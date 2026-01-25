أول شحنة نفط فنزويلي إلى أميركا منذ خطف مادورو

غادرت اليوم الأحد ناقلة استأجرتها شركة ترافيغورا ميناء خوسيه الفنزويلي متجهة إلى ميناء لويزيانا النفطي البحري الأميركي، وفقا لوثائق وبيانات من مجموعة بورصات لندن، وتعتبر أول شحنة تذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة توريد 50 مليون برميل أُبرمت هذا الشهر بين كاراكاس وواشنطن. وتلقت شركتا فيتول وترافيغورا هذا الشهر أول رخصتين أميركيتين لتحميل وتصدير نفط فنزويلا في إطار هذه الصفقة. ومنذ ذلك الحين، نقلت الشركتان شحنات لمحطات تخزين في الكاريبي، ومن هناك سوقتا وباعتا النفط الخام لشركات تكرير حول العالم.

وأشارت الوثائق والبيانات إلى أن الناقلة "غلوريا ماريس" التي ترفع علم ليبيريا تحمل نحو مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل، وهي بذلك أول شحنة ترسل مباشرة من فنزويلا لميناء بالولايات المتحدة منذ سريان الصفقة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "فولانس" الأصغر حجما والتي ترفع علم باربادوس غادرت أيضا من ميناء خوسيه اليوم الأحد وعلى متنها نحو 450 ألف برميل من الخام الفنزويلي إلى محطة في كوراساو.

وتفيد بيانات الشحن بأن الشركتين شحنتا حتى الآن ما يتراوح بين 10 و11 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي في إطار الصفقة. وذكرت الوثائق ومصادر أن الشركتين تستعدان أيضا للبدء في تصدير زيت الوقود. وقبل أن تتمكن فنزويلا من إلغاء تخفيضات إنتاج تطبقها منذ الحصار الأميركي المفروض على كل الناقلات الخاضعة للعقوبات، تحتاج أولا للتصرف في أغلب الكمية التي راكمتها في التخزين منذ الشهر الماضي والتي تزيد على 40 مليون برميل.

فيتول وترافيغورا

وتُعدّ شركتا فيتول وترافيغورا من أكبر شركات تجارة السلع الأساسية، وتتعامل الشركتان معًا يوميًا بكمية من النفط تكفي لتلبية احتياجات اليابان وألمانيا والهند والمكسيك مجتمعة.

لذلك، عندما استدعى ترامب كبار المديرين التنفيذيين لشركات النفط العالمية للإجابة على أسئلته حول خططهم الاستثمارية في فنزويلا خلال اجتماع متلفز في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، كان مسؤولو فيتول وترافيغورا مستعدين بأكثر من مجرد وعود. فقد تبين أنهم كانوا يرتبون بالفعل لسفن لنقل وتصدير النفط الخام الفنزويلي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا، ريتشارد هولتوم، للرئيس: "من المتوقع أن تبدأ أول سفينة لدينا بالتحميل خلال الأسبوع المقبل". وحصلت شركتا التجارة "ترافيغورا" و"فيتول" على عقود مع شركة النفط الفنزويلية للمساعدة في بيع ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة عقب خطف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

تراخيص لغاية 2027

وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي بأن "ترافيغورا" و"فيتول" قد قامتا بالفعل بتحميل أو ترتيب استلام نحو 12 مليون برميل من النفط الفنزويلي، وهما تُسرّعان وتيرة عملياتهما مع استعداد الولايات المتحدة لفتح المجال أمام شركات تجارية ونفطية أخرى. وأفادت "بلومبيرغ" استنادا لمصادر وصفتها بالمطلعة، بأن التراخيص التي حصلت عليها "ترافيغورا" و"فيتول" من وزارة الخزانة الأميركية سارية حتى يونيو/حزيران 2027، وتسمح أيضاً بتجارة سلع أخرى مثل المعادن. وقد يُمهد ذلك الطريق لتصدير موارد أخرى، كالذهب والألومنيوم. وقد صرّحت واشنطن بأن مبيعات النفط ستعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة وفنزويلا، مع العلم أن للتجار حرية تصدير النفط إلى أي وجهة يرغبون بها، وهو ما يبدو أنهم يفعلونه بالفعل.