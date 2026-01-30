تحمل التطورات الأخيرة في ملف الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا مفارقة اقتصادية وسياسية لافتة. ففي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقويض قطاع طاقة الرياح داخل بلاده، عبر عرقلة مشاريع كبرى تقودها شركات أوروبية على الساحل الشرقي الأميركي، يمارس في المقابل ضغوطاً متزايدة على الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي بمئات المليارات من الدولارات، مستنداً إلى اتفاقية تجارة لم تُصادَق عليها بعد.

ويتزامن ذلك مع تراجع الالتزامات الأمنية الأميركية تجاه أوروبا، وتصعيد سياسي بلغ حدّ المطالبة بالسيطرة على غرينلاند، وهي أرض أوروبية ذات أهمية استراتيجية وطاقية متنامية. غير أنّ هذه السياسات أفضت إلى نتائج معاكسة تماماً لما أراده ترامب. فبدلاً من ترسيخ تبعية أوروبا للغاز الأميركي، أسهمت تصريحاته وتحركاته في تسريع مسار أوروبي طويل الأمد نحو الاستقلال الطاقي، ولا سيما عبر الاستثمار المكثف في مصادر الطاقة المتجددة.

وقد تجلّى هذا التحول بوضوح في "إعلان هامبورغ"، الذي وقّعته تسع دول أوروبية مطلة على بحر الشمال، واضعة هدفاً غير مسبوق يتمثل في توليد 300 غيغاوات من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2050، مع هدف مرحلي أولي يبلغ 100 غيغاوات. ويمثل هذا الاتفاق دفعة تاريخية لقطاع طاقة الرياح البحرية، إذ تكفي قدرة 100 غيغاوات وحدها لتغطية احتياجات أكثر من 90 مليون أسرة أوروبية من الكهرباء النظيفة. كما تنص الخطة على رفع القدرة السنوية لإنشاء مزارع الرياح البحرية إلى 15 غيغاوات اعتباراً من عام 2030، بالتوازي مع تطوير شبكات النقل والبنى التحتية العابرة للحدود، بما يعزز تكامل أسواق الكهرباء الأوروبية.

اقتصادياً، تراهن أوروبا على أن يشكل هذا التحول محرك نمو واسع النطاق. فقد التزمت الصناعة الأوروبية المعنية، بموجب اتفاق هامبورغ، بخفض كلفة طاقة الرياح البحرية بشكل ملموس، وخلق نحو 91 ألف وظيفة جديدة، وتحقيق نشاط اقتصادي قد يصل إلى تريليون يورو، مدفوعاً باستثمارات في سلاسل التوريد تُقدَّر بنحو 9.5 مليارات يورو بدءاً من عام 2030. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الطاقة الألمانية كاترينا رايش أن "أوروبا تقف صفاً واحداً في مواجهة الأزمة"، فيما شدد مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن على أن الطاقة المحلية تمثل السبيل الوحيد لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

الغاز الأميركي.. تبعية محفوفة بالابتزاز

تصل حصة الولايات المتحدة إلى نحو 30% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، في وقت تُصرّح فيه واشنطن، ضمن استراتيجيتها الأمنية الجديدة، باستعدادها لاستخدام هذا الاعتماد ورقةَ ضغطٍ متى رأت ذلك ضرورياً. ويجمع خبراء الطاقة على أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار بالنسبة لأوروبا، سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، ولا سيما في ظل تراجع الضمانات الأميركية وتصاعد خطاب سياسي يتعامل مع الطاقة باعتبارها أداة نفوذ جيوسياسي. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى إعلان هامبورغ ومشاريع طاقة الرياح البحرية، ولا سيما مشروع "جزيرة بورنهولم للطاقة"، بوصفها خطوة حاسمة نحو تقليص التبعية للغاز الأميركي وبناء استقلال طاقي أوروبي تدريجي. غير أن نجاح هذا المسار، بحسب المراقبين، يظل مرهوناً بقدرة الدول الأوروبية على الانتقال من التنسيق الرمزي إلى تعاون فعلي طويل الأمد في التخطيط والتمويل والتنفيذ.

ويُعد مشروع جزيرة بورنهولم للطاقة بين الدنمارك وألمانيا أحد أبرز تجليات هذا التحول، إذ يمثل أول مشروع في العالم، وأكبر محطة طاقة مخطط لها حتى الآن. وتقوم الفكرة على إنشاء مزارع رياح بحرية قبالة جزيرة بورنهولم بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.8 غيغاوات، تكفي لتزويد نحو 3.3 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة. وستُنقل الكهرباء المنتَجة من بحر البلطيق إلى محطة مركزية في بورنهولم، ومنها إلى زيلاند الدنماركية وألمانيا، التي تواجه قيوداً جغرافية تحدّ من قدرتها على التوسع البحري مقارنة بالدنمارك.

إلى جانب مشروع بورنهولم، التزمت عشر دول أوروبية، تضم إضافة إلى الدنمارك وألمانيا كلاً من فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج، بست اتفاقيات تعاون إضافية في مجال الطاقة، تتمحور جميعها حول طاقة الرياح البحرية وتعزيز الربط الكهربائي العابر للحدود. ومع هذا التوسع، يُتوقع أن يتحول بحر الشمال، كما وصفته وزيرة الطاقة الألمانية، إلى أكبر محطة طاقة في العالم. ويجري التخطيط لنشر عشرات الآلاف من توربينات الرياح البحرية، إلى جانب مدّ كابلات كهربائية جديدة في قاع البحر لتعزيز ربط القارة الأوروبية.

كما ستُنشأ منشآت صناعية كبرى لتحويل الكهرباء النظيفة إلى هيدروجين أخضر، وهو ما تطالب به بشدة صناعات أوروبية ثقيلة، وفي مقدمتها قطاع الصلب الألماني. وأكدت رئيسة الحكومة الدنماركية، ميتا فريدركسن، أن الوقت قد حان لتعاون أوروبي غير مسبوق، قائلة إن النظام العالمي القديم انتهى، وعلينا التحرك بسرعة لأن الوقت ينفد، في إشارة لا تقتصر على البعد الأمني، بل تشمل أيضاً مسألة الاعتماد الطاقي. وشددت فريدركسن على أن التحول الأخضر ضرورة استراتيجية، محذّرة في الوقت نفسه من أن يتم على حساب العدالة الاجتماعية أو فرص العمل.

ومع ذلك، لا يزال الطريق نحو هذا الاستقلال الطاقي محفوفاً بالتحديات. فبحسب نص الاتفاق نفسه، تواجه صناعة طاقة الرياح البحرية الأوروبية ضغوطاً متزايدة، تشمل التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع كلفة المشاريع، وتراجع الاستثمارات والابتكار. وخلال العقد الماضي، لم يتجاوز متوسط التوسع السنوي في طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال 1.6 غيغاوات، ليصل إجمالي القدرة الحالية إلى نحو 37 غيغاوات فقط. وهذا يعني أن وتيرة التوسع يجب أن تتضاعف ست مرات لتحقيق هدف عام 2050، ما يتطلب استثمارات ضخمة ونشر عشرات الآلاف من التوربينات خلال أقل من ربع قرن.