أول رحلة مباشرة من ألمانيا إلى سورية منذ 14 عاماً

- استأنفت سورية تشغيل خط جوي مباشر مع أوروبا بعد 14 عاماً، حيث أقلعت أول رحلة من ألمانيا إلى دمشق، مما يعزز الربط الجوي بين البلدين ويسهل تنقل السوريين في أوروبا. - أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن إدراج رحلات جديدة يشير إلى عودة سورية إلى خريطة النقل الجوي الأوروبية، مما يدعم الاستثمار والسياحة ويشجع شركات أخرى على استئناف رحلاتها. - يرى المواطنون أن الخطوط المباشرة توفر الوقت والمال، خاصة للجالية السورية في ألمانيا، مما يسهل زياراتهم ويخفف الأعباء المالية.

استأنفت سورية، اليوم الأربعاء، أحد أهم خطوطها الجوية مع أوروبا، بعدما أقلعت أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى دمشق منذ نحو 14 عاماً، في خطوة تعكس تسارع استعادة حركة النقل الجوي بين سورية والدول الأوروبية، وتأتي في ظل توسع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى مطار دمشق الدولي بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاتفاقيات التي أُبرمت لتعزيز الربط المباشر بين سورية وألمانيا؟ ما هي الآثار الاقتصادية والإنسانية المتوقعة لعودة الرحلات المباشرة مع أوروبا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن طائرة تابعة لشركة "LEAV Aviation" الألمانية غادرت مطار دوسلدورف الدولي متجهة مباشرة إلى مطار دمشق الدولي، في أول رحلة منتظمة للشركة إلى سورية، وذلك ضمن اتفاقيات النقل الجوي التي أُبرمت أخيراً بهدف تعزيز الربط المباشر بين البلدين وتسهيل تنقل السوريين المقيمين في أوروبا. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إن إقلاع الرحلة يمثل الانطلاقة الرسمية لبرنامج الرحلات المنتظمة الذي ستشغله الشركة الألمانية إلى سورية، مشيراً في تصريحات إعلامية، إلى أن الطائرة ستصل إلى دمشق خلال الساعات المقبلة.

وكان الحصري أكد، أمس الثلاثاء، أن إدراج رحلات شركتي "Sundair" و"LEAV Aviation" بين سورية وأوروبا يشكل مؤشراً على عودة البلاد تدريجياً إلى خريطة النقل الجوي الأوروبية، لافتاً إلى أن استئناف عمل الشركتين يعكس ثقة متزايدة بتحسن البيئة التشغيلية ووجود طلب فعلي على السوق السورية. وأضاف أن إعادة الربط الجوي المباشر من شأنها دعم الاستثمار والسياحة وحركة الشحن، إلى جانب خفض كلفة الوصول إلى سورية، متوقعاً أن يشجع ذلك شركات طيران أوروبية أخرى على استئناف رحلاتها إلى المطارات السورية خلال المرحلة المقبلة.

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وتأتي الرحلة الجديدة ضمن سلسلة خطوات شهدها قطاع الطيران السوري منذ سقوط النظام السابق، إذ كانت أول رحلة داخلية بعد ذلك التحول قد انطلقت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بين دمشق وحلب، بينما استؤنفت الرحلات الدولية في 7 يناير/ كانون الثاني 2025، مع وصول أول رحلة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى دمشق، بالتزامن مع إقلاع أول رحلة خارجية للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى الشارقة.

أبعاد اقتصادية

ويرى مواطنون أن عودة الخطوط المباشرة مع أوروبا لا تقتصر على الجانب التشغيلي، بل تحمل أبعاداً اقتصادية وإنسانية، ولا سيما بالنسبة للجالية السورية الكبيرة المقيمة في ألمانيا، التي اضطرت طوال السنوات الماضية إلى السفر عبر مطارات وسيطة، ما كان يطيل زمن الرحلة ويرفع تكاليفها بشكل ملحوظ.

وقال عبد الرحمن إسماعيل، وهو سوري مقيم في مدينة كولن الألمانية، لـ"العربي الجديد": "كنا نسافر إلى سورية عبر رحلتين أو ثلاث رحلات ترانزيت، وغالباً نقضي ساعات طويلة في المطارات، إضافة إلى أن أسعار التذاكر كانت مرتفعة جداً. الرحلات المباشرة ستختصر الوقت والجهد، وستوفر مبالغ مهمة للعائلات التي تزور سورية بشكل دوري".

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من جهته، قال محمد الخطيب، المقيم في دوسلدورف، لـ "العربي الجديد"، إن إعادة تشغيل الخط المباشر "تمثل خبراً انتظرته الجالية السورية سنوات طويلة"، مضيفاً: "كانت تكلفة السفر ترتفع بسبب الترانزيت وتعدد شركات الطيران، فضلاً عن الإرهاق الذي يرافق الرحلات الطويلة، خاصة للعائلات وكبار السن والأطفال. وجود رحلة مباشرة سيخفف العبء المالي ويجعل زيارة الأهل في سورية أكثر سهولة وانتظاماً".