أوكرانيا تسعى لإعادة تشغيل شبكات الطاقة بعد ضربات روسية

- تعرضت أوكرانيا لهجمات روسية مكثفة استهدفت البنى التحتية للطاقة، مما أدى إلى توقف القدرة التوليدية للكهرباء والتدفئة بشكل كامل، وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي والمياه. - أكدت وزيرة الطاقة الأوكرانية أن الوضع صعب للغاية، حيث استهدفت المسيّرات الروسية محطات فرعية للطاقة النووية، مما دفع أوكرانيا لدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرد. - أسقط سلاح الجو الأوكراني العديد من المسيّرات، لكن الهجمات تهدد بانقطاع التدفئة قبيل الشتاء، فيما كثفت أوكرانيا ضرباتها على مستودعات النفط الروسية.

تحاول أوكرانيا جاهدة الأحد، إعادة تشغيل الكهرباء والتدفئة بعد هجمات روسية استهدفت البنى التحتية للطاقة، فيما أكدت الشركة الحكومية المزوِّدة أن قدرتها التوليدية توقفت تماماً. وأطلقت موسكو التي كثّفت هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مئات المسيّرات على منشآت الطاقة في أنحاء البلاد السبت.

وأدت الهجمات إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والتدفئة وإمدادات المياه في عدة مدن، فيما حذّرت شركة الطاقة الرسمية "سنتر إنرغو" من أن قدرتها التوليدية "تراجعت إلى الصفر". وقالت في بيان وفقاً لوكالة فرانس برس، إن "عدداً غير مسبوق من الصواريخ ومسيّرات لا حصر لها ، استهدف محطات الطاقة الحرارية ذاتها التي أصلحناها بعد هجوم عام 2024 المدمّر".

وسيُقطع التيار الكهربائي لما بين ثماني ساعات و16 ساعة يومياً، في معظم أنحاء أوكرانيا الأحد، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة لنظام نقل الطاقة "أوكران إنرغو"، بينما تجري أعمال الصيانة وتحويل مصادر الطاقة. من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك، أن الليلة كانت "من بين أصعب الليالي منذ بدأت الحرب الشاملة". وأوضحت مساء السبت، أنه بينما استقر الوضع بعض الشيء، قد تتواصل الانقطاعات المتكررة في مناطق بينها كييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وخاركيف وبولتافا وتشيرنيغيف وسومي.

وقالت لشبكة "يونايتد نيوز" المحلية إن "العدو نفّذ ضربة هائلة بالصواريخ البالستية التي يعد إسقاطها أمراً صعباً للغاية. لا أتذكر وقوع هذا العدد من الضربات المباشرة على منشآت الطاقة منذ بدأ الغزو" مطلع عام 2022. واستهدفت مسيّرات روسية محطتين فرعيتين للطاقة النووية في غرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية أندري سيبيغا، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد.

ولفت إلى أن المحطتين الفرعيتين تشغلان محطتي خملنيتسكي ورونة النوويتين، على بعد 120 و95 كيلومتراً على التوالي عن لوتسك. وكتب على "تليغرام" مساء السبت: "روسيا تعرّض عن عمد السلامة النووية في أوروبا للخطر. ندعو إلى اجتماع عاجل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للرد على هذه المخاطر غير المقبولة". وحض سيبيغا الصين والهند اللتين تعدان من كبار المشترين للنفط الروسي، على الضغط على موسكو لوقف هجماتها.

شتاء من دون تدفئة؟

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 406 مسيّرات وتسعة صواريخ من بين 458 مسيّرة و45 صاروخاً أطلقتها روسيا ليل الجمعة السبت. وأفاد خبراء بأن الضربات على البنى التحتية للطاقة تضع أوكرانيا أمام خطر انقطاع التدفئة قبيل الشتاء. واستهدفت روسيا شبكة الطاقة والتدفئة خلال الغزو الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من البنى التحتية المدنية.

وكان وابل الصواريخ والمسيّرات ليل الجمعة السبت تاسع هجوم كبير يستهدف البنى التحتية المرتبطة بالغاز منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب شركة الطاقة الأوكرانية "نفتوغاز". وقدّرت "كلية الاقتصاد في كييف" في تقرير أن الهجمات أدت إلى توقف نحو نصف إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. وأفاد كبير خبراء الطاقة في أوكرانيا، أولكسندر خارتشينكو، الصحافيين الأربعاء، بأن خروج محطتي الطاقة والتدفئة في كييف عن الخدمة لأكثر من ثلاثة أيام عندما تهبط الحرارة إلى ما دون العشر درجات تحت الصفر سيؤدي إلى "كارثة تكنولوجية" في العاصمة.

وذكر أن على المدن الأوكرانية التي تعتمد بالمجمل على التدفئة المركزية أن تعد خططاً طارئة لمنع تجمّد الأبنية في حال تعرّض إمدادات التدفئة لأضرار. في الأثناء، كثّفت أوكرانيا ضرباتها على مستودعات النفط الروسية والمصافي في الأشهر الأخيرة، في مسعى لقطع صادرات موسكو الحيوية من الطاقة والتسبب بنقص في الوقود في أنحاء البلاد. ومددت السلطات الروسية الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية أكتوبر للسيطرة على أسعار الوقود المرتفعة بعد الهجمات الأوكرانية على المصافي خلال الصيف.

(فرانس برس)