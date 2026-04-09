- شهد مضيق هرمز أولى إشارات الانفراج مع عبور ناقلة نفط إيرانية بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يعكس تداخلاً بين التطورات الميدانية والسياسية لتثبيت الهدنة الهشة. - رغم استئناف العبور، تظل حركة الملاحة محدودة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، حيث عبرت ناقلتا نفط إيرانيتان وست سفن شحن فقط، مما يعكس الحذر المستمر لدى شركات النقل البحري. - تصاعد الضغط السياسي من واشنطن على حلف الناتو لتقديم تعهدات ملموسة لتأمين مضيق هرمز، وسط تردد أوروبي ومخاوف من تفاقم التوتر في المنطقة.

سجّل مضيق هرمز أولى إشارات الانفراج الحذر مع عبور ناقلة نفط إيرانية بعد دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيّز التنفيذ، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية على حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم التزامات عملية لضمان أمن هذا الممر الحيوي، ما يعكس تداخلاً واضحاً بين التطورات الميدانية والحراك السياسي لتثبيت الهدنة الهشة.

وأظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة أن ناقلات إيرانية كانت السباقة في استئناف العبور منذ سريان وقف النار ليل الثلاثاء-الأربعاء، قبل أن تلحق بها أول ناقلة غير إيرانية الخميس محمّلة بنحو 6941 طناً من الفيول (قرابة 44 ألف برميل)، أبحرت من ميناء الشارقة في الإمارات باتجاه الهند، حسب ما أوردت "فرانس برس".

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة للغاية مقارنة بالمعدلات الطبيعية، إذ اقتصر العبور حتى الآن على ناقلتي نفط إيرانيتين وست سفن شحن، ما يعكس استمرار الحذر لدى شركات النقل البحري في ظل الشكوك المحيطة بمدى صمود الهدنة.

في موازاة ذلك، يتصاعد الضغط السياسي من جانب واشنطن، حيث أكدت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتظر من حلفائه تعهدات "ملموسة" للمساهمة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي، عقب محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خطوات عملية واضحة لضمان حرية الملاحة، فيما أفادت تقارير بأن واشنطن طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط تنفيذية خلال أيام، في محاولة لتقاسم الأعباء الأمنية في المنطقة.

غير أن هذه الدعوات تواجه حتى الآن تردداً أوروبياً، وسط مخاوف من الانخراط في ترتيبات قد تُفاقم التوتر في منطقة لا تزال على وقع تداعيات المواجهة الأخيرة. وبين عبور ناقلات إيرانية باعتباره أول مؤشر على كسر الجمود، واستمرار التجاذبات داخل "ناتو"، يبقى مضيق هرمز رهينة توازن دقيق بين التهدئة الميدانية والتفاهمات الدولية، في وقت تترقب فيه الأسواق عودة أكثر انتظاماً لتدفقات النفط عبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.