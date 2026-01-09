- منحت أوكرانيا عطاءً لاستغلال حقل دوبرا لليثيوم إلى ائتلاف شركات يضم مستثمرين مرتبطين بإدارة ترامب، ضمن اتفاق لتعزيز العلاقات التجارية وتحسين موقع أوكرانيا لدى الإدارة الأميركية. - يهدف الاتفاق إلى تقاسم الإنتاج بين المستثمرين والحكومة الأوكرانية، مع توجيه نصف الإيرادات إلى صندوق استثمار مشترك، مما يعزز المصالح التجارية الأميركية ويقلل الاعتماد على الصين. - تعكس العلاقة الجديدة طابعاً تجارياً، حيث تركز واشنطن على الاستثمار ومبيعات السلاح، مع خطة سلام تتضمن إعادة إعمار بقيمة 800 مليار دولار.

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الحكومة الأوكرانية منحت عطاء لاستغلال أحد أكبر مكامن الليثيوم في أوكرانيا إلى مجموعة من المستثمرين، بينهم ملياردير يعتبر صديقا مقربا للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة، فإن ائتلاف الشركات الذي فاز بالعطاء يرتبط بشكل وثيق بإدارة ترامب، ويضم صديقه منذ أيام الدراسة الجامعية رونالد إس. لودر، وريث إمبراطورية مستحضرات التجميل التي تحمل اسم عائلته، بالإضافة إلى شركة "تيك مت Tech Met"، وهي شركة طاقة تملك وكالة استثمار حكومية أميركية حصةً فيها، وقد أُنشئت هذه الوكالة خلال الولاية الأولى لترامب.

وقالت مصادر في اللجنة الحكومية التي أقرت العطاء إن الائتلاف الفائز تفوق على منافسيه باستيفائه معظم المعايير التي تضمنها عرض الاستغلال، نافية أي إيحاءات بالمحاباة. ومع ذلك، فإن كييف، عبر تنمية علاقاتها مع مستثمرين مرتبطين بترامب وإدارته، تسعى إلى تحسين موقعها لدى الرئيس الأميركي في وقت تحتاج فيه إلى دعمه في محادثات السلام مع روسيا، مستندةً إلى نهج يستميل ذهنيته ذات الطابع التجاري.

ويقع المكمن، المعروف باسم حقل دوبرا لليثيوم، في وسط أوكرانيا، ويُعد من أكبر احتياطيات الليثيوم في البلاد، وهو عنصر أساسي لتقنيات مثل البطاريات الكهربائية. وسيُطوَّر بموجب عقد تقاسم إنتاج يسمح للمستثمرين باستخراج الليثيوم مقابل تقاسم الإنتاج مع الحكومة الأوكرانية.

وبموجب اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، سيُوجَّه نصف الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة الأوكرانية من حقل دوبرا إلى صندوق الاستثمار المشترك. كما ينص الاتفاق على أن أي شركة تسعى لتطوير موقع معدني وتحتاج إلى مستثمرين إضافيين يجب أن تعرض مشروعها أولاً على الصندوق، وهي آلية صُممت لترجيح كفة المصالح التجارية الأميركية.

ويمنح اتفاق المعادن الموقع بين البلدين في الربيع الماضي الولايات المتحدة حصة في موارد أوكرانيا المعدنية، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع محاولة لتثبيت الدعم الأميركي عبر روابط تجارية. وأنشأ الاتفاق صندوقاً مشتركاً أميركياً-أوكرانياً للاستثمار في مشاريع الموارد الطبيعية المستقبلية. ومنذ ذلك الحين، سعى المسؤولون الأوكرانيون إلى إظهار قدرتهم على تحقيق نتائج، وطرحوا حقل الليثيوم الذي مُنح في نهاية المطاف للودر وتيك مِت بصفة مشروع تجريبي محتمل في إطار الاتفاق.

استغلال الليثيوم

وكانت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت عن طرح لتلقي عطاءات للحصول على حق تطوير مكمن كبير لليثيوم في وسط البلاد في أغسطس/ آب الماضي، وقالت إنه يأتي في إطار اتفاق المعادن المبرم مع الولايات المتحدة، في وقت يلوح فيه نزاع قانوني بشأن ملكية المشروع.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأوكرانية، تمثل المعادن النادرة في البلاد نحو 5% من الإجمالي العالمي. ويُعد الليثيوم من أبرز هذه المعادن، إذ تمتلك أوكرانيا نحو ثلث احتياطيات أوروبا منه. ويُعد الليثيوم عنصراً أساسياً في البطاريات، ويجري تعدينه في مناطق مثل أستراليا وأميركا الجنوبية، غير أن الصين تهيمن على عمليات المعالجة عالمياً. وتسعى الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تقليص اعتمادها على بكين في المعادن الحيوية، وهو توجه تعززه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام على مجموعة من المعادن.

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، اتخذ التحالف الأميركي-الأوكراني طابعاً تجارياً؛ إذ أوقفت واشنطن معظم المساعدات العسكرية لكييف، وركزت بدلاً من ذلك على فرص الربح من الاستثمارات ومبيعات السلاح. وقد تكيف المسؤولون الأوكرانيون مع هذا التحول، عارضين صفقات محتملة مربحة في مجالي استخراج المعادن وإنتاج الأسلحة.

وتبرز الطبيعة التبادلية للعلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مسودة خطة سلام يجري التفاوض عليها بين كييف وواشنطن. وتتضمن الخطة بنوداً حول برنامج لإعادة الإعمار بعد الحرب، قدّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلفته بنحو 800 مليار دولار، وقال إنه سيوفر فرصاً للشركات الأميركية.