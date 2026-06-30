أوروبا تستعد لموسم الشتاء المقبل بمخزونات مقلقة من الغاز الطبيعي

- تواجه أوروبا تحديات في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لفصل الشتاء بسبب مستويات التخزين المنخفضة، مما يهدد بارتفاع الأسعار نتيجة توقف شحنات الغاز عبر مضيق هرمز وتراجع الإنتاج من قطر والإمارات. - رغم استقرار الأسعار بعد اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران، إلا أن الأسعار لا تزال غير مشجعة لجلب شحنات الغاز من الولايات المتحدة، وتوصي المفوضية الأوروبية بملء التخزين إلى 80%. - قد يتحسن الوضع مع تدفق شحنات جديدة من الغاز القطري، لكن عدم اليقين بشأن استمرار التدفقات بعد انتهاء التمديد لوقف إطلاق النار يضع أوروبا في موقف صعب.

لا تزل الدول الأوروبية تتحسب لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي خلال الشتاء المقبل بالرغم من الهدوء الحذر في منطقة الخليج، ما سمح بعودة جزئية لإمدادات الغاز من دول المنطقة إلى السوق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب تقارير مالية لشركات متخصصة، فإن أوروبا تستعد لدخول موسم التدفئة هذا العام بمستويات تخزين للغاز هي الأدنى منذ 15 عاماً على الأقل، ما يهدد بارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات والأسر خلال فصل الشتاء.

وأشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس الاثنين إلى أنه من المتوقع أن تنهي منشآت التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة تعبئة الغاز، الذي يمتد عادة بين إبريل/ نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، عند مستوى امتلاء يبلغ 76% فقط، وفقاً لشركة الاستشارات "وود ماكنزي". ويُعد هذا أدنى مستوى موسمي للغاز المخزّن منذ عام 2011 على الأقل، بحسب بيانات "غاز إنفراستركتشر يوروب".

طاقة قطر تتوقع استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

وتأتي هذه المستويات المنخفضة بعد أن أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادةً خُمس الإمدادات العالمية، إضافة إلى تراجع الإنتاج من قطر والإمارات.

وبدأت منشآت التخزين في الاتحاد الأوروبي موسم إعادة التعبئة عند مستوى 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو مستوى أقل من المعتاد لهذا الوقت من العام. وهي حالياً ممتلئة بنسبة 48% في المتوسط، وفقاً لبيانات "غاز إنفراستركتشر يوروب".

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، لكنها استقرت نسبياً في الفترة الأخيرة حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد أدى ذلك إلى مشكلة مختلفة، إذ انخفضت أسعار الغاز في المراكز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على جلب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

طاقة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تصاعد التوترات بشأن إيران

ويجرى تداول أسعار الغاز القياسية الأوروبية عند نحو 40 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو مستوى أعلى بقليل فقط مما قبل الحرب الأميركية الإيرانية في 28 فبراير، ويقع ضمن النطاق الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وحتى خلال موجة الارتفاع الأولى في الحرب، بقيت الأسعار أقل بكثير من ذروة 342 يورو/ميغاواط ساعة التي سُجلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وقد بدأ موسم إعادة التخزين بوتيرة بطيئة في إبريل، إذ لم تكن الأسعار المرتفعة في الصيف توفر حافزاً كافياً للشركات لإعادة الشراء.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الأحد إن "المستويات الحالية للتخزين لا تثير مخاوف فورية بشأن أمن الطاقة"، مضيفة أن "مستوى 80% من التخزين يكفي لضمان الإمدادات خلال الشتاء".

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وأشارت إلى أن مستويات التخزين الحالية أقل بنحو 10% من متوسط ما قبل الأزمة، في حين انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%. وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بملء منشآت التخزين إلى 80%، أو حتى 75% في بعض الحالات، لتخفيف الضغط على الأسعار.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن: "نحتاج إلى مستوى مرتفع من التخزين لضمان الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، لكننا نريد القيام بذلك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير".

وقد يتغير وضع التخزين الأوروبي إذا تدفقت شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. وبدأت ناقلات الغاز القطرية الفارغة بالعودة نحو الخليج مباشرة بعد توقيع اتفاق السلام الأولي. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هذا الأسبوع إن إنتاج البلاد سيعود إلى طبيعته خلال أسابيع من جميع منشآت الغاز الطبيعي المسال، باستثناء وحدتين تعرضتا لضربات إيرانية خلال الصراع.

وإذا وصلت الوحدات غير المتضررة في منشأة "رأس لفان" القطرية إلى طاقتها الكاملة بنهاية يوليو/ تموز المقبل، فمن المرجح أن تنهي أوروبا موسم إعادة التخزين عند مستوى 74%، وفق تقديرات مؤسسة "غولدمان ساكس"، لكن إذا تأخر ذلك شهراً إضافياً، فقد تدخل منشآت التخزين الشتاء عند مستوى 70% فقط.

كما تعرضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز لانتكاسة بعد استهداف سفينة في الممر المائي يوم الخميس. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت التدفقات ستستمر بعد انتهاء التمديد لوقف إطلاق النار مدة 60 يوماً بين واشنطن وطهران، ما يضع أوروبا في موقف صعب، بحسب محللين.