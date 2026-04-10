أعلنت أوكرانيا أنها نفّذت هجوماً استهدف منصات حفر تابعة لشركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل في بحر قزوين، في أحدث تصعيد يسبق هدنة قصيرة أعلن عنها خلال عطلة عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس. وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر قناتها على "تليغرام" بأن الهجوم طاول منصتين ثابتتين مقاومتين للجليد في حقلي "غرايفر" و"كورشاغين"، وهما يقعان على مسافة تقارب ألف كيلومتر من خطوط القتال المباشرة مع روسيا.

وأوضحت بلومبيرغ في تقرير حول هذا التطور، اليوم الجمعة، أنه لم يتسنَّ لها التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم، فيما لم تصدر شركة لوك أويل أي تعليق فوري على طلبات الإعلام، مشيرة إلى أن التطور في إطار تصعيد أوكراني متواصل ضد البنية التحتية للطاقة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وسّعت كييف نطاق ضرباتها لتشمل مصافي نفط ومصانع أسمدة وموانئ تصدير في البحرين الأسود والبلطيق، في محاولة واضحة للحد من قدرة موسكو على الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات تستهدف تقليص العوائد المالية لروسيا، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطراباً حاداً بفعل الحرب الدائرة في إيران، والتي ساهمت في دفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع. في المقابل، واصلت روسيا تنفيذ ضربات يومية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق أوكرانية مختلفة، مستهدفة البنية التحتية للكهرباء والغاز والسكك الحديدية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة بين الجانبين ليشمل القطاعات الحيوية للطاقة والنقل.

وبحسب بلومبيرغ، يأتي الهجوم الأخير على منشآت بحر قزوين، التي سبق أن تعرضت لاستهدافات متكررة في ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني، بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده سترد "بالمثل" على أي خروق، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة قصيرة بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. وكان بوتين قد أعلن وقفاً لإطلاق النار يبدأ مساء السبت ويستمر حتى الأحد، في خطوة وُصفت بأنها محدودة زمنياً، بينما يشكك مراقبون في قدرتها على خفض حدة القتال على الأرض.

وتشير بيانات أوكرانية إلى أن حقلي "غرايفر" و"كورشاغين" مخصصان لإنتاج يصل إلى نحو 1.2 مليون طن من النفط الروسي سنوياً لكل منهما، أي ما يعادل نحو 24 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إنتاج الغاز والمكثفات، وهي نوع خفيف جداً من النفط الخام.