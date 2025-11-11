- أطلقت "أوريكس" اليابانية وجهاز قطر للاستثمار صندوق استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار، يركز على الشركات اليابانية لتوارث الأعمال وخصخصة الشركات المدرجة. - الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار تعزز القيمة المؤسسية للشركات اليابانية وتساهم في التنمية الصناعية، مع زيادة كفاءة رأس المال وتنمية أعمال إدارة الأصول. - الاستثمار في اليابان يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية جهاز قطر للاستثمار، مما يتيح للطرفين الاستفادة من فرص السوق ودعم طموح "أوريكس" في إدارة الأصول.

أعلنت شركة "أوريكس" اليابانية للخدمات المالية وجهاز قطر للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاقية لإطلاق صندوق استثمار خاص قائم على "الالتزام" بقيمة 2.5 مليار دولار. وقالت "أوريكس"، في بيان لها، إن "الصندوق سوف يستثمر في الشركات اليابانية، مستهدفاً في المقام الأول توارث الأعمال (انتقال ملكية أو إدارة الشركة إلى الجيل التالي أو إلى مالك جديد)، وخصخصة الشركات المدرجة، والتحويلات (نقل أقسام الأعمال أو الشركات التابعة من الشركات الكبرى)، بحجم استثمار بقيمة مؤسسية لا يقل عن 30 مليار ين (حوالي 200 مليون دولار أميركي) لكل استثمار.

وأضاف البيان أن هذه "هي المرة الأولى التي تُطلق فيها أوريكس صندوقاً يستقبل رأس مال من مستثمر دولي خارجي للاستثمار في الأسهم الخاصة المحلية في اليابان. وهي أيضاً المرة الأولى التي يستثمر فيها جهاز قطر للاستثمار في صندوق أسهم خاصة محلي يُركز حصرياً على السوق اليابانية".

"أوريكس": خطوة منطقية

وقال الرئيس التنفيذي التمثيلي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوريكس، ماكوتو إينو: "يشرفنا أن ندخل اليوم في هذه الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار". وأضاف: "يُعد جهاز قطر للاستثمار صندوقاً سيادياً مهماً ومؤثراً، ويسعدنا أن نتمكن من مساعدته على زيادة استثماراته في الاقتصاد الياباني". ونوّه ماكوتو باكتساب "أوريكس" خبرة واسعة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة في اليابان، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل الخطوة المنطقية التالية على طريق تحسين القيمة المؤسسية للشركات ذات إمكانات النمو العالية. مبرزاً أنها "ستساهم في التنمية الصناعية الأوسع نطاقاً في اليابان".

وأوضح أن زيادة حصة صناديق الطرف الثالث في محفظة "أوريكس" الاستثمارية ستعزز كفاءة رأس المال، وتساعد على تنمية أعمال إدارة الأصول لدينا بشكل أكبر. وخلص للتأكيد على أن هذه الشراكة "تعد خطوة استراتيجية رئيسية للمساعدة في تحقيق استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل".

"جهاز قطر" أول شريك

ونقل بيان "أوريكس" إشادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، محمد سيف السويدي، بالاستثمار في اليابان، وأضاف "تُمثل اليابان ركناً أساسياً في استراتيجية جهاز قطر للاستثمار طويلة الأجل في مجال الاستثمار المباشر. وبفضل تقييماتها المنضبطة، وقائمة طويلة من الصفقات القائمة على الحوكمة، واهتمام المستثمرين العالميين المتزايد، نرى في ذلك فرصة استثنائية للشراكة مع أفضل الشركات اليابانية في فئتها لتحقيق قيمة مضافة". وعبر السويدي عن سعادة الجهاز كونه أصبح أول شريك دولي في صندوق أوريكس الاستثماري الخاص الأول في اليابان خلال تاريخه الممتد على مدار 60 عاماً"، مشيراً إلى أن "هذه الشراكة ستُمكّن كلا الطرفين من الاستفادة من فرص السوق، ودعم طموح أوريكس لبناء مبادرة مزدهرة لإدارة الأصول".

الثناء المحلي

ونقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانبة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصندوق الإجمالية قد تتجاوز تريليون ين (6.63 مليارات دولار)، في وقت أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شراكة أوريكس مع جهاز قطر للاستثمار ستساعدها على استخدام رأس مالها بكفاءة أكبر مقارنة بإدارة الاستثمار بالكامل، من خلال ميزانيتها العمومية الخاصة، منوهة بأن جهاز قطر للاستثمار بهذا الاستثمار يكون قد انضم إلى قائمة متنامية من المستثمرين العالميين الذين يرون إمكانات متزايدة لعمليات الاستحواذ في اليابان.

وتدير شركة "أوريكس"، ومقرها طوكيو، عمليات متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار، وتأمين الحياة، والخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والعقارات، والامتيازات، والبيئة والطاقة، والخدمات المتعلقة بالسيارات، والمعدات الصناعية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسفن والطائرات. وتمتع بقاعدة أعمال واسعة تُمكنها من النمو المستدام.