف رواتب للمنشقين عن نظام الأسد سابقاً من ضباط وصف ضباط لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية بسبب بلوغهم سن التقاعد، إلى جانب صرف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد شهر إبريل/ نيسان 2011 ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وكذلك أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، منذ سقوط نظام الأسد، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري.

وقال برنية، في منشور له على منصة فيسبوك اليوم الخميس، إنه سيصدر تعاميم خاصة بكل فئة، لمراجعة المؤسسات العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من إبريل/ نيسان 2026، لإجراء اللازم، بما فيها ملء نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم، مضيفاً: "نرجو أن تساهم هذه الخطوة بتخفيف المعاناة عن إخوتنا وأسرهم، مقدرين صبرهم وتحملهم معنا".

وكانت الحكومة قد أوقفت بعد سقوط النظام السابق رواتب العديد من الفئات ممن يشتبه بمساهمتهم في انتهاكات ذلك النظام، قبل أن تبدأ بالإفراج عنها تباعاً بعد التحقق من عدم مسؤولية أصحابها عن أية انتهاكات أو التثبت من البيانات الصحيحة للأشخاص المعنيين.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن نحو 11 ألفاً و500 متقاعد تسلموا رواتبهم عبر مديرية بريد الحسكة، ومكتب القامشلي، والشدادي، وذلك بعد إعادة افتتاحهم في الرابع من الشهر الجاري، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن إعادة افتتاح المديرية والمكاتب التابعة لها تأتي في إطار استئناف عمل المؤسسات الخدمية الحكومية، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية، مشيراً إلى اعتماد آليات عمل يدوية مؤقتة لصرف الرواتب، في ظل التحديات التقنية وغياب شبكات الاتصالات، التي يجري العمل حالياً على إعادة تشغيلها.

وبيّن حمد أن المديرية شهدت إقبالاً كبيراً من المتقاعدين خلال الأيام الماضية، ما استدعى تعزيز الكوادر العاملة وزيادة عدد النوافذ المخصصة للصرف، بهدف تسريع الإجراءات، وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن العمل مستمر لساعات إضافية خلال شهر رمضان، بما في ذلك بعد الإفطار، لتخفيف الازدحام، وضمان حصول المتقاعدين على رواتبهم بسهولة ويسر.

وأطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة بالتعاون مع شركة "شخاشيرو" للحوالات المالية، تتيح لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني تنفيذ عدد من العمليات المالية عبر فروع الشركة في مختلف المحافظات، بهدف التخفيف من إجراءات حصول المتقاعدين على رواتبهم. ورغم الإجراءات الأخيرة لتمديد فترة الصرف وتسهيل العمليات المالية، لا يزال المتقاعدون والموظفون يعانون للحصول على رواتبهم في وقتها، نتيجة التأخير في الصرف، والازدحام الشديد أمام الصرافات، بالإضافة إلى الأعطال المتكررة التي تصيب أجهزة الصراف الآلي وتبقيها خارج الخدمة لفترات طويلة.