إتش إس بي سي أول بنك أوروبي تتجاوز قيمته 300 مليار دولار

- حقق بنك إتش إس بي سي إنجازاً تاريخياً بتجاوز قيمته السوقية 300 مليار دولار، ليصبح أول مصرف أوروبي مدرج يصل لهذا المستوى، مدعوماً بارتفاع سهمه بنسبة 9% منذ بداية العام. - شهد سهم البنك قفزة قياسية بنسبة 3% بعد رفع سيتي غروب السعر المستهدف للسهم، مستفيداً من زيادة رسوم إدارة الثروات وانتعاش الإقراض في هونغ كونغ. - أبقى محللو سيتي على توصية الشراء للسهم، محددين السعر المستهدف الجديد عند 1370 بنساً، مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية بنسبة 10%.

سجّل بنك إتش إس بي سي هولدينغز (HSBC Holdings Plc) إنجازاً غير مسبوق، بعدما تخطّت قيمته السوقية حاجز 300 مليار دولار، ليصبح أول مصرف مُدرج في أوروبا يحقق هذا المستوى، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ الأميركية اليوم الثلاثاء.

وبفعل مكاسب جناها اليوم الثلاثاء، ارتفع سهم إتش إس بي سي هولدينغز منذ بداية العام بنحو 9%، لترتفع القيمة السوقية للبنك إلى 219.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 300.6 مليار دولار) حتى منتصف جلسة التداول في لندن. وكان السهم قد حقق في العام الماضي أكبر قفزة سنوية له منذ عام 1999، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 50%.

وارتفع سهم البنك بما يصل إلى 3% ليبلغ مستوى قياسياً جديداً، عقب رفع سيتي غروب السعر المستهدف للسهم، مدعوماً بزيادة رسوم إدارة الثروات وانتعاش معدلات الإقراض بين البنوك في هونغ كونغ.

وأبقى محللو سيتي، بقيادة أندرو كومبس، على توصية الشراء للسهم، وأدرجوه ضمن قائمة "المحفزات الإيجابية المتوقعة" قبيل إعلان النتائج السنوية الكاملة في 25 فبراير/شباط القادم. وحددت سيتي السعر المستهدف الجديد عند 1370 بنساً إسترلينياً، ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب تقارب 10% مقارنة بإغلاق يوم الاثنين.