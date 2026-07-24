أوروبا تواجه الهيمنة الأميركية على المدفوعات

- تسعى أوروبا لتعزيز سيادتها المالية عبر تطوير اليورو الرقمي، حيث أعلن بنك إسبانيا عن عقد بقيمة 7 ملايين يورو لتطوير الأنظمة الرقمية اللازمة لإطلاق العملة في 2029، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لإقرار الإطار القانوني لليورو الرقمي. - يشارك بنك إسبانيا مع 18 بنكاً مركزياً في تطوير اليورو الرقمي، مع بدء التجارب في 2027 بمشاركة 36 مزوداً لخدمات الدفع، ويتميز النظام بإمكانية الدفع دون اتصال بالإنترنت. - أكد بنك إسبانيا أن اليورو الرقمي لن يحل محل العملات النقدية، بل سيكون وسيلة دفع إضافية، مما يعكس الحاجة إلى بناء منظومات مالية أوروبية مستقلة.

تعيد أوروبا رسم خريطة السيادة المالية في مواجهة الهيمنة الأميركية على البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وأعلن بنك إسبانيا عن طرح أكبر عقد تقني مرتبط باليورو الرقمي في تاريخه بقيمة وصلت إلى 7 ملايين يورو، بهدف تطوير الأنظمة الرقمية والتكنولوجية التي توفّر لبنك إسبانيا المركزي المشاركة والمساهمة في تشغيل العملة الرقمية التي يتوقع الاتحاد الأوروبي إطلاقها في العام 2029.

وكان البنك المركزي الإسباني قد بدأ في عام 2023، تزامناً إطلاق البنك المركزي الأوروبي المرحلة التحضيرية لمشروع اليورو الرقمي، مرحلة من الدراسات والبحوث ثم انتقل فيما بعد إلى مرحلة التنفيذ العملي، التي تزامنت خلال شهر يوليو/ تموز الجاري مع مفاوضات البرلمان الأوروبي مع مجلس الاتحاد لإقرار الإطار القانوني الذي يسمح بإطلاق العملة الرقمية الجديدة.

ويحمل المشروع، الذي يتجاوز فكرة تقديم وسيلة دفع إلكترونية جديدة، أبعاداً جيوسياسية واستراتيجية فيما وراء القطاع المصرفي، إذ يهدف، كما يشير الباحث الاقتصادي في معهد إلكانو الملكي للأبحاث، داريو غارسيا، في حديثه مع "العربي الجديد" إلى "إنشاء بنية تحتية أوروبية مستقلة للمدفوعات هدفها الحد من الاعتماد على الشركات الأميركية التي تهيمن على السوق، مثل "فيزا" و"ماستر كارد" في بطاقات الدفع، و"آبل باي" و"غوغل باي" و"سامسونغ باي" في الهواتف الذكية".

أما بالنسبة إلى العقد الذي طرحته إسبانيا، فيتابع غارسيا أنه "يشمل تطوير قواعد بيانات موزعة، وأنظمة معالجات بيانات لحظية، إضافة إلى تجارب مرتبطة بالعملات الرقمية التي ستصدر عن البنوك المركزية. وقد اختير بنك إسبانيا، إلى جانب بنوك مركزية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا نظراً للخبرة التي يمتلكها لتطوير المكونات الأساسية لمنصة اليورو الرقمي.

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ويشارك بنك إسبانيا في هذه المهمة إلى جانب 18 بنكاً مركزياً وطنياً آخر في منطقة اليورو، ومن المقرر أن تبدأ التجارب العملية للمشروع خلال الربع الأخير من عام 2027، وسوف تستمر التجربة لمدة عام، وسوف يشارك فيها ما يقرب 36 مزوداً لخدمات الدفع في منطقة اليورو، بينها بنوك إسبانية مثل "أبانكا"، و"إيبييركاخا" و"أونيكاخا" و"سيكابانك"، إضافة إلى منصة "بيزوم"، وسيكون من بين أبزر الخصائص التي سيقدمها النظام الجديد هي إمكانية الدفع دون الحاجة إلى امتلاك إنترنت حتى على شبكات الهاتف المحمول.

أما بالنسبة إلى آلية عمل النظام الجديد، فتقوم وفق داريو غارسيا على فكرة "تحميل رصيد أو مبلغ معين من اليورو الرقمي في المحفظة الإلكترونية للمستخدم تكون مخزنة على الهاتف، ويبقى هذا الرصيد موجوداً داخل الجهاز المستخدم بشكل آمن. ومن أجل القيام بأي عملية شرائية، يكفي مسح الجهاز في جهاز الدفع لتنتقل قيمة العملية مباشرة إلى محفظة التاجر".

وكانت إدارة بنك إسبانيا قد أكدت أن اليورو الرقمي لن يحل محل قطع النقد أو بطاقات الدفع أو حتى تطبيقات التحويل المالي، كما أنه لن يكون عملة مشفرة على غرار "بيتكوين" أو عملة مستقرة (stablecoin)، بل سيكون شكلاً رقمياً من أموال البنك المركزي، يتمتع بالقيمة القانونية نفسها التي تتمتع بها القطع النقدية، وسيكون الهدف منه خلق وسيلة دفع إضافة يستفيد منها المستخدمون في المتاجر وعمليات الشراء عبر الإنترنت، فضلاً عن التحويلات المالية بين الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من أن ما يقرب من ثلثي عمليات الدفع بالبطاقات في منطقة اليورو تحصل عبر شبكات غير أوروبية، وتعتمد 13 دولة من أصل 20 دولة تستخدم اليورو، بشكل كامل، على أنظمة أجنبية، وهو الأمر الذي اعتبرته بروكسل نقطة خلل في السيادة المالية الأوروبية، لا سيما أن المنافسة لم تعد تقتصر على التجارة أو الصناعة، وإنما امتدت إلى شبكات الدفع والبيانات المالية. من هنا يمثل هذا الاستثمار الإسباني في البنية التحتية لليورو الرقمي جزءاً من سياسية مالية أوروبية تهدف إلى بناء منظومات مستقلة عن الشركات الأجنبية.