أول شحنة من النفط الفنزويلي إلى إسرائيل منذ سنوات

- بدأت فنزويلا في إرسال أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل منذ سنوات، مما يعكس إعادة فتح صادراتها بعد خطف الرئيس مادورو وسيطرة القوات الأميركية على مبيعات النفط. الشحنة متجهة إلى "بازان غروب"، أكبر مصفاة في إسرائيل. - التحولات في صادرات النفط الفنزويلي جاءت بعد خطف مادورو، حيث كانت تُباع في الصين، والآن تُباع في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة وإسرائيل. فنزويلا تنتج 1.2 مليون برميل يومياً، بزيادة عن 300 ألف برميل في 2020. - فنزويلا تخضع لعقوبات أميركية منذ 2019، وتحتوي على خمس احتياطيات النفط العالمية. وزير الطاقة الأميركي يخطط لزيارة فنزويلا لإجراء محادثات نفطية، مشيراً إلى أن النفط الفنزويلي ليس جزءاً مهماً من قرارات التدخل.

بدأت فنزويلا في إرسال أول شحنة من النفط الفنزويلي الخام إلى إسرائيل منذ سنوات، في خطوة تعكس إعادة فتح صادراتها بعد خطف الرئيس نيكولاس مادورو وسيطرة القوات الأميركية على إدارة مبيعات النفط الفنزويلي. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الصفقة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، اليوم الثلاثاء، أنّ الشحنة متجهة إلى "بازان غروب"، أكبر مصفاة لمعالجة النفط الخام في إسرائيل، والمعروفة أيضاً باسم "أويل ريفاينريز".

في بداية العام، خطف الجيش الأميركي مادورو، وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب

أنها ستتولى إدارة مبيعات النفط الفنزويلي، بينما لا تعلن إسرائيل عادة عن مصادر نفطها، وقد اختفت ناقلات النفط أحياناً من أنظمة التتبع الرقمية عند الاقتراب من موانئها. ولم تعلّق وزارة الطاقة الإسرائيلية على مصدر النفط أو تفاصيل الصفقة، بينما امتنعت "بازان غروب" عن الإدلاء بأي تصريح، بحسب الوكالة.

وعند وصول هذه الشحنة، ستكون الأولى من نوعها منذ منتصف عام 2020، عندما استوردت إسرائيل نحو 470 ألف برميل من النفط الفنزويلي حينها، وفق بيانات شركة كيبلر. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، يأتي هذا التطور في سياق التحولات التي شهدتها صادرات النفط الفنزويلي بعد خطف القوات الأميركية مادورو، حيث كان جزء كبير من الإنتاج يُباع سابقاً في الصين، لكن الشهر الأخير شهد بيع شحنات إلى مشترين في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة، والآن إسرائيل.

وتُظهر هذه الخطوة كيف أعادت إطاحة مادورو استغلال صادرات النفط الفنزويلي بعد سنوات من القيود والعقوبات الدولية. وبضغط من ترامب، أقرّت فنزويلا تعديلات على قوانيها النفطية بحيث باتت زيادة الاستثمارات الأجنبية متاحة. وتنتج فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية طبيعية في العالم، 1,2 مليون برميل يومياً، بزيادة ملحوظة عن 300 ألف برميل يومياً في عام 2020، وتراجع كبير عن ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال ذروة إنتاجها في مطلع القرن.

وتخضع فنزويلا لعقوبات أميركية منذ عام 2019، وهي تحتوي على نحو خمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق مورداً رئيسياً للنفط الخام للولايات المتحدة. لكنها لم تنتج سوى نحو 1% من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2024، وفقاً لمنظمة أوبك، نتيجة سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات والحظر. وأمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سيتوجه إلى فنزويلا لإجراء محادثات نفطية في موعد لم يحدد بعد، موضحاً أن مصالح واشنطن في هذه الدولة الأميركية الجنوبية لا تقتصر على هذا القطاع.

لكن وزير الطاقة الأميركي قال إن النفط الفنزويلي لم يكن قط "جزءاً مهماً من عملية صنع القرار" للتدخل في البلاد. وأضاف رايت في مقابلة حصرية لموقع بوليتيكو: "كانت هذه مشكلة جيوسياسية لدولة تشكل تهديداً لجميع جيرانها وللنصف الغربي من الكرة الأرضية، ودولة مصدّرة بشكل هائل للأسلحة والمخدرات والمجرمين". ولفت إلى أن وجود النفط الفنزويلي "مصادفة جيدة، لكنها مجرد مصادفة". وزيارة رايت التي لم يُحدد موعدها، ستجعل منه أرفع مسؤول في إدارة ترامب يزور فنزويلا منذ خطف مادورو.