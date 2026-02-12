إبستين وموانئ دبي وما خفي أعظم

- تداعيات سمعة موانئ دبي العالمية: تواجه شركة موانئ دبي العالمية أزمة سمعة حادة بعد الكشف عن علاقة رئيس مجلس إدارتها، سلطان أحمد بن سليّم، برجل الأعمال المدان جيفري إبستين، مما أدى إلى انسحاب شركات عالمية من تعاقداتها مع الشركة. - تأثير العلاقات المشبوهة: العلاقات الشخصية والمالية بين بن سليّم وإبستين أثارت تساؤلات حول استثمارات الشركة، مما يضعها أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على شراكاتها الدولية. - مخاطر على الاقتصاد الإماراتي: الأزمة تهدد ليس فقط موانئ دبي، بل أيضاً سمعة بن سليّم الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الإماراتي، مما قد يؤثر على استثمارات دبي العالمية.

المصائب لا تأتي فرادى، ومخاطر السمعة أخطر ما يواجه المؤسسات العملاقة، وهو ما حدث مع شركة موانئ دبي العالميَّة "دي بي ورلد" التي أصبحت فجأة اسماً بارزاً في قلب الأحداث، وتتصدر أخبارها عناوين وكالات الأنباء والصحف الكبرى، بل وتحتل جزءاً مهماً من أحاديث الساسة ومناقشة مسؤولين كبار وبرلمانيين بارزين في الولايات المتحدة وخارجها وقادة رأي وأصحاب شركات ومؤسسات تدير استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

هذا الاهتمام المتزايد ليس بسبب أنباء عن فوز الشركة الإماراتية، التي تدير أكثر من 80 ميناءً ومحطة في جميع أنحاء العالم، بصفقة جديدة تدعم وجودها وثقلها العالمي، وليس بسبب المعارك الساخنة التي تشعلها من وقت لآخر عقب الفوز بإدارة أحد الموانئ العالمية الكبرى وتجدد الشبهات التي تثيرها حكومات حول دورها في تهديد الأمن القومي لبعض الدول التي توجد فيها، وليس كذلك بسبب الحصول على تصنيف جديد بكونه مشغل الموانئ الأفضل للعام، أو انتزاعها جائزة كبرى تدعم صورتها الذهنية التي تحاول رسمها وتعميقها باعتبارها واحدة من أكبر مشغّلي الموانئ حول العالم، والذراع الاستثماريَّة الدوليَّة لحكومة دبي، ولكن بسبب ظهور اسم رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، سلطان أحمد بن سليّم، في ملفات مرتبطة بالمليونير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، وحديث دولي متنامٍ عن وجود علاقات مشبوهة بين الرجلين اللذين استمرت صلاتهما الشخصية على مدى يزيد على عقد حتى بعد إدانة إبستين بالتهم المشينة عام 2008.

وما إن كُشف عن علاقة بن سليّم بإبستين ووجود صفقات شخصية ومالية واستثمارية بينهما امتدت لسنوات، حتى سارعت شركات ومؤسسات وصناديق عالمية كبرى نحو إلغاء تعاقداتها وارتباطاتها الاستثمارية واللوجستية بشركة موانئ دبي العالميَّة، وتعليق خططها الاستثمارية المستقبلية مع الشركة لتواجه ضغوطاً متزايدة.

وهناك مؤسسات عالمية أخرى تربطها شراكات بالشركة الإماراتية لوحت بوقف تعاملاتها مع موانئ دبي، لتضعها أمام اختبار صعب، اختبار يتعلق بمخاطر السمعة وإثارة عشرات من علامات الاستفهام حول علاقة الشركة باستثمارات إبستين، سواء داخل الولايات المتحدة أو غيرها من الدول.

هذه المخاطر بالغة الحساسية، ويمكن أن تتفاقم، ليس فقط بسبب قرار مقاطعة الشركات العالمية للمجموعة الإماراتية التي تدير نحو 10% من التجارة الدولية، ولكن بسبب اسم سلطان أحمد بن سليّم، أحد أقوى رجال الأعمال في الإمارات، والمساهم الرئيسي في صياغة السياسات المالية والاقتصادية لإمارة دبي وواحد من أبرز رجال الأعمال، الذي حافظ لسنوات على علاقة مع إبستين.

فالرجل لا يدير فقط مؤسسة مجموعة موانئ دبي العالمية التي قادها خلال مرحلة توسع كبيرة، بل يدير مؤسسات إماراتية كبرى، منها رئاسة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وغرفة دبي للاقتصاد العالمي، وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية في دبي، إلى جانب مناصب أخرى. كذلك شارك في تأسيس شركة نخيل العقارية، المطور المسؤول عن جزر دبي الشهيرة، فضلاً عن مشاركته في إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة.