أوروبا تشدد ملاحقة ناقلات أسطول الظل بعلم الكاميرون

- تتخذ أوروبا إجراءات صارمة ضد ناقلات النفط الروسية التي ترفع علم الكاميرون زوراً، بما في ذلك اعتلاء السفن وتفتيشها، مما دفع الكاميرون إلى شطب 39 سفينة من سجلها البحري. - وسع الاتحاد الأوروبي نطاق "عملية إيريني" لاحتجاز وتفتيش السفن المشتبه في انتمائها لأسطول الظل الروسي، حيث تم تفتيش ناقلات مثل نيلسا وأونيروي وسانديا، واحتجزت قوات بحرية أوروبية تسع سفن أخرى. - يستعد الاتحاد الأوروبي لجولة جديدة من العقوبات تستهدف أسطول الظل، مع احتمال إدراج 30 سفينة إضافية في قائمة العقوبات وتوسيع معايير الإدراج.

تتخذ أوروبا إجراءات أكثر صرامة ضد ناقلات ترفع زوراً علم الكاميرون لنقل النفط الروسي، بما في ذلك اعتلاء السفن في البحر، في خطوة دفعت الكاميرون إلى شطب 39 سفينة من هذا النوع من سجلها البحري، بحسب مسؤولين ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

وفي 8 يونيو/ حزيران، وسع الاتحاد الأوروبي نطاق اختصاص "عملية إيريني"، وهي مهمته البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ليصبح بإمكانها إيقاف السفن المشتبه في انتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي، واعتلاء هذه السفن واحتجازها وتفتيشها. ونددت موسكو بهذه الخطوة.

وتستخدم روسيا هذه الناقلات، التي تكون عادة قديمة ولا تملك غطاء تأمينياً من شركات غربية أو شهادات سلامة موثوقة، للتحايل على العقوبات، عبر الإبحار تحت أعلام دول مختلفة بهدف إخفاء ملكيتها الحقيقية وحمولتها وتحركاتها.

وقال مصدران عسكريان أوروبيان لـ"رويترز" إن "ثلاث ناقلات فتشتها عملية إيريني خلال الأسابيع الأخيرة، وهي نيلسا وأونيروي وسانديا، تبين أنها تستخدم تسجيلاً كاميرونياً مزوراً".

واحتجزت القوات البحرية الفرنسية والبلجيكية والبريطانية والسويدية تسع سفن أخرى منذ بداية عام 2026، من بينها خمس سفن ترفع علم الكاميرون، في إطار تشديد الرقابة الأوروبية على حركة ناقلات النفط المرتبطة بروسيا.

وحذرت الكاميرون خلال الأشهر الماضية من إساءة استخدام سجلها البحري من قبل ناقلات أسطول الظل المستخدمة في نقل النفط الروسي. وفي رسالة موجهة إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 16 يونيو/حزيران، قالت حكومة الكاميرون إن "تحقيقاً رسمياً خلص إلى أن عدة سفن تعمل بشكل غير قانوني تحت علم البلاد، وإن موقعين إلكترونيين استُخدما بشكل احتيالي لتسجيل سفن تحت علم الكاميرون، مضيفة أنها شطبت 39 سفينة من السجل".

اقتصاد دولي أسطول الظل الروسي.. مئات الناقلات تجوب البحار للالتفاف على العقوبات

وفي أحدث العمليات، قالت "رويترز" إن "ناقلة نفط يشتبه في انتمائها إلى أسطول الظل الروسي نُقلت إلى مياه قريبة من مرسيليا، بعد يوم من مصادرتها من قبل البحرية الفرنسية قرب صقلية". وذكرت السلطات الفرنسية أن "الناقلة ديلفر جرى اعتراضها في 23 يونيو/حزيران للاشتباه في إبحارها تحت علم مزور".

كما ذكرت "رويترز" أن قوات بريطانية اعترضت في يونيو/حزيران ناقلة روسية خاضعة للعقوبات باسم "سميرتوس" في القنال الإنكليزي، وكانت تبحر تحت علم الكاميرون، ووجهت السلطات البريطانية إلى قبطانها تهمة تتعلق بخرق العقوبات.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لجولة جديدة من العقوبات في منتصف يوليو/تموز، تستهدف جزئياً أسطول الظل. وقال مسؤولون أوروبيون إن الحزمة الجديدة قد تشمل إدراج 30 سفينة إضافية في قائمة العقوبات، وتوسيع معايير الإدراج لتشمل السفن المشاركة في تزويد السفن الخاضعة للعقوبات بالوقود أو تفريغ البضائع.

ويقصد بأسطول الظل شبكة من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا لمواصلة تصدير الخام والمنتجات النفطية رغم العقوبات الغربية. وتعتمد هذه الشبكة على سفن قديمة، وتغيير الأعلام، وإخفاء الملكية، وإيقاف أجهزة التتبع أحياناً، للحد من قدرة السلطات الغربية على تتبع الشحنات وفرض القيود عليها.