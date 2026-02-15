إجراءات عاجلة لتوريد زيت الطهي في ليبيا وسد النقص قبل شهر رمضان

- أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إجراءات لتسهيل توريد السلع الغذائية الأساسية، بعد اجتماع مع مسؤولين وموردين لمعالجة نقص السلع قبل رمضان، حيث تم الاتفاق على توريد 2.5 مليون صندوق من زيت الطهي بشكل عاجل وفتح اعتمادات مستندية بقيمة 100 مليون دولار. - شهدت الأسواق نقصاً حاداً في زيت الطهي، وأفاد تجار بأن الإمدادات توقفت رغم ارتفاع الطلب، فيما كشف مدير إدارة إنفاذ القانون عن مضاربات وعدم دخول كميات الزيت للسوق رغم فتح الاعتمادات. - تستمر حملات التفتيش لضبط المخالفات، وأكدت وزارة الاقتصاد أن 36 شركة فقط غطت احتياج السوق، مع استمرار الاجتماعات الدورية لضمان انتظام توريد السلع الأساسية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات لتسهيل توريد السلع الغذائية الأساسية، عقب اجتماع موسّع ضم محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ومسؤولين من اتحاد الصناعة وموردين، في محاولة لمعالجة نقص بعض السلع قبل حلول شهر رمضان.

وناقش الاجتماع آليات تسريع عمليات الاستيراد وضمان انسياب السلع إلى الأسواق بما يساهم في استقرار الأسعار، وأكد المصرف في بيان له، الاتفاق لتوريد نحو 2.5 مليون صندوق من زيت الطهي بشكل عاجل خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، إضافة إلى اعتمادات مستندية مفتوحة بقيمة 100 مليون دولار تعادل نحو 6 ملايين صندوق.

ويأتي التحرك في وقت شهد فيه مطلع الأسبوع نقصاً حاداً في زيت الطهي، الذي اختفى من رفوف عدد من المتاجر في طرابلس ومدن أخرى، بحسب تجار ومراقبين للسوق.

وقال عدد من تجار الجملة في سوق الكريمية، أحد أكبر أسواق الجملة في ليبيا، لـ"العربي الجديد" إن "زيت الطهي غير متوفر في الأسواق ولا لدى الموردين"، وأشاروا إلى توقف الإمدادات خلال الأيام الماضية رغم ارتفاع الطلب.

من جهته، كشف مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني أن "نحو 85 شركة حصلت على اعتمادات مستندية لاستيراد زيت الطهي لكنها لم تقم بنشره في الأسواق"، موضحاً أن "بعض هذه الملفات أُحيلت إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق".

وأضاف الخيتوني لـ"العربي الجديد" أن "الأجهزة المختصة رصدت عمليات مضاربة على السلعة"، مشيراً إلى أن "كميات من الزيت لم تدخل السوق فعلياً، رغم فتح الاعتمادات المخصصة لها".

وأكد أن "حملات التفتيش مستمرة عبر لجنة مشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتضم الحرس البلدي ووزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة أوضاع السوق ومراقبة مدى توفر السلع الأساسية وضبط المخالفات المرتبطة بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار".

في السياق ذاته، ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن "تغطية الاحتياج الحقيقي للسوق من سلعة زيت الطهي خلال عام 2025 تمت عبر 36 شركة فقط، حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 150.7 مليون دولار من أصل نحو 281 مليون دولار، أي ما يعادل 53.5% من إجمالي الاعتمادات، وذلك وفق البيانات المتاحة وحجم التداول الفعلي في السوق".

وأضافت الوزارة أن "85 شركة أخرى حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة 130.6 مليون دولار، تمثل نحو 46.4% من إجمالي اعتمادات استيراد الزيت"، دون الاستدلال على أي أثر لسلعها في الأسواق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 31 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أنه مع بدء عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026، تبين أن "عدد الشركات التي قامت فعلياً بتغطية السوق أصبح أقل من 36 شركة"، وأشارت إلى أن "التقرير النهائي للجنة لا يزال قيد الإعداد من قبل إدارة إنفاذ القانون والحرس البلدي".

وأكدت الجهات المشاركة في اجتماع المصرف المركزي الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة أوضاع السوق وضمان انتظام توريد السلع الأساسية، في ظل مخاوف من استمرار الضغوط على الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب الاستهلاكي.