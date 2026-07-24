أول انتكاسة في 3 سنوات... التشرد يجتاح شوارع لوس أنجليس بزيادة 8%

- شهدت لوس أنجليس زيادة في عدد المشردين بنسبة 7.9% رغم تخصيص مليار دولار سنويًا للملاجئ، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإنفاق. تواجه العمدة كارين باز ضغوطًا مع اقتراب إعادة انتخابها، حيث جعلت إزالة المخيمات أولوية. - العمدة باز تلقي باللوم على تخفيضات التمويل والسياسات الفيدرالية، بينما تتهمها نيثيا رامان بتفاقم الأزمة. لم يُنفق 473 مليون دولار من ميزانية التشرد، مما يعكس تحديات هيكلية في نظام الاستجابة. - فقدان الثقة في هيئة خدمات المشردين دفع المقاطعة للتصويت على الانسحاب وتشكيل وكالة خاصة، مما يهدد فجوة تمويلية بقيمة 300 مليون دولار. جهود العمدة باز لم تنجح في حل أزمة المعروض السكني.

ارتفع عدد المشردين في لوس أنجليس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في انتكاسة تضغط على العمدة كارين باز مع اقتراب موعد إعادة انتخابها، والتي جعلت إزالة المخيّمات المشردة أولوية قصوى في ولايتها الأولى. وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع أو في المركبات ارتفع بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد إجمالي التشرد، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في ملاجئ مؤقتة، بنسبة 3.4%، في وقت بلغ فيه عدد المشردين في المدينة العام الماضي 43,700 شخص، بينما تجاوز العدد في مقاطعة لوس أنجليس 72,000. وجاء هذا التراجع رغم أن المدينة تخصّص نحو مليار دولار سنوياً للملاجئ والخدمات، ما يثير تساؤلات حول فعالية الإنفاق الضخم في معالجة أزمة مزمنة يعتبرها كثيرون وصمة عار على ثاني أكبر مدينة أميركية.

وألقت باز، العمدة الديمقراطية، باللوم في هذا الارتفاع على تخفيضات التمويل والسياسات التي تنتهجها إدارة ترامب وحكومة ولاية كاليفورنيا، قائلة إنّ الجهود التي بذلت على مدى عامَين متتاليَين "لم تتمكن في النهاية من مواكبة السياسات وتخفيضات التمويل على المستويَين الفيدرالي والولائي التي دفعت بالمزيد من الناس إلى الشوارع"، غير أن هذه التصريحات لم تقنع خصومها، إذ اتّهمتها نيثيا رامان، العضو التقدمي في مجلس المدينة ومنافستها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، بأن سياسات العمدة هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة، مشيرة إلى أنّ "القيادة في قاعة المدينة لم تُظهر استعداداً للتحول نحو نهج ينقل الناس فعلياً إلى مساكن دائمة"، ومؤكّدة أن نتائج البيانات تظهر بوضوح أن نهج العمدة "لا يعمل جيداً بما فيه الكفاية".

وتكشف الأرقام عن مفارقة صارخة: فبينما بلغت ميزانية التشرد في لوس أنجليس 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2025، ظل نحو 473 مليون دولار منها غير منفق، وفقاً لتقرير المراقب المالي للمدينة كينيث ميخيا، الذي حذر من أن "الميزانية الضخمة للتشرد تدفع الجمهور إلى الاعتقاد بأن المدينة تنفق أكثر ما تنفقه فعلياً، ما يزيد توقعات الجمهور ويسبب الإحباط عندما لا تتوافق النتائج حتماً مع الميزانية". وتعكس هذه الفجوة بين الميزانية المعلنة والإنفاق الفعلي تحديات هيكلية في نظام الاستجابة لأزمة التشرد، الذي تديره هيئة خدمات المشردين في لوس أنجيوس، وهي الجهة التي تعرضت لانتقادات متكرّرة خلال فترة ولاية باز، ووصل الأمر إلى حد تعليق وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الفيدرالية تمويلها في يونيو الماضي، مستشهدة بـ"نمط واضح من الاحتيال".

وفي تطوّر يعكس فقدان الثقة في الهيئة الحالية، صوّتت مقاطعة لوس أنجليس، المسؤولة عن غالبية تمويل خدمات التشرد، العام الماضي على الانسحاب من الهيئة وتشكيل وكالتها الخاصة، وهو ما حذرت باز من أنه سيخلق فجوة تمويلية بقيمة 300 مليون دولار للمدينة. غير أنّ باز نفسها اعترفت في بيانها هذا الأسبوع بأن النظام معطل منذ ثلاثين عاماً، قائلة: "لمدة 30 عاماً، أدارت هذه المدينة استجابتها للتشرد عبر الهيئة، وكشفت التدقيقات والمحاكم الآن ما رآه بالفعل الكثير من سكان لوس أنجليس: الأموال لم تُتتبع، والمقدّمون لم يتلقوا رواتبهم، وتآكلت ثقة الجمهور. لن أدافع عن نظام فاشل".

ويأتي هذا الارتفاع في التشرد رغم جهود باز التي شملت نقل الآلاف من المخيّمات إلى ملاجئ قصيرة الأجل، بما في ذلك غرف فنادق باهظة الثمن ضمن برنامجها Inside Safe، غير أن كثيرين عادوا إلى العيش في الشوارع، كما أعطت أولوية لتسريع تصاريح الإسكان الميسور، ورغم وجود نحو 47 ألف وحدة قيد التطوير، فقد جرى إنجاز القليل منها خلال السنوات الأربع الماضية. وتشير تقارير المراقب المالي إلى أنّ الضرائب التي أقُرّت بموافقة الناخبين، بما في ذلك "ضريبة القصور" التي تفرض رسماً على تحويلات العقارات، ساعدت في تعزيز التمويل، لكنّها في الوقت نفسه أثبطت استثمار المطورين في الإسكان بسعر السوق، ما يفاقم أزمة المعروض السكني.

ورغم أن عدد المشردين في لوس أنجليس يأتي في المرتبة الثانية بعد مدينة نيويورك، إذ ينام نحو 96,500 شخص في الملاجئ كل ليلة، فإنّ قياس أزمة التشرد في لوس أنجليس يتجاوز الأرقام الرسمية ليقترب من المشهد اليومي المتمثل في الخيام تحت الجسور، والمركبات الترفيهية المتوقفة على طول الشوارع السكنية، والمخيّمات التي تصطف على الأرصفة والمتنزهات في جميع أنحاء المدينة.