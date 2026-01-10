إثيوبيا تبدأ بناء أكبر مطار في أفريقيا

- وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حجر الأساس لمطار بيشوفتو الدولي، الذي يُعتبر أضخم مشروع مطارات في أفريقيا، بهدف تعزيز موقع إثيوبيا كمحور رئيسي للنقل الجوي ودعم الاقتصاد. - يتماشى المشروع مع الإصلاحات الاقتصادية واستراتيجية الطيران طويلة الأجل، ويُتوقع أن يعزز القدرة التنافسية للخطوط الجوية الإثيوبية، ويساهم في تسهيل حركة الصادرات وتحفيز الاستثمار. - يقع المطار على بعد 40 كيلومتراً من أديس أبابا، مع طاقة استيعابية تصل إلى 110 ملايين مسافر، مما يعزز مكانة إثيوبيا في التجارة الإقليمية والدولية.

وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السبت، حجر الأساس لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار تطوير قطاع الطيران والبنية التحتية في البلاد، باعتباره أضخم مشروع مطارات تشهده القارة الأفريقية حتى اليوم، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع. وقال آبي أحمد، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، إن إطلاق المشروع يأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران الإثيوبي، وللتوسع المستمر في شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، في وقت يقترب فيه مطار بولي الدولي في أديس أبابا من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى البالغة نحو 25 مليون مسافر سنوياً.

وأوضح أن تبني استراتيجية تعدد المطارات يهدف إلى ترسيخ موقع إثيوبيا محوراً رئيسياً للنقل الجوي في أفريقيا، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً وعابراً للقارات، ليس فقط في نقل الركاب، بل أيضاً في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية المرتبطة به. ويُعوَّل على مطار بيشوفتو الدولي في دعم القطاع الاقتصادي الإثيوبي، من خلال توسيع قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق المحلية بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة الصادرات، ولا سيما المنتجات الزراعية والصناعية، وخفض تكاليف النقل، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع مسار الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وبرنامج التصنيع، واستراتيجية الطيران طويلة الأجل، مؤكداً أنه سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للخطوط الجوية الإثيوبية، وتحسين مستوى الربط الجوي داخل القارة، خصوصاً في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تتطلب بنية نقل متطورة لدعم تدفق السلع والاستثمارات.

ويقع مطار بيشوفتو الدولي على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا، وعلى ارتفاع يقارب 1910 أمتار فوق سطح البحر، وهو موقع يوفر ظروفاً تشغيلية مواتية للطائرات وكفاءة عالية في الأداء، سواء لرحلات الركاب أو للشحن الجوي، فضلاً عن سهولة التكامل مع منظومة الطيران القائمة لقربه من العاصمة والمراكز الاقتصادية الرئيسية.

To sustain Ethiopia’s rapid aviation growth and Ethiopian Airlines’ expanding global network, a new mega hub is being developed alongside Addis Ababa Bole International Airport, which is nearing its expanded capacity of 25 million passengers annually. This multi-airport strategy… pic.twitter.com/AQvCPrMAhZ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 10, 2026

وبحسب المخطط، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 60 مليون مسافر سنوياً، على أن تصل القدرة التشغيلية النهائية إلى 110 ملايين مسافر، إضافة إلى طاقات شحن كبيرة، ما يؤهل إثيوبيا لتكون أحد أكبر مراكز الطيران والشحن الجوي على مستوى العالم، ورافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد في التجارة الإقليمية والدولية.

