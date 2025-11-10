- توقعت وحدة إدارة الثروات في "جيه بي مورغان" استمرار ارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026، مدفوعة بشراء البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، مع تقديرات تتراوح بين 5,200 و5,300 دولار للأونصة. - الصين تقود موجة شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار، بينما تعزز دول مثل بولندا وتركيا احتياطاتها، مع توقعات بزيادة مشتريات الذهب السنوية بين 750 و900 طن بحلول 2025. - الذهب يزداد جاذبية كوسيلة للتحوط ضد تراجع العملات الورقية، مع توقعات بزيادة الطلب الاستثماري الفردي والمؤسساتي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر.

توقّعت وحدة إدارة الثروات في مصرف "جيه بي مورغان برايفت بنك" (J.P. Morgan Private Bank) أن يواصل الذهب موجته الصعودية القوية خلال العامين المقبلين، متجاوزاً حاجز 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مدفوعاً أساساً بعمليات الشراء المكثّفة من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة. ونقلت بلومبيرغ اليوم الاثنين، عن أليكس وولف، رئيس الاستراتيجية الكلية والدخل الثابت في المصرف، قوله في حديث صحافي إن الأسعار قد تتراوح بين 5,200 و5,300 دولار للأونصة مع نهاية 2026، أي بزيادة تفوق 25% عن مستوياتها الحالية، ليواصل بذلك المعدن النفيس أداءه اللافت الذي جعله أحد أبرز الملاذات الاستثمارية في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف وولف أن "الذهب بوصفه جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي ما زال يمثل نسبة صغيرة نسبياً لدى العديد من البنوك المركزية، خصوصاً في الأسواق الناشئة، ما يعني أن وتيرة الشراء ستستمر حتى إن تباطأت قليلاً مع ارتفاع الأسعار". وبحسب مجلس الذهب العالمي (WGC)، أضافت البنوك المركزية نحو 634 طناً من الذهب إلى احتياطاتها خلال العام المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي كمية أقل من الأعوام الثلاثة السابقة لكنها ما تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل عام 2022. ويتوقع المجلس أن تتراوح مشتريات الذهب السنوية خلال 2025 بين 750 و900 طن.

الصين في صدارة موجة شراء الذهب

وتقود الصين هذا الاتجاه من خلال مساعيها لتقليص الاعتماد على النظام المالي المتمحور حول الدولار الأميركي، في حين واصلت دول مثل بولندا وتركيا وكازاخستان تعزيز احتياطاتها من الذهب. وتشير تقديرات "جيه بي مورغان" إلى أن اقتصادات ناشئة عديدة تحقق فائضاً في ميزانياتها العامة وتدفقات نقدية كبيرة تسعى لإعادة استثمارها جزئياً في الذهب إلى جانب الدولار، دون أن تحلّ محلّه.

وأوضح وولف أن "الذهب لا يهدف إلى استبدال الدولار، لكن نسبته في المحافظ الاستثمارية للبنوك المركزية والمستثمرين آخذة في الارتفاع مع تزايد المخاوف من العملات الورقية". ورغم أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 6% منذ تسجيلها مستوى قياسياً بلغ 4,380 دولاراً للأونصة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فإن معظم البنوك الاستثمارية ما زالت متمسكة بتوقعات إيجابية. فإلى جانب "جيه بي مورغان"، تتوقع غولدمان ساكس أن يبلغ سعر الذهب 4,900 دولار في الربع الأخير من عام 2026.

وفي هذا الصدد، يرى وولف أن العوامل الصعودية لا تقتصر على الطلب الحكومي فقط، بل تشمل أيضاً زيادة الإقبال الاستثماري الفردي والمؤسساتي على الذهب بوصفه وسيلة للتحوّط ضد تراجع العملات الورقية، مضيفاً أن "نسبة الذهب في المحافظ الاستثمارية حول العالم لا تزال محدودة، وحتى لو رفع المستثمرون مخصصاتهم إلى 5% فقط، فسيعني ذلك زيادة إضافية في الطلب واحتمال ارتفاع الأسعار أكثر". يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 50% منذ مطلع العام الحالي، في موجة صعود غير مسبوقة قادها الطلب المركزي والتحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، لتسجّل الأسواق العالمية واحداً من أقوى الأعوام في تاريخ المعدن الأصفر.