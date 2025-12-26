أوروغواي تدشن معركة حماية عملتها المحلية عبر التضييق على الدولار

- حملة لتعزيز البيزو الأوروغواياني: يطلق البنك المركزي حملة لتشجيع استخدام البيزو بدلاً من الدولار، عبر رفع متطلبات رأس المال لبعض القروض بالدولار وإلغاء مستويات احتياطي لبعض الودائع بالبيزو. - التحديات الاقتصادية والتضخم: يواجه البنك تحديات بسبب الاعتماد الكبير على الدولار نتيجة التضخم المرتفع سابقاً، ويحتاج إلى تحقيق تضخم منخفض ومستقر، مع هدف تضخم 3% بدلاً من 4.5%. - النمو الاقتصادي والتوقعات: شهد اقتصاد أوروغواي نمواً بنسبة 3.1% في 2024، مع توقعات بنمو 2.5% في 2025، وتراجع التضخم إلى 4.2% في أغسطس 2025.

يبدأ محافظ البنك المركزي في أوروغواي غييرمو تولوسا حملة لإقناع المدخرين، في واحدة من أكثر دول أميركا الجنوبية اعتماداً على الدولار، بأنّ التمسك بالعملة الأميركية يضر بالاقتصاد وبمدخراتهم، عبر خطة لتعزيز استخدام البيزو الأوروغواياني وتطوير سوق رأس مال محلية تخدم المقترضين من الأفراد والشركات وصولاً إلى الحكومة.

ومن المقرر بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، أن يتحدث تولوسا للصحافة اليوم الجمعة لمناقشة السياسة النقدية وخطط البنك المركزي للحد من الاعتماد على الدولار، على أن تنطلق الإجراءات الأساسية مطلع العام المقبل. وتشمل الخطوات الأولى رفع متطلبات رأس المال على البنوك لبعض القروض المقومة بالدولار، بالتوازي مع إلغاء مستويات احتياطي لبعض الودائع بالبيزو بهدف دفع البنوك إلى توسيع الإقراض بالعملة المحلية. كما يدرس البنك إجراءات أخرى، بينها إلزام الشركات التي تُسعّر سلعها بالعملات الأجنبية بعرض الأسعار بالبيزو أيضاً.

ويجادل تولوسا بأن الأوروغويانيين "يخسرون بالادخار بالدولار"، مشيراً إلى أن الحسابات الجارية المقومة بالدولار فقدت نحو نصف قوتها الشرائية خلال العقدين الماضيين، وأن ندرة الودائع بالعملة المحلية تقلص الائتمان لأن اللوائح تقيّد الإقراض بالدولار للأسر والشركات ذات الدخل بالبيزو.

لكن خبراء يرون أن نجاح الخطة يتطلب ترسيخ تضخم منخفض ومستقر. ونقلت "بلومبيرغ" عن الشريك في شركة الاستشارات الاقتصادية الإقليمية "فيكسيون كونسلتوريس" (Fyxion Consultores) ألدو ليما، قوله إن تبني هدف تضخم 3% بدلاً من 4.5% حالياً والدفاع عنه لسنوات سيكون حاسماً، مشيراً إلى أن البيرو نجحت في تضخم منخفض ومستقر وقلّصت دولرتها بوتيرة أسرع.

طريق صعب

ويواجه تولوسا طريقاً طويلاً في بلد تُحتفظ فيه بأكثر من ثلثي الودائع المصرفية بالدولار الأميركي. إذ يعود انتشار "الدولرة" إلى فترات التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة في النصف الثاني من القرن العشرين، بينما بات الدولار اليوم جزءاً من الحياة اليومية، فأجهزة الصراف توفر البيزو والدولار، والصفقات الكبيرة مثل السيارات والعقارات غالباً ما تُسعّر بالدولار. ويرى تولوسا أنّ تمسك أوروغواي بالدولار "عادة قديمة" تشكلت في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، داعياً إلى التخلي عنها. وقال لرجال الأعمال في سبتمبر/ أيلول الماضي إن القوة الشرائية للاستثمار بالدولار "متقلبة للغاية"، معتبراً الادخار بالدولار في هذا السياق "أقرب إلى المقامرة".

ورغم أن الدافع الأساسي داخلي، تعكس الحملة أيضاً نقاشاً عالمياً حول مستقبل الدولار. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجعت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من نحو 71% في مطلع القرن إلى قرابة 59% العام الماضي. وفي أوروغواي، انخفضت أصول الدولار في الاحتياطيات إلى 84% في سبتمبر/ أيلول من 90% في مارس/ آذار عندما تولى تولوسا منصبه.

حاجز التضخم في أوروغواي

وخلال العقدين الماضيين، تسامحت أوروغواي مع تضخم مرتفع نسبياً بفضل عقود وأطر تفاوضية تحمي الأطراف من تقلبات الأسعار، من دون أن يمنع ذلك حصولها على تصنيفات استثمارية أو جذب استثمارات أجنبية. ومع ذلك، يقول البنك المركزي إن السياسة النقدية المتشددة ساعدت على إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف (3% إلى 6%) لعامين ونصف العام، مع تذبذبه حول هدف 4.5% لستة أشهر متتالية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سجّل اقتصاد أوروغواي نمواً قوياً عام 2024 بنسبة 3.1%، مدعوماً بتعافي الإنتاج الزراعي بعد الجفاف وارتفاع تدفقات السياحة، مع اقتراب فجوة الناتج من الإغلاق وتراجع البطالة، بينما هبط التضخم إلى 4.2% في أغسطس/ آب 2025، ما دفع البنك المركزي إلى بدء تيسير السياسة النقدية في يوليو/ تموز 2025، ويتوقع الصندوق نمواً بنحو 2.5% في 2025، مع بقاء التضخم قريباً من الهدف 4.5%.

وبحسب صندوق النقد أيضاً، تتمتع أوروغواي بوصول مريح إلى الأسواق المالية مدعوماً بتصنيفات سيادية من درجة الاستثمار وفوارق عوائد منخفضة تاريخياً مقارنة بالمنطقة، إذ تُظهر بيانات البنك الدولي أن نمو الناتج في 2024 بلغ 3.1%، والتضخم السنوي 4.8%، والبطالة قرابة 8.4%.