أول تريليونير في التاريخ: إيلون ماسك أغنى من 3.8 مليارات شخص مجتمعين

- من المتوقع أن يصبح إيلون ماسك أول تريليونير عالميًا مع طرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام، مما يعكس تركيزًا مفرطًا للثروة ويثير تساؤلات حول تأثير التفاوت الاقتصادي على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. - تستعد سبيس إكس لطرح أولي بقيمة 75 مليار دولار، مما يجذب اهتمام وول ستريت، حيث أمضت الشركات المالية أسابيع للتحضير لضمان نجاح الاكتتاب، وقد يؤثر هذا الحدث على الاكتتابات العامة الأخرى. - تقرير أوكسفام يشير إلى اعتماد ثروة ماسك على الدعم الحكومي واستغلاله لفترة إدارة ترامب، مما يبرز التحديات المرتبطة بتأثير الثروة على السياسة والديمقراطية.

مع توقعات بتجاوز ثروة إيلون ماسك الشخصية تريليون دولار مع طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام اليوم الجمعة، ليصبح بذلك أول تريليونير في العالم، يكشف تحليل جديد أجرته منظمة أوكسفام ونشرته أمس الخميس، أن ماسك سيكون أغنى من أفقر 46% من سكان العالم، أي 3.8 مليارات شخص مجتمعين.

ويعني بلوغ تريليون دولار أن ثروة ماسك نمت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي، أي بمعدل يزيد عن مليون دولار في الدقيقة. ووفقاً لـ"أوكسفام"، فإن هذا التركيز المفرط للثروة هو أحد أعراض عقود من السياسات الداعمة للمليارديرات، والتي سمحت للأثرياء بوضع القواعد الاقتصادية لمصلحتهم.

يأتي ذلك فيما تستعد شركة سبيس إكس (SPCX.O) لطرحها الأولي القياسي في السوق بقيمة 75 مليار دولار وسط ضجة كبيرة. ويعمل متداولو وول ستريت والوسطاء والبورصات بلا توقف للتأكد من أن أنظمة التداول الخاصة بهم قادرة على التعامل مع الاكتتاب العام الضخم وتجنب الفوضى التي شابت عمليات الإطلاق الأخرى التي كانت مرتقبة للغاية. وقد أمضت الشركات المالية أسابيع في التحضير لضمان نجاح إطلاق أسهم سبيس إكس اليوم الجمعة، لا سيما قبل إطلاق أسهم ضخمة أخرى متوقعة في وقت لاحق من هذا العام من أنثروبيك وأوبن إيه آي.

وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا: "إنه حدث تاريخي. آمل أن يحقق تداولاً ناجحاً بعد ذلك، لمصلحة السوق. إذا صدر شيء كهذا وانخفض سعره، فلن يؤثر ذلك سلباً على السوق بشكل عام فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاكتتابات العامة الأولية الأخرى التي ستُطرح خلال ما تبقى من الصيف".

لكن نبيل أحمد، المدير الأول للعدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام أميركا قال في تقرير للمنظمة على موقعها الإلكتروني: "يمثل صعود إيلون ماسك إلى مرتبة المليارديرات ذروة جديدة للأوليغارشية ويوماً أسود للديمقراطية. لكن هذه اللحظة من تركز الثروة بشكل كبير لم تكن حتمية. سيكون ماسك مليارديراً مدعوماً من الحكومة، وقد غذت ثروته حقبة من خيارات السياسة العامة الرجعية، قرارات تم التلاعب بها من قلة قليلة لتعزيز ثرواتهم، وبدعم ساحق من القادة السياسيين".

يكشف تحليل منظمة أوكسفام عن الحجم المذهل لثروة تبلغ تريليون دولار: إذا أنفق ماسك مليون دولار يومياً، فسيستغرق الأمر منه 2740 عاماً لإنفاق تريليون دولار. بإمكان ماسك من خلال تريليون دولار إعطاء 100 دولار لكل شخص على وجه الأرض، وسيظل واحداً من أغنى عشرة مليارديرات في العالم، مع بقاء أكثر من 184 مليار دولار. إن فرض ضريبة بنسبة 10% على ثروة ماسك البالغة تريليون دولار يمكن أن ينهي الفقر المدقع العالمي لمدة عام، مما يرفع أكثر من 800 مليون شخص فوق خط الفقر المدقع.

تشير تقديرات منظمة أوكسفام إلى أن احتمالية تولي المليارديرات مناصب سياسية تزيد بأكثر من أربعة آلاف ضعف عن احتمالية تولي عامة الناس مناصب سياسية

"إن وجود تريليون دولار في يد رجل واحد لا يتوافق فقط مع اقتصاد مستدام، بل أيضاً مع ديمقراطية سليمة. فالتفاوت الاقتصادي يولد التفاوت السياسي، ويتحمل عامة الناس العبء الأكبر بينما يواصل المليارديرات وضع القواعد لمصلحتهم الخاصة"، هذا ما قاله أحمد.

تشير تقديرات منظمة أوكسفام إلى أن احتمالية تولي المليارديرات مناصب سياسية تزيد بأكثر من أربعة آلاف ضعف عن احتمالية تولي عامة الناس مناصب سياسية. وغالباً ما يستخدم فاحشو الثراء نفوذهم لترسيخ سلطتهم وسيطرتهم بطرق قد تقوض الديمقراطية، وقد قدم إيلون ماسك مثالاً صارخاً على هذه الديناميكية الضارة حتى قبل أن يصبح مليارديراً. فقد مكّنته قدرته على ضخ الأموال في الانتخابات من استخدام ثروته وسلطته بطرق تجسد الآثار المدمرة لسيطرة المليارديرات.

ووفق "أوكسفام" لا يعتمد جزء كبير من ثروة ماسك على الدعم الحكومي السابق فحسب، بل استغل أيضاً فترة وجوده في إدارة ترامب لحماية هذه الثروة وتنميتها، حيث تستمد شركة سبيس إكس خُمس إيراداتها من الحكومة الفيدرالية، على الرغم من أنها على الأرجح لم تدفع سوى القليل من ضرائب الدخل الفيدرالية، أو لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق، وذلك بفضل ميزة ضريبية للشركات في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أصدره الرئيس ترامب. ووجدت منظمة ببليك سيتيزن أن أكثر من 70% من الوكالات التي استهدفتها وزارة الحكومة الأميركية تمثل تضارباً في المصالح لشركات ماسك، وكشفت التقارير أن فترة ولايته في الإدارة تزامنت مع توجيه عقود مربحة نحو شركاته، بما في ذلك "سبيس إكس" وشركتها التابعة ستارلينك.

كما أن طرح "سبيس إكس" للاكتتاب العام سيُثري جيوب المسؤولين الحكوميين، والمقربين من ذوي النفوذ السياسي، وشركات رأس المال الاستثماري، وكبار المديرين التنفيذيين في الشركة، بمن فيهم دونالد ترامب الابن، وجاريد إسحاقمان (مدير وكالة ناسا الحالي)، وبيتر ثيل، ومارك أندريسن (أكبر مانح لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي لعام 2026 حتى الآن)، وغيرهم.