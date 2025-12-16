أول طائرة تجارية أوروبية تحط في بغداد بعد انقطاع 35 عاماً

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن هبوط طائرة تابعة لشركة "أيجة" اليونانية في مطار بغداد الدولي، لتكون أول طائرة تجارية أوروبية تحط فيه منذ 35 عاماً. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الرحلة تعد "محطة مفصلية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي". وأضافت "نُفِّذت الرحلة من قبل شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانًا بعودة العراق إلى خريطة الطيران الأوروبي من جديد".

وتوقفت شركات الطيران الأوروبية عن تسيير رحلات مباشرة إلى بغداد منذ بداية التسعينيات. وشهد العراق منذ تلك الفترة أزمات متعددة بدأت بغزو الرئيس السابق صدام حسين الكويت وما تلاه من حرب وعقوبات. وأطاح الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 بصدام حسين وشكل بداية لحقبة دامية تعاقبت فيها النزاعات التي تخللتها موجة عنف طائفية وظهور جماعات متطرفة. إلا أن العراق بدأ خلال السنوات الماضية باستعادة شيء من الاستقرار والأمن. وتسعى السلطات جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي لوكالة فرانس برس: "هذه أول رحلة مباشرة مجدولة بين أوروبا والعراق منذ 35 عاما"، مشيرا إلى أن "العراق اليوم يشهد استقرارا ملحوظا".

وسيتم، وفق وزارة النقل، تسيير رحلتين أسبوعياً على خط بغداد - أثينا - بغداد مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقاً لمعدلات الطلب. وكانت الشركة اليونانية قد بدأت قبل أشهر تسيير رحلات إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

(العربي الجديد، فرانس برس)