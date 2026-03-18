- استقرار الجنيه المصري أمام الدولار ناتج عن تدفقات استثمارية قصيرة الأجل وهدوء في الطلب، لكن لم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية التي شهدت ارتفاعاً في السلع الأساسية والمواصلات ومواد البناء. - مسح مركز "بصيرة" أظهر ارتفاع أسعار كعك العيد بنسبة 16% وزيادة في تكاليف النقل، مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 20% بعد اندلاع الحرب، مما أثر على تكلفة المواصلات. - الاقتصاد المصري يواجه "تضخم مركب" بسبب صدمات التكلفة وضغوط سعر الصرف، واستقرار الجنيه يعتمد على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مما يثير مخاوف من هشاشة الاستقرار الحالي.

حافظ الجنيه المصري على استقرار نسبي أمام الدولار مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدعوماً بتدفقات استثمارية قصيرة الأجل وهدوء مؤقت في الطلب، في وقت تواصلت فيه موجة ارتفاع الأسعار بقوة في الأسواق المحلية للسلع الأساسية والمواصلات والنقل ومواد البناء والصناعات الهندسية، لتكشف عن فجوة متسعة بين استقرار المؤشرات النقدية وتدهور الأوضاع المعيشية.

وسجل الدولار الأربعاء نحو 52.5 جنيهاً في المتوسط داخل البنوك المصرية، وسط أداء حذر في البورصة التي أغلقت على تباين محدود قبل عطلة عيد الفطر، مع اتجاه المستثمرين لتقليص المراكز والاحتفاظ بالسيولة تحسباً لأي تطورات مفاجئة خلال فترة التوقف. غير أن هذا الاستقرار النقدي لم ينعكس على الأسعار، حيث أظهر مسح ميداني لمركز "بصيرة" للاستطلاعات، الذي يديره وزير الاتصالات ماجد عثمان، ارتفاع أسعار كعك العيد بنحو 16% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة تكاليف الإنتاج، بخاصة الدقيق والسكر والطاقة، مع وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق.

وتشير تقديرات مركز بصيرة إلى أن هذه الموجة تضغط بشكل أكبر على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خصوصاً مع تزامنها مع موسم استهلاكي كثيف مثل عيد الفطر. ووضع المسح الاقتصاديين أمام موجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق المصرية، يعتبرها بعض مسؤولي الغرف التجارية غير مبررة، لأنها أدت إلى زيادة في أسعار منتجات معدة مسبقاً قبل الحرب للتوزيع على المستهلكين، بينما رصد "العربي الجديد" في جولات ميدانية زيادات حادة في تكلفة النقل قبل العيد، شملت رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة تصل إلى 15%، وقفزات في أجرة الميكروباص بلغت نحو 50% على بعض الخطوط، في انعكاس مباشر لزيادة أسعار المحروقات التي نفذتها الحكومة بنسب بلغت 20% عقب اندلاع الحرب، وانتقال أثرها إلى مختلف السلع والخدمات بالأسواق، ومن بينها الهواتف والسيارات.

ويرى خبراء أن هذه التطورات تعكس دخول الاقتصاد مرحلة "تضخم مركب"، حيث تتداخل صدمات التكلفة مع ضغوط سعر الصرف، بما يؤدي إلى تسارع ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية. وقال الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي، في تحليل عرضه اليوم بـ"جريدة الأهرام" شبه الرسمية، إن الضغوط الحالية لا ترتبط بعامل واحد، بل بمزيج من ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة لتحركات العملة.

في المقابل، يرجع محللون استقرار الجنيه إلى عدة عوامل مؤقتة، أبرزها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة التي بلغت 30%، إلى جانب إدارة مرنة من البنك المركزي لسوق الصرف، وهو ما وفر سيولة دولارية خففت من التقلبات الحادة للجنيه، مشيرين إلى أن هذا التحسن يثير مخاوف من الاعتماد المتزايد على "الأموال الساخنة"، التي قد تغادر السوق سريعاً مع أي تصاعد في المخاطر العالمية أو الإقليمية، ما يعرّض سوق الصرف لضغوط مفاجئة، ويزيد من هشاشة الاستقرار الحالي.

يؤكد المحللون أنه بينما تستعد الأسواق لاستئناف التداول بعد عطلة العيد، الممتدة 5 أيام متصلة، تبقى التوقعات مرهونة بتطورات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن استقرار العملة لا يعكس بالضرورة تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، بقدر ما يعكس توازناً مؤقتاً، مقابل ضغوط معيشية مستمرة في الشارع المصري.