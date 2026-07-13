أوروبا ترفع واردات الغاز الروسي بشكل قياسي قبل الحظر المرتقب

- شهد الاتحاد الأوروبي زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" الروسي بنسبة 18% في النصف الأول من عام 2026، رغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مع التزام بخفض الاعتماد على الغاز الروسي تدريجياً حتى نهاية 2027. - استحوذ الطلب الأوروبي على الجزء الأكبر من إنتاج "يامال"، مما جعل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لشحنات المنشأة السيبيرية، حيث دفعت الدول الأوروبية 6 مليارات يورو، وكانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا من أبرز الوجهات. - رغم التحول نحو مصادر متنوعة، يبقى الاعتماد على الغاز الروسي قائماً، خاصة في دول مثل المجر وسلوفاكيا، مع تحديات في تحقيق استقلالية كاملة بسبب اضطرابات الإمدادات القطرية وارتفاع أسعار الغاز الأميركي.

سجل الاتحاد الأوروبي واردات غير مسبوقة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" الروسي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت مشترياته 9.89 ملايين طن، بزيادة سنوية قدرها 18%، وفق بيانات شركة التحليلات "كبلر" التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الاثنين.

واستوعبت الدول الأوروبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام إنتاج المنشأة السيبيرية كاملاً تقريباً، في وقت تستعد فيه بروكسل لتشديد القيود على الغاز الروسي وإنهاء الاعتماد عليه تدريجياً بحلول نهاية عام 2027.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة واضحة بين التعهدات السياسية الأوروبية وواقع سوق الطاقة، إذ واصلت دول الاتحاد شراء الغاز الروسي بكميات متزايدة رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ورغم دخول مراحل من الحظر الأوروبي على بعض العقود والشحنات حيز التنفيذ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي دفعت الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته من الغاز الروسي رغم الحظر المرتقب؟ كيف أثرت اضطرابات الإمدادات القطرية وارتفاع أسعار الغاز الأمريكي على قرار أوروبا بزيادة واردات الغاز الروسي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واردات ترتفع رغم الحظر

وأظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة أن واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب ارتفعت بنسبة 7% بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11%. وجاء هذا الارتفاع رغم التزام الدول الأوروبية في منتصف مارس/آذار بخفض مشترياتها وصولاً إلى وقف كامل للواردات الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ضمن خطة تستهدف التخلص من الاعتماد المتبقي على الطاقة الروسية.

ومنذ دخول اللائحة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ في 18 مارس/آذار وحتى نهاية مايو/أيار، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 17%، بينما زادت الواردات عبر خطوط الأنابيب بنسبة 5% على أساس سنوي. وأرجعت الوكالة الأوروبية هذا الارتفاع إلى تسريع عمليات التسليم تحسّباً للقيود المقبلة، وإجراء تعديلات على العقود، إلى جانب بقاء كميات داخل الاتحاد بعدما كانت مخصصة لإعادة الشحن إلى أسواق أخرى.

ويحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل منذ إبريل/نيسان الماضي، مع منح العقود طويلة الأجل فترات انتقالية قبل وقفها نهائياً. غير أن الأرقام تظهر أن الشركات الأوروبية سارعت إلى زيادة الشحنات قبل تشديد القيود بصورة أوسع.

أوروبا تستهلك إنتاج يامال

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، امتص الطلب الأوروبي الجزء الأكبر من إنتاج مشروع "يامال" خلال النصف الأول من العام، ما جعل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لشحنات المنشأة الواقعة في سيبيريا.

وتشير تقديرات منظمة "أورغيفالد" غير الحكومية إلى أن الدول الأوروبية ربما دفعت ما يصل إلى 6 مليارات يورو مقابل شحنات الغاز القادمة من "يامال" خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتظهر هذه القيمة استمرار مساهمة السوق الأوروبية في توفير إيرادات كبيرة لقطاع الطاقة الروسي، رغم العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

فرنسا بين أبرز الوجهات

وكانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا أبرز وجهات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من امتلاكها موانئ ومحطات قادرة على استقبال الشحنات وتحويلها إلى غاز قبل ضخه في الشبكات المحلية والأوروبية. ولا تعني هذه الأرقام أن الكميات المستوردة كلها تستهلك داخل الدول الثلاث، إذ يعاد تصدير جزء منها أو نقله عبر شبكات الغاز إلى دول أوروبية أخرى.

ولا يزال الغاز الروسي يمثل نحو 12% من إجمالي الطلب الأوروبي، وفق الوكالة الأوروبية، رغم التراجع الكبير مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية. ويظل الاعتماد أعلى بكثير في دول مثل المجر وسلوفاكيا، حيث يغطي الغاز الروسي ما بين 70% و80% من الاستهلاك، نتيجة ارتباطهما بخطوط الأنابيب الروسية وصعوبة تعويض هذه الكميات سريعاً بمصادر أخرى.

مخزونات الشتاء تعيد روسيا إلى الواجهة

تستهلك أوروبا جزءاً كبيراً من مخزوناتها خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع الطلب على التدفئة والكهرباء والصناعة، ثم تعيد ملء المستودعات خلال الربيع والصيف استعداداً للموسم التالي. ومع نهاية الشتاء، تكون مستويات التخزين قد تراجعت، ما يفرض على الدول الأوروبية شراء كميات كبيرة خلال الأشهر اللاحقة. وفي حال حدوث اضطرابات في الإمدادات القطرية بسبب الحرب في المنطقة أو ارتفاع أسعار الغاز الأميركي، تصبح الشحنات الروسية المتاحة والقريبة جغرافياً خياراً يصعب تجاهله.

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وتزداد أهمية المخزونات بالنسبة للدول الأوروبية لأن أي نقص حاد عند بداية الشتاء قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويضع الحكومات أمام ضغوط لتقليص استهلاك المصانع أو تقديم دعم إضافي للأسر. ولهذا فضلت عدة دول وشركات أوروبية ضمان توافر الإمدادات وملء الخزانات، حتى إن كان جزء من الغاز المستورد قادماً من روسيا التي تسعى بروكسل إلى وقف الاعتماد عليها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي دفعت الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته من الغاز الروسي رغم الحظر المرتقب؟ كيف أثرت اضطرابات الإمدادات القطرية وارتفاع أسعار الغاز الأمريكي على قرار أوروبا بزيادة واردات الغاز الروسي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

التحول إلى الغاز المسال لم ينه الاعتماد

منذ عام 2022، خفّضت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، واتجهت إلى زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال القادم بحراً من الولايات المتحدة وقطر ودول أخرى. وكان الهدف من هذا التحول تنويع مصادر الإمدادات، وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد وخطوط أنابيب محددة. غير أن الحرب في المنطقة والاضطرابات التي أثرت في الشحنات القطرية كشفت هشاشة هذا النموذج.

كما أدى الاعتماد المتزايد على الغاز الأميركي إلى جعل السوق الأوروبية أكثر تعرضاً لتقلبات الأسعار العالمية والمنافسة مع المشترين في آسيا، خاصة عندما يرتفع الطلب خلال فترات البرد أو تتراجع الإمدادات من مناطق أخرى.